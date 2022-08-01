مواطنة تروي قصة معاناة ابنها مع التوحد أنا على وشك الانهيار

روت المواطنة عبير العطاوي العتيبي قصة ابنها المصاب بالتوحد وحزنها عليه رغم تظاهرها بالقسوة والتشبث منذ سنوات. وقال العتيبي، عبر حسابه على تويتر، في نغمات حزن “أنا لا أخفي عنك أي أسرار. أنا على وشك الانهيار من الألم بسبب مرض ابني المصاب بالتوحد”.

الضعف واليأس يأكلان قلبي

وأضاف “لقد تظاهرت بالقوة والصارمة لعدة سنوات أمام ابني ووالدتي وعائلتي وجميع الناس”، لكنه لن يعود إلى طبيعته مثل الأطفال لأنه أيضًا متخلفًا عقليًا معتدلًا.

وتابعت عبير العطاوي العتيبي “اليوم الضعف واليأس والحزن يلتهم قلبي ويطرحني على الأرض. أكتب إليكم وأبكي متمنيا دعائكم”.

التكافل والدعاء بالشفاء.

وتفاعل مغردون مع قصة عبير العتيبي، داعين إلى شفاء ابنها، حيث قال أبو عبد الرحمن توكلوا على الله وحده … وقلوا اللهم اجعل كل ما قدرتم لي أن أكون خيرًا. . وتطلب أجر الله .. ولا تدري فربما تصنع خيرًا “.

وغردت هبة التميمي “الله يشفيك ويطمئن عليك .. مهما تظاهرت بالقوة، الكل يعلم أنك أم عظيمة وأن عليك مسؤولية طفل يحتاج إلى مزيد من الاهتمام”.