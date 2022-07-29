مواطنون يروون قصص تعرضهم للسرقة في لندن

في وضح النهار وفي غمضة عين، يمكن أن تتعرض للسرقة في شوارع العاصمة البريطانية لندن، وقبل أن تعرف الحقيقة، رحل اللص المتمرس.

تحذير السفارة

ومن المحتمل أن تكون هذه الحالات منتشرة في عدة عواصم أوروبية، لكن تزايدها في لندن جعل سفارة المملكة تحذر المواطنين مؤخرًا من هذه العمليات، داعيةً إلى عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أو أشياء ثمينة.

العديد من السعوديين يزورون العاصمة البريطانية بينما يروي السائحون قصصًا عن تعرضهم للسرقة من قبل العصابات المنظمة التي تتغذى على السياح وحشودهم في مراكز التسوق.

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وقالت مواطنة إنه أثناء تواجدها في شارع أكسفورد المزدحم بالناس تعرضت للسرقة وهي تضع الحقيبة على كتفها حيث تم قطع ذراع الحقيبة، ولم تدرك الأمر إلا بعد السرقة.

سجلت الشرطة البريطانية 24 ألف عملية سطو هذا العام، بينما بلغت ذروتها بين عامي 2022 و 2022 بأكثر من 40 ألف سرقة مسجلة.

مجالس المواطنين

وأكد مواطن آخر أنه اتخذ بعض الاحتياطات خوفا من أي سرقة قد تحدث، مثل ترك الهاتف وشأنه واستخدامه للدفع الإلكتروني. بينما نصح آخر بعدم ارتداء “علامات” ذهبية وإكسسوارات مبالغ فيها حتى لا يسرقوها، ويضعون الكيس في المنتصف.