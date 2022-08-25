مواطن يعثر على حيوان الوشق النادر في حفر الباطن

ووجد المواطن حمود الحربي الوشق في حالة إرهاق شديد جنوب حفر الباطن، حيث كان يرضع ويطعمه حتى يتعافى.

تلقت جمعية حماية البيئة بحفر الباطن اتصالاً هاتفياً من المواطن حمود الحربي يفيد بوجود وشق بري على قيد الحياة ويعود إلى بيئته الطبيعية.

رعاية الوشق

وشكر رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة بحفر الباطن عبدالله بن بصيص المواطن حمود الحربي على تواصله ورعايته والاهتمام بالوشق.

كما شكر ابن البصيص أحمد بوخمسين، رئيس جمعية أصدقاء الحياة الفطرية بالأحساء، على إطلاعه على كيفية العناية به، حيث أن الوشق من الحيوانات شبه المنقرضة في بيئة حفر الباطن.

خطر الصيد الجائر

وأشار ابن بصيص إلى أن الجمعية تسعى إلى إعادة التوازن البيئي في بيئة حفر الباطن للحفاظ على الحيوانات البرية وتكاثرها بعد تعرضها للصيد الجائر في الفترة الماضية مما أدى إلى ندرتها وعدم وجودها في بيئتها. .

الوشق البري هو قط مفترس ولديه حاسة سمعية قوية وبصر شديد يساعدانه على اكتشاف الفريسة لمسافات طويلة ويستخدم اليوم للراحة والاختباء من الحيوانات المفترسة التي تشكل تهديدًا لها.