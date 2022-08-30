مواطن يقدم طلبا لتغيير اسم زوجته إلَّى “أندرسون تاليسكا”

أصبح نجوم كرة القدم قدوة ونماذج يحتذى بها لبعض المشجعين، باتباع مسارهم، سواء فِيْ حياتهم الخاصة والعامة، مما دفع شخصًا واحدًا إلَّى تقديم طلب لتغيير اسم زوجته إلَّى أندرسون تاليسكا.

وكشفت “كومهُورييت” أن مواطنًا تركيًا قدم طلبًا للحكومة الإلكترونية فِيْ مسقط رأسه ديار بكر، لتغيير اسم زوجته إلَّى “أندرسون تاليسكا”، لاعبة نادي النصر.

يعتبر تاليسكا من أبرز المحترفِيْن السابقين فِيْ الدوري التركي، بعد تجربة ناجحة فِيْ صفوف فريق بشيكتاش، شارك خلالها فِيْ 55 مباراة، وسجل 26 هدفًا.

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ولفتت الصحيفة إلَّى أن المديرية العامة للسكان والجنسية بوزارة الداخلية التركية مكَّنت المواطنين من تقديم طلبات لتغيير أسمائهم وألقابهم، والتي لا تتوافق مع الآداب العامة، وتعتبر عبثية وتحتوي على أخطاء إملائية للسكان من المنطقة. الدلائل

وأوضح أن مواطنًا يُدعى فِيْجي جيفِيْك، يعيش فِيْ ديار بكر ويلعب لفريق كانكايا بليديسبور أحد فرق دوري كرة الصالات فِيْ أنقرة، تقدم بطلب لتغيير اسمه إلَّى راشد غزال نجم نادي بشيكتاش التركي.

ولم يتوقف طلب المواطن التركي عَنّْد هذا الحد، بل عَنّْد إجراءات تغيير اسم نجله إلَّى نجم كرة القدم البرتغالي ريكاردو كواريسما، وتغيير اسم ابنته إلَّى “آنا ماري”، الفنانة البريطانية.

علقت زوجة المواطن التركي هاليد جيفِيْك، 29 عاما، على تغيير الاسم إلَّى أندرسون تاليسكا، التي ترحب بأسماء أجنبية وتكتفِيْ بتغييرها بدافع حبها لزوجها.