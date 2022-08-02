مواصفات وسعر iphone 14 Pro max توقعات مذهلة لأيفون 14 برو ماكس هتكسر الدنيا

ميزات الهاتف آيفون 14 برو ماكس ايفون 14 برو ماكس مع نظام حماية IOS والمزود بأحدث تقنيات وتقنيات Apple مما جعل انتشاره سريعًا جدًا، وإضافة أيضًا مواد زجاجية وصلبة، مما أعطى انطباعًا عن هذه الفئة من الهُواتف التي تتميز بالفخامة، وأخيراً الأحدث تم إصدار نسخة من الهاتف. آيفون 14 برو ماكسوالتي تميزت بالسرعة الفائقة وإمكانيات حجم الشاشة العالية والجودة والسطوع ونقاء الكاميرا والصوت.

السعر والمواصفات المتوقعة لجهاز iPhone 14 Pro Max، أقوى iPhone فِيْ التاريخ

ميزات iPhone 14 Pro Max

يقدم iPhone 14 iPhone 14 Pro max الجديد العديد من الميزات الجديدة والحديثة، بما فِيْ ذلك

يتوفر الهاتف بأربعة ألوان هِيْ الرمادي والفضي والذهبي والأزرق، ومن بين هذه الميزات.

الإطار الجانبي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

الجزء الخلفِيْ مصنوع من زجاج الغوريلا.

يتميز بمعالج Apple A16 Bionic سداسي النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر و 6 ذاكرة وصول عشوائي.

يتميز بأنه يدعم جميع شبكات المحمول منذ بداية تقنية 2G، 3G، 4G، 5G.

كَمْا أنه يحتوي على شريحة هاتف دقيقة شائعة لأجهزة iPhone.

لا يتوفر من الجهاز سواء كان الجهاز ذو الشريحة الواحدة.

ميزات iPhone 14 Pro Max

تعد ميزات iPhone 14 Pro Max الجديد هِيْ الأقوى اليوم، نظرًا لإدماج التكنولوجيا والمواد الجديدة للحماية الضوئية، والتي تشمل هذه الميزات.

الشاشة بحجم 6.7 بوصة Super Retina XDR Oled.

كَمْا تبلغ كثافة البكسل 457 بكسل لكل بوصة.

معدل التحديث 120 هرتز.

وطبقة حماية مضادة للزيوت ومضادة لبصمات الأصابع مصنوعة من زجاج سيراميك مقاوم للخدش.

يحتوي الجهاز أيضًا على تقنية التدرج اللوني الواسع.

كَمْا أن لديها تقنية حماية العين من خلال الـ 16 مليون لون التي يحتويها الهاتف.

حيث يتوفر الهاتف أيضًا بإصدارات مختلفة من حيث المساحة 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت وأيضًا 1 تيرابايت

مواصفات هاتف iPhone 14 Promax