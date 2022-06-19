مواعيد الاختبارات النهاية للفصل الدراسي الثالث الشفهية والتحريرية 1443 في المملكة العربية السعودية

مواعيد نهاية إمتحانات الفصل الثالث 1443 أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي موعد إمتحانات الفصل الدراسي الثالث الشفوي والكتابي لكافة المراحل المدرسية الحكومية والخاصة. يعد التعليم من أهم الموضوعات التي تهم ملايين الأسر السعودية ، ووفقًا للخطة الزمنية الدراسية التي وضعتها الوزارة ، ستبدأ الامتحانات الشفوية للصف الثالث في 20 ذو القعدة 1443 المقبل.

مواعيد امتحانات نهاية الفصل الثالث 1443

هناك تطور كبير جدا في النظام التعليمي السعودي تشهده المملكة في الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا. الفصل الثالث في المملكة وهو:

تبدأ جميع الاختبارات العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني اعتبارًا من يوم الأحد 20 ذو القعدة 1443 الموافق 19 يونيو 2022 ، وتكون الامتحانات الشفوية جزءًا من اليوم الدراسي.

أما موعد الامتحانات التحريرية لجميع المراحل التعليمية فسيبدأ يوم 27 ذو القعدة الموافق 26 يونيو 2022 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م. بشرط أن تكون جميع الامتحانات الكتابية بالحضور في المدرسة وهذا لجميع المستويات الأكاديمية.

موعد إعلان نتائج الامتحانات النهائية لجميع المراحل في المملكة 1443

كما أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية أن جميع الطلاب والطالبات سيتمكنون من الحصول على نتائج الامتحانات النهائية لجميع المراحل التعليمية في اليوم الأخير من الامتحانات وهو الخميس 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو. ، 2022.

ما هو تاريخ بدء العام الدراسي الجديد في المملكة 1444

وفقًا للخطة التعليمية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية لجميع المراحل التعليمية ، فإن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 ، وذلك إذا لم يتغير شيء في الخطة الزمنية الأكاديمية.

في أي وقت بدأت الامتحانات النهائية للفصل الثالث 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، موعد بدء الفصل الدراسي الثالث امتحانات الشفوية والخطية لهذا العام 1443/2022 ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 19 يونيو 2022 م ، والوزارة. كما حددت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، حوالي الساعة التي بدأ فيها الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث الساعة السابعة صباحا.