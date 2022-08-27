مواعيد التقديم على الدراسات العليا 1443 ،أصدرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية خلال الايام الماضية عدد من القرارات التي تخص الدراسات العليا وطريقة التقديم وكذلك اختلاف المواعيد الخاصة في جامعة الطائف عن جامعة الملك عبد العزيز وذلك لإجراءات محدد لكلا الجامعات، بالإضافة الى إعلانها رسمياً عن فتح باب التسجيل والالتحاق ببرامجها التعليمية.

المواعيد النهائية لتقديم طلبات الدراسات العليا 1443

بدأت الجامعات السعودية في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في التقدم للدراسات العليا لعام 1443 هـ، وأعلنت العديد من الجامعات عن فتح باب التسجيل في العديد من التخصصات، ولكن يتم ذلك بعد تطبيق جميع الشروط الموضحة ،يمكن التقديم للدراسات العليا في الأيام التالية لانتهاء الامتحانات في جميع جامعات المملكة العربية السعودية بحسب أقسام كل طالب.

مواعيد التقديم للدراسات العليا 1443 جامعة الملك عبد العزيز

أعلنت عمادة الدراسات العليا الخاصة بجامعة الملك عبد العزيز، عن موعد التقديم للدراسات العليا النوعية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1443 هـ، وذلك في الفترة من 10-12-1443 حتى 22-10-1443 هـ، لجميع المتقدمين السعوديين وغير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

يمكن تقديم طلب الالتحاق بالجامعة إلكترونيًا باتباع بعض الخطوات البسيطة، وهذه الخطوات كالتالي:

تسجيل الدخول إلى رابط القبول للدراسات العليا. انتقل إلى شاشة بيانات الهوية وأدخل البيانات المطلوبة. انتقل إلى شاشة البيانات الشخصية وأدخل البيانات المطلوبة. انتقل إلى شاشة بيانات المؤهل التعليمي وأدخل البيانات. انتقل إلى شاشة الاختيار المرغوبة وحدد الرغبات من خلال عرض البرامج المتاحة من الجامعة. اضغط على زر الحفظ لحفظ البيانات الخاصة بالرغبة المختارة. انتقل إلى شاشة إضافة المرفقات وقم بتحميل المرفقات الاختيارية والإلزامية. انقر فوق شاشة تأكيد الطلب. يتم تسليم النتيجة للمستفيد عند قبول الطلب على الهاتف المحمول الخاص والبريد الإلكتروني.

مواعيد التقديم للدراسات العليا 1443 جامعة أم القرى

جامعة أم القرى من الجامعات الحكومية ذات السمعة الطيبة في المملكة العربية السعودية. كشفت عمادة الجامعة للدراسات العليا عن موعد التقديم للدراسات العليا عبر موقعها الإلكتروني الخاص، وأنه تم فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا للعام الدراسي 1443 هـ اعتباراً من 7 شوال 1443 هـ. حتى يوم 13 شوال 1443 هـ.

يمكن التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لموقع الجامعة الإلكتروني، ويمكن التقديم من خلال تنفيذ بعض الخطوات السهلة التي تشمل ما يلي:

1- قم بزيارة موقع جامعة أم القرى.

2- اضغط على خانة تسجيل الدخول في أعلى الصفحة.

3- تسجيل البيانات المطلوبة وهي الاسم والجنسية والهوية الوطنية والبريد الإلكتروني.

4- التسجيل وتأكيد كلمة المرور.

5- أعد كتابة رمز التحقق البشري، ثم اضغط على أيقونة التالي.

6- اذهب إلى صفحة تأكيد البيانات.

7- الذهاب لصفحة التسجيل بجامعة أم القرى.

مواعيد التقديم للدراسات العليا 1443 جامعة الملك سعود

عُرفت جامعة الملك سعود كواحدة من الجامعات المتميزة في المملكة العربية السعودية، وأعلنت عمادة الجامعة عن مواعيد التقديم للدراسات العليا عبر موقعها الإلكتروني، وحددت هذه المواعيد على أن تبدأ في 7-9-1443 حتى 23. -7-1443 هـ.

