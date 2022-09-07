مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، اختبار الرخصة المهنية للمعلمين هي من الاختبارات الذي يحتاجها المعلم ليتم مزاولة المهنة في التعليم والتدريس ويشمل الاختبار المعلمين والمعلمات وقررت وزارة التربية والتعليم السعودية على اختيار أفضل المعلمين والعمل في نظام التعليم الجديد ويتم ذلك على أساس الكفاءة والمهارة العالية والتفكير الإبداعي لدى المعلمين في ارجاء المملكة العربية السعودية.

موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

يمكن اجتياز الرخصة المهنية من قبل وزاره التربية والتعليم وهي كمتطلب أساس الحصول على الرخصة ومزاوله التدريس ويتكون الاختبار من جزئيين الجزء الأول الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين والاختبار الثاني هو الاختبار التخصصي الذي يتناول مفاهيم التخصص التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية لعام 2022 عبر موقعها الرسمي للمعلمين والمعلمات، فقدت بينت هيئة التقويم والتعليم والتدريب عن موعد اختبارات الرخصة المهنية حيث من المقرر أن يكون بداية التسجيل العام للرجال 29 أغسطس 2022 ولنساء في خمسة سبتمبر عام 2022 وينتهي التسجيل بتاريخ 8 أكتوبر لعام 2022 في شهر نوفمبر.

ما هي مستويات الرخصة المهنية

الرخصة المهنية تتكون من مستويات عامة يجب على المتقدم إلى اختبار الحصول على مزاوله المهنة المعرفة لتلك المستويات لكي يتم التقديم إلى المهنة التي يرغب بها، وتعد وثيقة الرخصة المهنية التي تصدر من الهيئة وفق معايير إجراءات محددة تؤهل المعلم لمزاوله مهنة التدريس ولها فترة زمنية محددة:

رخصه معلم.

رخصه معلم ممارس.

رخصة معلم متقدم.

رخصه معلم خبير.

خطوات التسجيل في هيئة التقويم التعليم والتدريب

يمكن التسجيل في اختبارات الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين بطريقه ألكترونيه وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط هيئة التقويم والتعليم والتدريب.

النقر على النفاذ الوطني والرخصة المهنية.

اختيار أيقونة الدخول لنظام الرخصة.

يجب عليك اختيار المدينة ومقرر الاختبار.

النقر على تأكيد الموعد ودفع المقابل المادي ثم النقر على تسجيل.

الرخصة المهنية هي التي تؤهل المعلمين والمعلمات إلى اجتياز اختبار مزاولة المهنة الخاصة بالتدريس في إحدى مدارس المملكة العربية السعودية ويبدأ اختبار مزاولة المهنة في شهر فبراير المقبل للمعليمن والمعلمات في محافظات المملكة العربية السعودية.