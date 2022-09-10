مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ أسعار الأيفون فِيْ جميع الدول

سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max Pro Max المقترحة فِيْ السوق، والتي سنعرفها بالتفصيل فِيْ الأسطر القليلة القادمة.

إنَّ هاتف آبل الجديد آيفون 14 برو max هو عبارة عن هاتف ذكي يُعد في هذه الآونة هو أحدث جهاز أصدرته شركة آبل، ويحمل هذا الجهاز جملة من المواصفات التي تُعتبر مواصفات فريدة من نوعها، ولم تسبقها أي شركة، وأن وضعتها في هاتفها، وقد أعلنت الشركة في يوم الأربعاء السابع من سبتمبر 2022 م عن كافة المواصفات والأسعار التي يتوفر بها الهاتف، والتي تهدف من خلالها إلى تعريف جميع العملاء بهاتف آيفون 14 برو max وبالتالية شراءه والتمتّع بالمواصفات والخدمات المميزة التي تتوفر في هذا الهاتف الذكي العبقري بحد وصف الكثير

مواصفات iPhone 14 Pro Max وسعر iPhone 14 Pro Max أسعار iPhone فِيْ جميع الدول

المواصفات العامة لجهاز iPhone 14 Pro Max

يحظى iPhone 14 Pro Max باهتمام الكثير من عملاء Apple، ويتميز هذا الجهاز بما يلي

نوع الجهاز ينضم iPhone 14 Pro Max إلى قائمة الهُواتف الذكية. ألوان الجهاز رمادي – فضي – ذهبي – أزرق. نظام التشغيل iOS. إصدار الجهاز الإصدار 15. مواصفات وأبعاد هِيْكل iPhone 14 Pro Max يتمتع iPhone 14 Pro Max بعدد من المواصفات الخارجية المهمة، منها الطول 160.8 ملم. العرض 78.1 ملم. سماكة الجهاز 7.7 ملم. وزن الجهاز 240 جرام. خامة الجهاز الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من الستانلس ستيل والظهر من زجاج الغوريلا. مواصفات شاشة iPhone 14 Pro Max عرفت شركة آبل كيفِيْة الابتكار عند صنع شاشة iPhone 14 Pro Max، والتي تتميز بالمواصفات التالية نوع الشاشة Super Retina XDR OLED. حجم الشاشة 6.7 بوصة. أبعاد الشاشة 19.5 9. معدل تحديث الشاشة ١٢٠ هرتز سطوع الشاشة 1000 شمعة (عادي)، 1200 شمعة (أقصى سطوع). طبقة حماية الشاشة زجاج سيراميك مقاوم للخدش. مواصفات أوضاع كاميرا iPhone 14 Pro Max ميزات كاميرا iPhone 14 Pro Max وضع عزل الخلفِيْة. وضع التصوير الليلي. وضع التصوير الاحترافِيْ. تحديد الموقع الجغرافِيْ والتركيز باللمس والتكبير الرقمي. بانوراما، كشف الوجه والابتسامة، مؤقت ذاتي. HDR، إعدادات ISO، تشغيل سريع، التقاط مستمر.

سعر iPhone 14 Pro Max

الأسعار المعلنة لجهاز iPhone 14 Pro Max كالتالي