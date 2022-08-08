مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

نشرت لطيفة الدلهان، المهتمة بالشئون التربوية، مواعيد امتحانات الترخيص المهني للمعلمين والمعلمات للعام 1444 هـ.

مواعيد امتحانات الترخيص المهني

وقال الدلهان، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين ستكون مواعيد امتحانات الترخيص المهني للمعلمين وفق الآتي

اختبار تعليمي عام

17/04/1444 هـ

1444/20/04 هـ

اختبار التخصص

1444/28/06 هـ

1444/03/07 هـ.

وكانت هيئة تقويم التعليم قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق اختبار التعليم العام خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأضافت الهيئة أن الاختبار المتخصص سيجرى خلال الربع الأول من عام 2023، مع إتاحة التسجيل للاختبارات المذكورة في وقت لاحق.

عناصر التفريق بين وظائف التدريس

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضعت أنظمة تساعد على شغل الوظائف التعليمية بنوع من التوازن والعدالة بين الراغبين في العمل.

المعدل التراكمي 20٪

يتم تحديد النسبة المئوية المقابلة للمتوسط ​​التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية على النحو التالي

يتم تحديد نطاق التقييم الكلي لمتوسط ​​الدرجات التراكمي (GPA) من خلال طرح قيمة الحد الأدنى للدرجة الكلية (الدرجة) من قيمة الحد الأدنى للدرجة الإجمالية الأعلى منه مباشرةً في النسخة أو النسخة. تعتمد معظم المؤسسات التعليمية في العالم على توضيح هذه القيم خلف صفحات نصك أو نصك.

القيم المعتمدة للحدود الدنيا لنظام النسبة في المملكة العربية السعودية هي كالتالي (90 ممتاز، 80 جيد جدا، 70 جيد، 60 مقبول).

اختبار الرخصة المهنية (اختبار الكفاءة) 60٪

الرخصة المهنية تمثل 60٪ أو ما يعادلها 60 درجة، وتتوزع على النحو التالي

40 هو الحد الأعلى في اختبار التخصص، ويتم حسابه بأخذ نتيجة الاختبار (100) ثم تحويلها إلى درجات بحد أعلى (40 درجة)، ويتم ذلك بضرب نتيجة الاختبار في (0.4) ).

20 هو الحد الأعلى للاختبار الكلي ويتم حسابه بأخذ نتيجة الاختبار (100) ثم تحويلها إلى درجات بحد أعلى (20 نقطة) ويتم ذلك بضرب نتيجة الاختبار في (0.2).

أقدمية التخرج 20٪

يتم احتسابها عن كل عام بعد تاريخ التخرج الذي يسجله المتقدم للدرجة الأكاديمية التي يتم فيها التفضيل (درجتان لكل عام)، وتحسب أقدمية التخرج على النحو التالي