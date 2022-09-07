مواعيد اختبار الرخصة المهنية 2022 ورَابِطْ التسجيل للمعلمين والمعلمات 1444، صرحت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب ونظام الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات عن فتخ باب الالتحاق في اختبار الرخصة المهنية لعام 2022م الاثنين الموافق 5 من شهر سبتمبر لعام 2022م وكما فادت ان هذا الاختبار متاح لكلا الجنسين النساء والرجال وفقا لرغبة المتقدم ويمكن للشخص التقدم لاختبار العام او اختبار التخصص او الاثنين معاً.

مواعيد امتحانات الترخيص المهني 2022

بادئ ذي بدء نود أن نقدم اختبار الرخصة المهنية وما هِيْ أهمية إجراء الاختبار للخريجين والخريجات ​​كَمْا عرفته. هِيْئة تقويم التعليم وثيقة التدريب هِيْ وثيقة تصدرها الهِيْئة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها، ومن حصل على ترخيص المعلم يصرح له بممارسة مهنة التدريس وفق مستويات معينة.

وأوضحت الهِيْئة أن مستويات الرخصة المهنية تكون وفق الآتي (رخصة مدرس – مدرس ممارس – مدرس متقدم – مدرس خبير)، فِيْما يتعلق بمواعيد القبول فِيْ امتحانات التأهِيْل المهني، ويمكن الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية

نافذة امتحان التعليم العام للرجال والنساء، يبدأ فِيْ 11 نوفمبر 2022 د. الموافق لتاريخ 17 ربيع الثاني 1444 د. ج وتستمر حتى 14 نوفمبر 2022 د. م.الموافق تاريخ 20 ربيع الثاني 1444 هـ.

للرجال والنساء، يبدأ فِيْ 11 نوفمبر 2022 د. الموافق لتاريخ 17 ربيع الثاني 1444 د. ج وتستمر حتى 14 نوفمبر 2022 د. م.الموافق تاريخ 20 ربيع الثاني 1444 هـ. بداية فترة الفحص المتخصص للرجال والنساء اعتبارًا من 21 يناير 2023 الموافق تاريخ جمادى الثانية 1444 هـ، وتستمر حتى 25 يناير 2023 م الموافق 3 رجب 1444 هـ وتشمل هذه المواعيد امتحانات النساء والرجال.

رَابِطْ التسجيل لامتحان الترخيص المهني 1444

بعد ة مواعيد امتحان الترخيص المهني 2022 للمعلمين من خلال النقاط المرفقة أعلاه، أصبح من الممكن الآن الحصول على رَابِطْ للدخول إلى نظام الترخيص الإلكتروني للتسجيل فِيْ الاختبارات إلكترونيًا عبر الإنترنت.

حيث قامت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب بتمكين منصة خاصة لتسجيل اختبارات التأهِيْل المهني وإصدار رخصة المعلم، يمكن لمن يرغب فِيْ التسجيل أو إصدار ترخيص القيام بذلك عن طريق اتباع الرَابِطْ من هنا

مَتَّى يبدأ التسجيل للشهادة المهنية للمعلمين والمعلمين 1444

وفقًا للجدول الزمني أو مواعيد التسجيل فِيْ اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، بدأت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني المتخصص، باستلام جميع الطلبات المتعلقة بالتراخيص المهنية، منذ التسجيل أو إصدار رخصة المعلم، استقبال طلبات التسجيل فِيْ الاختبار التربوي العام والمتخصص خلال الفترة المبينة أدناه

بدأت عملية التسجيل فِيْ اختبار الترخيص المهني العام والمتخصص من 29 أغسطس 2022 م الموافق تاريخ 2 صفر 1444 هـ، ومن المتوقع أن تستمر عملية التسجيل من خلال نظام التفريغ حتى تاريخ 8 أكتوبر 2022 م الموافق 12 ربيع الأول 1444 هـ.

بدأ تسجيل “النساء” فِيْ اختبار التأهِيْل المهني التربوي العام والمتخصص فِيْ 5 سبتمبر 2022 م الموافق 9 صفر 1444 هـ، وسيستمر استلام طلبات التحاق المعلمين حتى تاريخ 26 نوفمبر 2022 م. الموافق 2 جمادى الأولى 1444 هـ.

يمكن لمن يريد التسجيل فِيْ امتحانات الترخيص المهني الآن القيام بذلك عن طريق اتباع رَابِطْ التسجيل الرسمي المرفق بالمقال، ومن يريد معرفة مَوعِد إجراء امتحانات الترخيص أو المواعيد المعلنة رسميًا لامتحان الترخيص المهني 2022، يمكنه قم بذلك عن طريق الرجوع إلى النقاط المرفقة فِيْ الجزء العلوي من المقالة.

هِيْئة تقويم التعليم والتدريب

أكدت هِيْئة التقويم التربوي أن التسجيل فِيْ الرخصة المهنية العامة أو التخصصية متاح للمعلمين والخريجين من الذكور والإناث حسب رغبة المتقدم، حيث يتوفر التسجيل فِيْ الاختبار العام أو التخصصي أو كليهما، والاختبارات المهنية متاحة لمن لم تدخل الاختبار مسبقًا أو لديك نتيجة واحدة فقط.

يمكن التسجيل فِيْ اختبار الرخصة المهنية من خلال الموقع الإلكتروني لهِيْئة تقويم التعليم والتدريب، للدخول إلى نظام الترخيص الإلكتروني، وليس من خلال موقع قياس، حيث يقتصر الأمر على اختبار الإشراف التربوي والقيادة المدرسية. بالنسبة لاختبارات التأهِيْل المهني، التسجيل متاح من خلال الرَابِطْ المرفق.