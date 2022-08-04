مواعيد التسجيل فِيْ اختبار القدرة المعرفِيْة قياس الورقي 1444

كشفت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب عن المواعيد اختبار القدرة المعرفِيْةتم تحديد مواعيد التسجيل للاختبار الورقي للمتقدمين الذين يرغبون فِيْ الالتحاق بوَظْائِفْ إدارية خاضعة لنظام الخدمة المدنية والوَظْائِفْ بنظام الرواتب لعام 1444، وكذلك الوَظْائِفْ التدريسية، حيث تتطلب العديد من التبعيات والمؤسسات الحكومية اجتياز المعرفِيْ. اختبار القدرة لقبول الوَظْائِفْ المعلن عنها، حيث يتلقى مركز القياس الوطني طلبات التسجيل للاختبار فِيْ التواريخ المحددة أدناه هِيْ التالية.

اختبار القدرة المعرفِيْة

يركز اختبار القدرة المعرفِيْة على قياس المهارات والقدرات التي يمتلكها الأفراد، كَمْا يوضح حجم المعرفة والخبرات التي يكتسبها هؤلاء الأفراد والتي ساعدتهم على حَلْ المشكلات والتكيف مع الظروف والظروف اليومية فِيْ العمل. وحددت هِيْئة تقويم التدريب مواعيد اختبار القدرات المعرفِيْة الورقية للعام الجديد 1444، كَمْا حددت مواعيد التسجيل الإلكتروني بمركز قياس المعتمد.

تواريخ اختبار القدرة المعرفِيْة 1444

حددت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد إجراء اختبار القدرات المعرفِيْة بالمركز الوطني للقياس فِيْ التواريخ التالية

يبدأ التسجيل لاختبار القدرات المعرفِيْة الورقية يوم الاثنين 16 محرم 1444 الموافق 12 سبتمبر 2022.

ينتهِيْ التسجيل المبكر يوم السبت 19 صفر 1444 الموافق 15 أكتوبر 2022.

سيخضع المتقدمون لاختبار القدرة المعرفِيْة فِيْ 15 نوفمبر وسيستمر حتى 17 نوفمبر 2022.

سجل على الورق القدرة المعرفِيْة.

مع فتح باب التسجيل لاختبار القدرات المعرفِيْة على الورق، يتبع التسجيل الخطوات التالية

ينتقل المتقدم إلى المركز. تسجيل الدخول القياس. اكتب رقم السجل المدني وكلمة المرور. انقر فوق عبارة التحقق البشري (أنا لست روبوتًا). يقوم بالنقر فوق تسجيل الدخول، ثم يتصفح بحثًا عن الاختبارات المتاحة للتسجيل. اختر ورقة اختبار القدرة المعرفِيْة. أدخل البيانات المطلوبة، ثم اقبل الشُروطْ والأحكام. تحديد تاريخ ومكان الاختبار. سداد رسوم اختبار القدرة المعرفِيْة.

عند الانتهاء، اضغط على رمز التسجيل لاختبار القدرة المعرفِيْة 1444. يجب أن تكون منتبهًا لحضور الاختبار فِيْ التاريخ المحدد وإحضار المستندات الرسمية الأصلية ؛ وثيقة الهُوية الوطنية وجواز السفر وصورة البطاقة العائلية والبطاقة الجامعية بالصورة الشخصية ورقم السجل المدني مع مراعاة أن مدة صلاحيتها لا تتجاوز ثلاث سنوات.