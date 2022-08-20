مواطنون امنعوا مبيت شاحنات الوقود داخل الأحياء السكنية

طالب مواطنون في مدينة الرياض بمنع شاحنات الوقود من دخول الأحياء السكنية، تفاديا لأي خطر قد يشكله على السكان والمناطق.

فيديو | شاحنات داخل الأحياء … مخاطر غير خاضعة للرقابة

يطالب المواطنون بمنع استمرار الشاحنات في الأحياء السكنية

التفاصيل مع مراسل#الإخباريةعاصم الرشودي# program_120 pic.twitter.com/gsygy8phy2

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 20 أغسطس 2022

مخاطر عديدة

واشتكى عدد من سكان حي النسيم، بحسب تقرير لقناة الإخبارية، من مخاطر هذه الشاحنات من حوادث الكر والفر أو احتمالية اندلاع حرائق كبيرة. من المواصلات.

مكاسب مالية فقط

من جهته، قال آخر إن بعض هذه الشاحنات يمكن أن تبقى لمدة أسبوع أمام منازل سكنية، متهماً سائقيها بعدم تقدير حجم المخاطر التي تنطوي عليها، وأنهم لا يهتمون إلا بالمكاسب المادية.