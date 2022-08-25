مواطن يحول مزرعته الخاصة إلى منتجع سياحي بـ بلقرن

تمكن مواطن من تحويل مزرعته الخاصة إلى مركز سياحي لجذب الزائرين في قرية الحميد بمحافظة بلقرن شمال منطقة عسير والتي تحتوي على أكثر من 1000 شجرة فاكهة متنوعة.

فيديو | مواطن يحول ممتلكاته الخاصة إلى مركز سياحي لجذب الزوار في بلقرن#الإخبارية pic.twitter.com/L5jls6z9fc

– Alekhbariya.net (Alekhbariya_net) 24 أغسطس 2022

تقديم الخدمات للسياح.

وبحسب تقرير لقناة الإخبارية، حوّل عبدالله بن طبران مزرعته إلى منطقة جذب سياحي في المحافظة، مع تقديم كافة الخدمات للسياح والزوار.

الراحة والمتعة

وقال صاحب المزرعة عبد الله بن طبرات إن مزرعته تحتوي على جميع أنواع الأشجار المتنوعة، من العنب والخوخ والرمان والمشمش والتين و 130 شجرة زيتون أنتجت هذا العام، حيث يتنقل السائحون بين الأشجار المثمرة.

كما تم تقديم جلسات مطلة على المزرعة، ولم يمنع الزائر من الاستمتاع بقطف الثمار، حيث افتتحت هذه المزرعة هذا العام، متحدية الناس، فارتاحوا وأعطوه كل الحرية وفرحة الناس.