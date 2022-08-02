مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة على الورق.

مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة

ولدى سؤالها عن ذلك قالت الهيئة عبر حسابها على تويتر يبدأ التسجيل للطلاب الذكور يوم 8 أغسطس وللطالبات يوم 10 أغسطس.

وأضاف أن التسجيل المبكر ينتهي في 29 أكتوبر 2022، مبينا أن الفترة التجريبية من 16 إلى 24 ديسمبر من نفس الشهر.

عناصر التفريق بين وظائف التدريس

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضعت أنظمة تساعد على شغل الوظائف التعليمية بنوع من التوازن والعدالة بين الراغبين في العمل.

معدل تراكمي 20٪

يتم تحديد النسبة المئوية المقابلة للمتوسط ​​التراكمي لخريجي المؤسسات التعليمية على النحو التالي