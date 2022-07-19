مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج عام 2022 وسعر السيارة فِيْ الأسواق

تعتبر كيا سبورتاج من اشهر سيارات العصر السابق وتتميز بتصميماتها المميزة واتساع مساحتها كَمْا تحتوي على قطع غيار متوفرة بسهُولة فِيْ السوق والآن سنعرض لكَمْ من خلال السطور التالية اهم مواصفات السيارات بالتفصيل وسنتعرف على أسْعَار السيارات فِيْ الاسواق العربية.

طرح الوكيل الخاص لشركة كيا الكورية EIT أحدث إصدارات سبورتاج 2022 التي ستطرح فِيْ الأسواق مع زيادة طفِيْفة فِيْ السعر مقارنة بباقي الفئات التي تم إطلاقها، والعديد من الميزات والقدرات . تمت إضافتها مما جعلها تتفوق على باقي الفئات الأخرى، والآن من خلال الأسطر التالية سنتعرف بالتفصيل على مواصفات كيا سبورتاج الجديدة.

مواصفات كيا سبورتاج 2022

جمل تتمتع بالعديد من الميزات المهمة جدًا التي جعلتها من أفضل السيارات لهذا العام 2022، ومن أهم ميزاتها ما يلي

تتميز السيارة بمساحتها الداخلية الفسيحة.

يحتوي على مجموعة من نظم المعلومات الحديثة.

السيارة تشبه فِيْ مظهرها السيارة. كيا 5.

5. أما عادم السيارة فِيْحتوي على عادم مخفِيْ وهُو من أهم مميزاته.

السيارة لديها العديد من أنظمة القيادة المختلفة التي يمكن اختيارها، وهِيْ Comfort، Smart، Sport، Eco.

السيارة مزودة بلوحة لمس رقمية قياس 12 بوصة.

لديها نظام ملاحة حديث.

كَمْا تتمتع بوسائل الأمان والحماية، حيث تحتوي على وسائد هُوائية على الجانبين والأمامية، ومكابح مانعة للانغلاق.

يحتوي على حساسات تساعد فِيْ ركن السيارة الخلفِيْ.

كَمْا أن لديها كاميرا خلفِيْة.

تحتوي على نظام تحكَمْ فِيْ تكييف الهُواء الداخلي.

السيارة بها نظام توازن إلكتروني أثناء القيادة.

لديها نظام مساعدة الصعود.

فِيْ بعض فئات هذه السيارة، ظهرت بعض القدرات الأكثر تقدمًا، مثل القدرة على طي المرايا إلكترونيًا، وفتحة سقف تعمل بالكهرباء. احتمال المحدث هُو جهاز التحكَمْ عن بعد للمحرك.

سعر كيا سبورتاج 2022

سعر السيارة فِيْ مصر والمملكة العربية السَعُودِيْة هم كالتالي

يتراوح سعر السيارة كيا يبدأ سعر سبورتاج الأعلى لعام 2022 فِيْ السَعُودِيْة من 94 ألف ريال سعودي إلى 128 ألف ريال سعودي.