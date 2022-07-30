مواصفات ومميزات سيارة مرسيدس GLB 2022 وسعرها فِيْ الأسواق

وفقًا للتقييم الثانوي لـ US News، احتلت سيارة مرسيدس GLB 2022 المرتبة السابعة لأفضل سيارات الدفع الرباعي فِيْ هذه الفئة ؛ بفضل تصميمها الرائع وشكلها الأنيق، فهِيْ من أكثر السيارات شهرة فِيْ أمريكا، حيث تتمتع بمساحة داخلية كبيرة، وأدواتها مصنوعة من مواد عالية الجودة، ولا تستهلك الكثير من الوقود. للمزيد من المميزات الرائعة لسيارة مرسيدس GLB 2022 تابع المقال.

تصميم مرسيدس GLB 2022

السيارة لديها تصميم مذهل من الداخل.

السيارة شبيهة جدا بسيارات المرسيدس الفاخرة النادرة فِيْ أمريكا.

إنه ذو تصميم خارجي رائع وبنية قوية.

يتم دعم سقف السيارة بواسطة أعمدة طولية قوية ومتينة لحمل الأمتعة الثقيلة، وخاصة الأشياء الثقيلة.

من الجوانب، تمتاز السيارة بتصميم انسيابي وبعض اللمسات الجمالية بخطوط حادة.

عجلات السيارة قوية وطويلة وتكتسب طابعًا رياضيًا لأنها تتعارض مع الطرق.

مصابيح السيارة من نوع LED عريض وإطارها مطرز بمادة الكروم.

تحتوي على مقصورة فسيحة، وتحتوي على خمسة مقاعد مريحة وتتسع لجميع أفراد الأسرة.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد عالي الجودة.

مزود بشاشة لمس ذكية مقاس 7 بوصات.

حصلت السيارة على “خمس نجوم” لأنها من أفضل السيارات التي توفر الأمان للركاب والسائق.

لديها وظيفة لحماية السيارة من الاصطدامات الأمامية والخلفِيْة.

كَمْا أنها مزودة بمكابح تعمل تلقائيًا فِيْ حالات الطوارئ.

محرك السيارة 4 سلندر، قوته 221 حصاناً، وعزم الدوران 350 نيوتن للمتر.

بالإضافة إلى محرك آخر، تبلغ قوتها 302 حصانًا، وعزمها 400 نيوتن متر.

يعمل كلا المحركين مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

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عيوب مرسيدس GLB 2022

من مميزات السيارة أنها تتلقى أوامرك من خلال النظام الصوتي من حيث المجال الترفِيْهِيْ أو البحث عن المعلومات، لكنها فِيْ حين أنها من أهم الميزات التي لا تتوفر إلا فِيْ السيارات الحديثة يمكن أن يكون بها عيب. قد تتلقى بعض الأوامر بشكل غير صحيح أو عشوائي.

سعر السيارة مرتفع بعض الشيء.

أسعار مرسيدس GLB 2022

السعر العالمي للسيارة 38600 دولار.

بينما سعره داخل المملكة العربية السَعُودِيْة 262 ألف ريال سعودي.

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