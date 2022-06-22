مواعيد التسجيل في الكلية التقنية بالسعودية 2022 وشروط القبول

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية السعودية عام 2022 ولإتاحة الفرصة للدراسة في المجالات الهندسية المختلفة. شهادة الدبلوم أو البكالوريا واجتياز اختبار القبول ومن أقسام الكلية التي يمكن تسجيلها هي “الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية” وغيرها.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية 2022

تقبل كلية التقنية بالمملكة الطلاب المتقدمين للتسجيل في التخصصات المختلفة ، وفق جدول زمني يلتزم به جميع المتقدمين ، على النحو التالي:

يبدأ تسجيل الفتيات في نظام البكالوريوس في 7 نوفمبر 2022 وينتهي في 16 نوفمبر 2022

يبدأ تسجيل الذكور في نظام البكالوريوس في 7 نوفمبر 2022 وينتهي في 16 نوفمبر 2022.

يبدأ تسجيل الأطفال في دبلوم الكلية التقنية في 11 نوفمبر 2022 وينتهي في 30 نوفمبر 2022.

يبدأ تسجيل الدبلوم الجامعي للفتيات بعد الظهر في 11 نوفمبر 2022 وينتهي في 30 نوفمبر 2022.

التسجيل في المدرسة الثانوية للهندسة المعمارية والمحافظة – يبدأ دبلوم المعاهد الصناعية في 11 نوفمبر 2022 وينتهي في 30 نوفمبر.

شروط القبول بالكلية التقنية 2022

تحدد الكلية التقنية للمتقدمين للتسجيل ، قائمة بالشروط والضوابط التي يجب على جميع المتقدمين أخذها في الاعتبار ، بما في ذلك:

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة أو أن تكون والدته سعودية.

تكون المدة القصوى للحصول على المؤهل 5 سنوات.

أن يكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي مناسب عند التقديم.

ألا يكون مسجلاً في الكلية مسبقًا

يجب ألا يكون الطالب قد تخرج سابقًا من أي كلية تقنية أخرى.

يجب ألا يكون الطالب قد تخرج سابقاً من أي جامعة سعودية

ألا يكون الطالب قد فصل من أي كلية أو مدرسة فنية من قبل.

المستندات المطلوبة للتسجيل

وضعت الكلية التقنية قائمة بالأوراق والمستندات المطلوبة التي يجب تقديمها عند التسجيل بالكلية ، بما في ذلك:

أصل وصورة من شهادة الثانوية العامة أصل وصورة الدبلوم للمتقدمين لبرنامج البكالوريوس أصل وصورة من بطاقة الهوية الوطنية 3 صور شخصية لمقدم الطلب شهادة إثبات حسن السيرة والسلوك نسخة من DNI. شهادة إشعار القبول عبر الإنترنت.

خطوات التسجيل في الكلية التقنية 2022

للتسجيل في الكلية التقنية ، يجب مراعاة الوصول إلى رابط التسجيل عبر بوابة القبول الموحد واتباع الخطوات التالية: