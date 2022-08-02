مواصفات وسعر iphone 14 Pro max توقعات مذهلة لأيفون 14 برو ماكس هتكسر الدنيا

ميزات الهاتف آيفون 14 برو ماكس ايفون 14 برو ماكس مع نظام حماية IOS والمزود بأحدث تقنيات وتقنيات Apple مما جعل انتشاره سريعًا جدًا، وإضافة أيضًا مواد زجاجية وصلبة، مما أعطى انطباعًا عن هذه الفئة من الهُواتف التي تتميز بالفخامة، وأخيراً الأحدث تم إصدار نسخة من الهاتف. آيفون 14 برو ماكسوالتي تميزت بالسرعة الفائقة وإمكانيات حجم الشاشة العالية والجودة والسطوع ونقاء الكاميرا والصوت.
السعر والمواصفات المتوقعة لجهاز iPhone 14 Pro Max، أقوى iPhone فِيْ التاريخ
ميزات iPhone 14 Pro Max
يقدم iPhone 14 iPhone 14 Pro max الجديد العديد من الميزات الجديدة والحديثة، بما فِيْ ذلك
- يتوفر الهاتف بأربعة ألوان هِيْ الرمادي والفضي والذهبي والأزرق، ومن بين هذه الميزات.
- الإطار الجانبي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- الجزء الخلفِيْ مصنوع من زجاج الغوريلا.
- يتميز بمعالج Apple A16 Bionic سداسي النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر و 6 ذاكرة وصول عشوائي.
- يتميز بأنه يدعم جميع شبكات المحمول منذ بداية تقنية 2G، 3G، 4G، 5G.
- كَمْا أنه يحتوي على شريحة هاتف دقيقة شائعة لأجهزة iPhone.
- لا يتوفر من الجهاز سواء كان الجهاز ذو الشريحة الواحدة.
ميزات iPhone 14 Pro Max
تعد ميزات iPhone 14 Pro Max الجديد هِيْ الأقوى اليوم، نظرًا لإدماج التكنولوجيا والمواد الجديدة للحماية الضوئية، والتي تشمل هذه الميزات.
- الشاشة بحجم 6.7 بوصة Super Retina XDR Oled.
- كَمْا تبلغ كثافة البكسل 457 بكسل لكل بوصة.
- معدل التحديث 120 هرتز.
- وطبقة حماية مضادة للزيوت ومضادة لبصمات الأصابع مصنوعة من زجاج سيراميك مقاوم للخدش.
- يحتوي الجهاز أيضًا على تقنية التدرج اللوني الواسع.
- كَمْا أن لديها تقنية حماية العين من خلال الـ 16 مليون لون التي يحتويها الهاتف.
- حيث يتوفر الهاتف أيضًا بإصدارات مختلفة من حيث المساحة 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت وأيضًا 1 تيرابايت
مواصفات هاتف iPhone 14 Promax
- الكاميرا الخلفِيْة كبيرة بدقة 48 ميجابكسل وتعتبر عالية الدقة بحسب أحدث البيانات الصادرة عن شركة آبل.
- وميزة الهاتف أنه مصنوع من الزجاج القوي للغاية، بينما يحتوي على إطار من الألومنيوم للحماية.
- بينما الهاتف متوافق مع جميع شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس.
- تبلغ مساحة الشاشة 6.72 بوصة، وهُو حجم مناسب للجميع.
- تتميز شاشة iPhone 14 Promax بجودة الألوان بدقة عالية ووضوح.
- يتميز بكاميرا أمامية وخلفِيْة عالية الجودة، وهناك كاميرا أخرى تتميز بالعزلة وأخرى للمساحات الكبيرة والكبيرة.
- ليس لها حدود جانبية، بينما تأتي الكاميرا مع iPhone 14 Pro Max مع تطوير 8K.
- على الرغم من أن iPhone 14 Pro Max فريد من نوعه فِيْ مساحة عالية جدًا، إلا أنه يمكن أن يصل إلى 2 تيرابايت.
- يتميز بتصحيح الأخطاء اللاحقة فِيْ الإعدادات والتقارير والبريد ومتصفح Safari ومعالجة الأخطاء.
- تبلغ المساحة الداخلية لجهاز iPhone 14 Pro Max 128 جيجا بايت.