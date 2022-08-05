مواعيد التحويل الداخلي جامعة نورة 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على المعايير التي تتعلق بعملية التحويل الداخلي من تخصص لأخر في الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، ومواعيد التحويل الداخلي للتخصصات ، كون أن لكل جامعة سعودية ضوابط ومعايير للتحويل، ولا يمكن للطلاب مخالفة هذه الشروط ويجب الالتزام بها ، ومن تلك الجامعات مواعيد التحويل الداخلي لجامعة نورة ، تابعوا معنا.

جامعة الأميرة نورة

تعرف جامعة الأميرة نورة باسم جامعة الأميرة نورة بن عبد الرحمن، وهي من أهم المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية. جامعة الرياض قبل تغيير الاسم، وجعلها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن التي تستقطب جميع خريجي الثانوية العامة للتسجيل في مختلف التخصصات والمسارات العلمية التي تطرحها الجامعة.

تحويل داخلي جامعة نورا

التحويل الداخلي في جامعة نورا هو إمكانية التحويل من تخصص إلى آخر أو من كلية إلى أخرى في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، حيث توفر الجامعة هذا النظام للطلاب الراغبين في تغيير التخصص أو التوجه العلمي بغض النظر عما إذا كان تم قبول التخصص أو فرضه عليهم. يفترض بسبب النظام الأكاديمي أو لأن التخصص غير مناسب للطالب، أو بسبب ظروف ومعدل التغيير الرئيسي في وقت اختيار التخصص.

مواعيد التحويل الداخلي جامعة نورا 1444

لم تعلن جامعة الأميرة نورة عن مواعيد التحويل الداخلي لعام 1444 هـ، وبالتالي يتم تقديم طلبات التحويل الداخلي بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المعتمدة من قبل جامعة نورا، خلال الفترة المحددة المعتمدة من الجامعة، حيث لا يوجد طلب. مقبولة إلا في المواعيد التي تحددها الجامعة. قبل عمادة القبول والتسجيل بجامعة نورا.

شروط التحويل الداخلي بجامعة نورا

يمكن إجراء التحويل الداخلي في الجامعة بسهولة بعد التحقق من الشروط التي يحددها نظام الجامعة، وتشمل هذه الشروط ما يلي

الالتزام بتاريخ التحويل المعلن في حالة عدم نظر الجامعة في أي طلب تحويل خارج الفترة المحددة.

يمكن للطالب تقديم طلب تحويل بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول على الأقل في التخصص الأكاديمي الذي تم قبوله فيه سابقًا.

لا يحق للطالبة التحويل أكثر من مرة خلال مسيرتها الأكاديمية.

يتم إجراء مقارنة بين المتقدمين للتحويل على أساس المقاعد الشاغرة وعلى الشروط التي تقرها الكلية.

يتم الفرز حسب الرغبة الأولى ثم الثانية حسب استيفاء الشروط المطلوبة.

في حالة الرغبة في النقل، يجب عدم تسجيل رغبة واحدة فقط، ورغبات أخرى.

يتم فرز طلبات التحويل بعد انتهاء الاختبارات النهائية ويتم احتساب المعدل التراكمي.

يجب تقديم طلب التحويل، وهذا لا يعني الموافقة على الطلب.

يجب على الطالبة المتقدمة للتحويل متابعة حسابها لمعرفة تنفيذ طلب التحويل.

يجب إجراء المقابلة الشخصية واجتيازها بنجاح.

معادلة المقررات بعد التحويل الداخلي جامعة نورا

معادلة المقرر يتم بعد التحويل الداخلي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. آلية معادلة الدورة هي كما يلي

يتم إدخال جميع ساعات الدراسة بحساب المعدل التراكمي.

يتم معادلة متطلبات الجامعة من النظام الأكاديمي تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلب.

تُعادل المقررات المتخصصة في التخصص الذي انتقلت منه الطالبة بمقررات مماثلة لها في التخصص الذي تم تحويلها تلقائيًا إذا كان نفس الاسم والرمز، أو كانت معادلة للمقررات المتخصصة المحولة إليه.

يتم معادلة المواد الإضافية والمختلفة باسم المبنى المرخص به من وكالة الشؤون التعليمية.

عملية احتساب جزء من الساعات غير معادلة للتخصص الجديد كساعات مجانية مساوية لعدد الساعات المجانية للتخصص المحول إليه.

على الطالب ة المرشد الأكاديمي في التخصص الجديد لمتابعة عملية معادلة المقرر ومن ثم تسجيله.

طريقة التحويل الداخلي جامعة الاميرة نورة

يتم التحويل الداخلي في جامعة الأميرة نورة من خلال زيارة موقع الجامعة واتباع الخطوات التالية

اذهب مباشرة إلى موقع جامعة الأميرة نورة.

الضغط على النظام الأكاديمي للطالبات.

النقر فوق نظام Banner ضمن القائمة الرئيسية.

انقر فوق خيار الخدمات.

انقر فوق خيار طلب الخدمة.

تحديد التحويل الداخلي.

حدد إدخال الخدمة المطلوب.

انقر فوق متابعة.

اقرأ جميع شروط وأحكام التحويل.

انقر فوق متابعة.

اكتب الرغبات المرغوبة.

انقر فوق خيار حفظ.

عمادة القبول والتسجيل على تويتر جامعة الأميرة نورة

توفر جامعة الأميرة نورة حسابًا على منصة تويتر لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة. يتيح الحساب للطلاب التعرف على آخر التطورات والأخبار المتعلقة بالجامعة. كما تتيح للطلاب التعرف على أخبار النقل الداخلي في جامعة الأميرة نورة، والتعرف على معلومات وشروط التحويل الداخلي. عمادة القبول والتسجيل على تويتر “.

رابط موقع جامعة الأميرة نورة

تتيح جامعة الأميرة نورة موقعها الرسمي لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة والتعرف على كليات الجامعة وتخصصاتها. نورا رابط الدخول الى موقع جامعة الاميرة نورة “”.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عن مواعيد التحويل الداخلي جامعة نورة 1444 ، وهي من أهم الخدمات التي تقدمها الجامعة إمكانية التحويل الداخلي في جامعة نورا من كلية إلى أخرى في نفس الجامعة ، ضمن مجموعة من الشروط والضوابط المحددة .