أتاحت الجامعة للطلاب إمكانية التقديم عبر الإنترنت باتباع بعض الخطوات البسيطة، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع جامعة الملك سعود من خلال.

سجل طلب جديد. يتم إدخال البيانات المطلوبة. يتلقى المستفيد رسالة على الهاتف المحمول بها اسم المستخدم وكلمة المرور. يقوم المستفيد بإدخال البيانات المطلوبة. اختر طلبًا للدراسات العليا. يتم كتابة البيانات كاملة، ثم يتم إرسال الطلب وطباعة النموذج.

مواعيد التقديم للدراسات العليا 1443 جامعة طيبة

نشرت جامعة طيبة على موقعها الإلكتروني مواعيد التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا.

تقدم الجامعة الطبية خدمة التقديم عبر الإنترنت لطلابها، حيث يجب عليهم اتباع الخطوات التالية للتقدم للدراسات العليا:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة طبية من خلال.

انقر فوق القبول والتسجيل المتاح في أعلى الصفحة. من الصفحة التالية، انتقل إلى القائمة الجانبية وانقر فوق خدمات القبول. انقر فوق مربع القبول للدراسات العليا. ثم الضغط على بوابة القبول الإلكتروني للدراسات العليا.

مواعيد التقديم للدراسات العليا 1443 جامعة الطائف

أعلنت جامعة الطائف عن بدء القبول في برنامج الدراسات العليا لعام 1443 هـ. أعلنت الجامعة عن فتح باب التقديم في الفترة من 6-9-1443 هـ وحتى 20-9-1443 هـ. يجب على الطلاب الراغبين في التقديم إلكترونيًا اتباع الخطوات المذكورة أدناه:

1- قم بتسجيل الدخول إلى بوابة القبول

2- الضغط على الدراسات العليا.

3- اختر طلب قبول جديد.

4 – قيد السجل المدني.

5- تعبئة النموذج حسب البيانات المطلوبة.

6- اضغط لتأكيد المتابعة.

7- الموافقة على جميع الشروط ثم تأكيد الطلب وطباعة رقم الطلب.

شروط القبول للدراسات العليا في الجامعات السعودية لعام 1443 هـ

وضعت جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية بعض الشروط من أجل تقديم طلب للقبول في الدراسات العليا في الجامعات، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وإذا لم يكن كذلك، يجب أن يكون من الطلاب المتفوقين الذين تم إرسالهم إلى المملكة العربية السعودية للحصول على منحة دراسية.

يجب أن يكون الطالب المتقدم للدراسات العليا قد حصل على تقدير جيد جدًا في درجة البكالوريوس.

يجب أن يحمل الطالب أوراق تثبت خلو الطالب من أي أمراض مزمنة وأنه يتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية.

إذا كان الطالب من جامعة أخرى فعليه تقديم مجموعة أوراق تثبت موافقة جميع المعلمين في الحصول على هذه الدراسة.

موافقة جهة العمل على دراسته إذا كان موظفاً.

المستندات المطلوبة للقبول في الدراسات العليا في الجامعات السعودية

بينما نحن على وشك الحديث عن مواعيد التقديم للدراسات العليا 1443 يمكننا التحدث عن المستندات المطلوبة للقبول في الدراسات العليا في الجامعات السعودية:

تسليم الطالب درجة البكالوريوس مع صورتها ومختومة من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

قم بإرسال مستند من المسار الأكاديمي للطالب وعمل نسخة منه.

وضع بطاقة هوية خاصة أو تقديم صورة من أوراق الإقامة الخاصة بالطالب، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان غير سعودي.

تقديم مجموعة من الأوراق الموثقة من مجموعة من المعلمين للقبول في الدراسات العليا.

تقديم أوراق تؤكد اجتياز الطالب لجميع الاختبارات باللغتين العربية والإنجليزية.

مواعيد التقديم على الدراسات العليا 1443 كما ووضعت الجامعات السعودية عدد من الشروط والاجراءات الخاصة بالالتحاق بالدراسات العليا ومنها ان يكون الطالب يحمل الجنسية السعودية وحاصل على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدا.