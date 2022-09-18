سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90..شركة هواوي تطلق إصدار جديد، أعلنت شركة هواوي الفترة الأخيرة هاتفها الجديد الذي يحمل العديد من المواصفات الخرافية المنافس للعديد من الهواتف الأخرى، وهو HUAWEI nova Y90 بمميزات رائعة، والذي سيدخل الأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث يهتم الكثير بالتعرف على سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90

HUAWEI nova Y90

تهتم شريحة كبيرة من الناس حول العالم بمعرفة سعر ومواصفات HUAWEI nova Y90، والمواصفات كالتالي

أولاً أبعاد huawei nova y90 هِيْ 163.3 فِيْ الطول، 74.7 فِيْ العرض، 195 جرام فِيْ الوزن، 8.4 فِيْ السماكة.

ثانيًا، جوال huawei nova y90 مصنوع من أفضل المواد البلاستيكية من الخلف والحواف، ومن الزجاج فِيْ الأمام.

ثالثًا تعمل الشاشة بجودة FHD + و IPS LCD وبحجم 6.7 بوصة.

رابعًا هاتف Huawei Y90 يعمل بدقة 1080 × 2388 بكسل.

خامساً، يأتي الهاتف بنظام تشغيل EMUI 12 وهُو نفس نظام هاتف Huawei nova 8.

سادساً يأتي هاتف Huawei nova y90 بمعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G بتقنية 6 نانو، بالإضافة إلى معالج رسوميات Adreno 610.

سابعاً يحتوي الهاتف على المستشعرات التالية مستشعر البصمة المدمج مع زر الطاقة، كَمْا يدعم بصمة الوجه، وكذلك مستشعرات التسارع والربط.

ثامناً سعة البطارية 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع.

ثامناً يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع.

سعر ومواصفات هاتف HUAWEI nova Y90

لنكَمْل معكَمْ سعر ومواصفات هاتف HUAWEI nova Y90 باقي المواصفات هِيْ كالتالي

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة واسعة F / 1.8.

الكاميرا الثانية تعمل بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F / 2.4

أما بالنسبة للكاميرا الثالثة فهِيْ تعمل بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 2.4.

وتأتي الكاميرا الأمامية (كاميرا السيلفِيْ) بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 2.0.

يدعم الهاتف تسجيل مقاطع الفِيْديو بجودة FHD بمعدل التقاط 30 إطار فِيْ الثانية.

سعر هاتف Huawei Nova Y90

السعر فِيْ السَعُودِيْة 840 ريال.

السعر فِيْ الجزائر 32700 دينار.

السعر فِيْ مصر 4200 جنيه مصري.

يعد إعلان شركة Huawei عن جهازها الجديد Huawei HUAWEI nova Y90 ، ويأتي مواصفات HUAWEI nova Y90 جودة عالية، وياتي سعر هاتف Huawei Nova Y90 في السعودية 840 ريال.