مواصفات وسعر هاتف iphone 14 Pro Max مميزات وعيوب أيفون 14 برو ماكس

سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max، iPhone 14 هُو الإصدار الأحدث من شركة Apple الأمريكية، إنه جوال رائع يتوقعه ملايين الأشخاص، خاصة بعد تلقي العديد من التسريبات حول الهاتف وجسمه والعديد من الميزات المدهشة التي تتمتع بها والتي جعلت الكثير من الناس تجعلها أسطورة شركة آبل الحديثة، فهِيْ من أحدث وأفضل الهُواتف التي ينتظرها الكثير من الناس فِيْ جميع أنحاء العالم لما تتمتع به من وَظْائِفْ ومواصفات مذهلة.

ميزات iPhone 14 Pro Max

هناك العديد من الميزات الموجودة فِيْ iPhone 14 Pro Max، ومن بين تلك الميزات ما يلي

الهاتف متوفر بتصميم جميل جدا ورائع.

شاشة الموبايل افضل وممتازة جدا.

يتوافق iPhone 14 Pro Max مع جميع شبكات 5G.

الهاتف يأتي بمعالج قوي.

يدعم مقاومة الماء والغبار.

يتوفر iPhone 14 Pro Max بمساحة داخلية كبيرة.

يمتلك الهاتف كاميرتين خلفِيْتين تعملان على تقديم تصوير ممتاز ورائع جدا.

يأتي هاتف Evom 14 Pro Max ببطارية كبيرة ويدعم أيضًا الشحن السريع والشحن العكسي والشحن اللاسلكي.

يأتي iPhone 14 Pro Max مزودًا بمكبر صوت يشبه iPhone 12 Pro Max.

تمكنت Apple من تغيير منفذ الشحن.

تسليم سريع يدعم 20 وات (يمكن شحنه حتى 50 بالمائة فِيْ 30 دقيقة) .

الشحن اللاسلكي يدعم 15 واط (عبر MagSafe)، 7.5 واط (عبر تقنية Qi).

قدرة 4500 مللي أمبير .

. تسليم سريع يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع للبطارية (20 وات). .

التقاط مقاطع فِيْديو بدقة 4K مع دعم Gyro-EIS

لا يوجد منفذ 3.5 ملم.

سماعات ستيريو.

دعم 5G

مستشعر Face ID ومستشعر بصمة الإصبع مثبتان على زر الطاقة لمزيد من خيارات الأمان.

بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 3750 مللي أمبير فِيْ الساعة.

دعم الشحن السريع بقوة 27 واط.

دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 20 وات.

من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بنفس خيارات الألوان مثل طراز العام الماضي حتى نتلقى مزيدًا من المعلومات حول هذا الموضوع.

سعر iPhone 14 Pro Max

من المتوقع أن يتوفر iPhone 14 Pro Max بسعر 1200 دولار أمريكي، وحافظة هاتف iPhone 14 Pro Max، وحافظة هاتف Evom 14 Pro Max تأتي مع كابل توصيل USB-C، وحافظة الهاتف تأتي مع الضمان.

دولار امريكي 1100 دولار السعر فِيْ المغرب 9700 درهم السعر فِيْ السَعُودِيْة 4100 ريال السعر فى مصر 17200 جنيه السعر فِيْ الجزائر 149 ألف دينار

عيوب iPhone 14 Pro Max

هناك عدة عيوب فِيْ هاتف Evom 14 Pro Max وهِيْ كالتالي