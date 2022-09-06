مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 ، أعلنت هيئة التقويم والتعليم والتدريب عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية ورابط التسجيل الخاص بالمعلمين والمعلمات، وقد أعلنت الهيئة بشكل رسمي عن موعد التسجيل في اختبارات الرخصة للرجال والنساء باختبارات التربوي العام والتخصصي وأثرت على فترة الاختبارات مع العلم أنه تم البدء بالتسجيل في نظام الرخص المهنية للرجال ومن المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل للمعلمات يوم الاثنين الخامس من شهر سبتمبر عام 2022 م.

اختبار الرخصة المهنية 2022

الرخصة المهنية هي أداء الاختبارات للخريجين والخريجات تم وضعها من قبل هيئة التقويم التعليم والتدريب وتعتبر بمجرد وثيقة يتم إصدارها من الهيئة وفقا معايير الإجراءات معينة يتم تحديدها من قبل الهيئة ومن يحصل على الرخصة يكون مؤهلا لمزاوله مهنه التدريس على حسب مستويات محددة من قبل هيئة التعليم والتدريب حيث تتيح هذه الرخصة امكانية التعامل مع المهن الحكومية من خلال مزاولة المهنة التعليمة.

موعد اختبار الرخصة المهنية 2022

أوضحت الهيئة الخاصة بالتقويم والتعليم والتدريب على مستويات الرخصة المهنية بحسب ما تكون عليه من رخصه معلما وممارسا ومعلما متقدما ومعلما خبيرا، وتوضح رخصه المعلم عند تقديم إلى الوظائف التعليمية وتعتبر من أهم المتطلبات اللازمة التي يجب توافرها لدى المتقدم في الوظيفة وفترات اختبارات الرخصة المهنية هي على النحو التالي:

فترة الاختبار التربوي العام للرجال والنساء تبدأ في 11 نوفمبر لعام 2022 الموافق 17 ربيع الآخر لعام 1440 هجري.

فترة الاختبار التخصصي لرجال والنساء تبدأ في تاريخ 21 يناير 2023 م.

رابط تسجيل في اختبارات الرخصة المهنيه 1444ه

بعد معرفة مواعيد اختبارات الرخصة المهنية 2022 أرفقت الهيئة العامة للتدريب والتعليم والتطوير رابط الإلكتروني يمكن من خلاله التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية عن طريق شبكة الإنترنت الواكد بينت الهيئة العامة عن منصة خاصة للتسجيل في الرخص المهنية يمكن الدخول إليها من هنا.

الرخصة المهنية هي التي تهدد مزاولة المهنة إلى المعلمين والمعلمات حيث أتاحت هيئة التدريب والتطوير الحصول على اختبار ومن بعد ذلك يتم الحصول على مزاولة المهنة بشكل أساسي ويمكن التقديم الى الاختبار من خلال الرابط الالكتروني المخصص التي تم وصضعه في الاعلى.