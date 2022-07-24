مواطن يروي كيف انتهى به الحال بعد تورطه في غسل الأموال

لحظات أسف وحزن عاشها “أبو خالد” بعد أن انغمس في عالم غسيل الأموال، من أجل تقديم المساعدة للآخرين، لكنه لم يكن يعلم أن النهاية ستكون مؤلمة.

#العبور | من خلال كسر النظام لتقديم المساعدة للآخرين، يغرق “أبو خالد” في عالم غسيل الأموال. #SBC_channel pic.twitter.com/Nw98l65LIl

– قناة SBC (SBC_Channel) 24 يوليو 2022

وروى أبو خالد قصته بغسيل الأموال، وكيف انتهى به المطاف في السجن والسجن، حيث عاش فترات صعبة من الأسف والحزن.

لحظات اسف وحزن

خلال حديثه في برنامج “Crossroads” المذاع على قناة SBC، وصف أصعب الأوقات التي مر بها قائلاً “خلال فترة الإيقاف حتى صدور الحكم كانت من أصعب الأوقات وعشت لحظات. من الكرب والندم والحزن، وتمنيت أن تكون السنوات التي شاركت فيها في هذا العمل قد محيت “.

وأشار إلى أن أهم ما أثر عليه هو أن والدته كانت مريضة أثناء غرقها في عالم غسيل الأموال، ورغم أن علاقته بها كانت قوية إلا أنه كان مشغولاً بها حتى جاء الرعب بعد أن علمت به. خبر وفاتها قائلًا الحزن الذي أصابني كان شديدًا، وكنت أنتظر رؤيتها والجلوس معها كما هي ”.