مواطن يشكو دفعت ثمن جوال أعلن عنه أحد المشاهير ولم أتسلمه!

اشتكى مواطن من أنه اشترى هاتفًا محمولًا على موقع تم الإعلان عنه من قبل مستخدم Snapchat الشهير، وهو أرخص من السوق، ودفع المبلغ قبل أكثر من أسبوعين، لكن الهاتف المحمول لم يصل.

تفاصيل الشكوى

وقال المواطن في شكوى لوزارة التجارة من خلال خدمة العملاء إذا طلبت على موقع معروف بـ Snap للهواتف المحمولة وكان أرخص من السوق، وانسحب وطلبت أكثر من 14 يومًا، فقد دفعت المال وبعثت له عبر الواتس اب بما يريدون واشتكيت من تطبيق وزارة التجارة وقالوا ان التقرير ليس من اختصاصنا منه العلم يساعدنا!

يثير بعض مشاهير النهاش حالة من الجدل بسبب الإعلانات التي يقدمونها على بعض المواقع، لكن هناك مشاكل مع الطلبات، حيث إنها ليست المشكلة الأولى التي يتم عرضها على وزارة التجارة.

شكاوى مماثلة

ورصد “المواطن” شكاوى مماثلة على حساب دعم العملاء التابعين للتجارة، بما في ذلك طلب شراء مستحضرات تجميل لا تشبه المواصفات التي ظهرت في إعلان أحد أشهر سناب، فضلا عن منتجات أخرى عرضوا الشراء، لكنهم كانوا يعانون من مشاكل مثل عدم الوصول في الوقت المحدد أو المواد ذات الجودة الرديئة.