مواعيد تسجيل الروضات الحكومية 1444 ، قد تسائل العديد من الأباء والأمهات حول تاريخ التسجيل للطلاب الجدد للالتحاق في الروضات الحكومية ، والتعرف على الأوراق المطلوبة من أجل العمل على الحاق ابنائهم وتسجيلهم في الروضات الحكومية ، حيث أعلنت زارة التربية والتعليم عن فتح باب القبول للتسجيل في رياض الأطفال الحكومية المعتمدة خلال فترة زمنية محددة ومن المعايير والشروط أبرزها استيفاء الشرط العمري ، ويتم التسجيل عبر نظام نور ، تابعوا معنا .

التسجيل في روضة الأطفال الحكومية 1444

يعتبر تسجيل الطفل في رياض الأطفال الحكومية من الأمور المهمة التي تلعب دوراً إيجابياً في صقل شخصية الطفل وترسيخها لتلقي المعلومة منذ سنواتها الأولى، حيث سهلت حكومة المملكة العربية السعودية تقديم خدمات متنوعة. متاح لجميع المواطنين على أراضيها، لذلك يمكن البحث عبر الإنترنت عن منصة نظام نور التعليمي الإلكتروني لمعرفة مواعيد تسجيل رياض الأطفال الحكومية لعام 1444 هـ والقيام بإجراءات تسجيل الطفل إلكترونيًا دون الحاجة. لأية إجراءات أخرى، وذلك لتوفير الوقت والجهد، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها منصة نور التعليمية، والتي يمكن استخدامها من خلال زيارة الموقع الرسمي المخصص لها، وأعلنت المنصة معايير محددة للقبول، وأبرزها تحديد الفئات العمرية من تاريخ ميلاد الطفل حتى تاريخ فتح التسجيل للعام الحالي.

مواعيد التسجيل في رياض الأطفال الحكومية 1444

تبدأ مواعيد التسجيل في رياض الأطفال الحكومية في رياض الأطفال السعودية من 18/10/1443 هـ ويتم تضمينها في التسجيل الحكومي، ويتم ذلك من خلال موقع منصة نور التعليمية، وبطريقة إلكترونية تختصر الوقت والجهد على أولياء الأمور، بشرط أن التسجيل يستمر من التاريخ المحدد خلال العام الدراسي.

كيفية تسجيل رياض الأطفال الحكومية من خلال نظام نور 1444

يمكن لولي الأمر تسجيل طفله في إحدى رياض الأطفال الحكومية عبر نظام نور التعليمي ضمن الفترات الزمنية التي يتم الإعلان عنها من خلال الوزارة باتباع الخطوات التالية

الوصول المباشر إلى نظام نور التعليمي.

أدخل كلمة المرور واسم المستخدم في الحقول المخصصة لذلك، من أجل تسجيل الدخول.

تحديد خدمة (تسجيل طالب جديد) وهي إحدى الخدمات في قائمة تسجيل الأبناء.

أدخل رقم التعريف الشخصي أو رقم الإقامة للطالب المراد تسجيله.

أدخل نوع القرابة بين الطالب وولي الأمر.

تحديد مهنة الولي.

أدخل البيانات الشخصية للطالب وهي كالتالي جنسية. جنسية الأم رقم جواز السفر. رقم السجل المدني. تاريخ انتهاء بطاقة الهوية. مصدر الهوية. الاسم الاول للطالب باللغة العربية. اسم الاب بالعربي. اسم الجد بالعربي. اسم العائلة بالعربي الاسم الاول للطالب بالانجليزية. اسم الاب بالانجليزية. اسم الجد بالانجليزية. اسم العائلة باللغة الإنجليزية. تحديد الجنس. تاريخ الولادة. نوع الإقامة. ملكية السكن. منطقة الإقامة. مدينة. حيّ. شارع رئيسي. شارع فرعي. رقم الدار. رقم الهاتف الثابت. رقم الهاتف المحمول. العنوان الوطني. رمز بريدي.

إدخال المعلومات الخاصة بالروضة التي يرغب الولي من خلالها في تسجيل طفله وهي اسم الروضة. إدارتها التعليمية. مكتب التعليم.

احفظ الطلب.

قم بتحميل وتحميل المستندات المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

قم بإرسال الطلب.

استلام طلب التأكيد الذي يصل بعد تقديم الطلب، بالإضافة إلى رابط آلية المتابعة عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الهاتف المحمول، ومن خلاله يمكن لولي الأمر متابعة طلب التسجيل، حسب المدة اللازمة لتقديمه. تستغرق الخدمة (5) أيام.

المستويات العمرية في التسجيل في رياض الأطفال الحكومية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، تصنيف الفئات العمرية للتسجيل في مراحل رياض الأطفال الحكومية إلى ثلاث مستويات، وعلى ولي الأمر متابعتها لمعرفة إجراءات كل مستوى، وجاءت على النحو التالي

المستوى الأول جاء هذا المستوى لكل من الأطفال الذين أتموا الثلاث سنوات خلال تاريخ (13 / آذار 1438 هـ الموافق 14/10/2016 م وحتى 12 / محرم 1439 هـ الموافق 2 / آذار / مارس). 10/2017 م ولم تبلغ الرابعة من العمر).

المستوى الثاني للأطفال الذين أتموا سن الرابعة ولم يبلغوا الخامسة من العمر، في الفترة ما بين (13 / شهر من عام 1437 هـ الموافق 26 / من الشهر العاشر من عام 2015 م وحتى تاريخه). 12 / من الشهر الأول 1438 هـ الموافق 13 / من الشهر العاشر / من عام 2016 م).

المستوى الثالث يشمل هذا المستوى الأطفال الذين أتموا الخامسة من العمر ولم يبلغوا السادسة خلال الفترة (من 13 من شهر واحد من عام 1436 هـ الموافق السادس من الشهر الحادي عشر من عام 2014). م حتى الثاني عشر من شهر واحد من سنة 1437 م). الهجرة المقابلة لتاريخ 25 من الشهر العاشر من سنة 2015 م.

شروط التسجيل في رياض الأطفال الحكومية عبر منصة نور 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، عن مجموعة شروط تنظم قبول التسجيل في رياض الأطفال الحكومية عبر منصة نور التعليمية، وجاءت على النحو التالي

يشترط أن يكون الطالب المتقدم لتسجيله سعودي الجنسية أو طفل أجنبي لأم سعودية.

يجب أن يكون الطفل المتقدم قد استوفى معايير السن التي يتم فيها قبول التسجيل.

يتم تشخيص الطفل من قبل المختصين في حال التسجيل من خلال برنامج التدخل المبكر ويمكن رفع تقرير من جهة معتمدة بهذا الخصوص.

إرفاق جميع المستندات التي تم وضعها كشروط مؤيدة من وزارة التربية والتعليم.

يتم التسجيل إلكترونيًا لجميع رياض الأطفال الحكومية والخاصة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

قبول التسجيل في رياض الأطفال الخاصة متاح للسعوديين وغير السعوديين.

للسماح بالتسجيل، يشترط إدخال الشواغر في النظام من قبل المدرسة واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، ثم تفعيل التسجيل.

يمكن أن يتم القبول المباشر إذا كانت المدرسة ليست مزدحمة ولديها العديد من الوظائف الشاغرة.

يمكن تسجيل الأطفال في رياض الأطفال العامة طوال العام الدراسي.

تعطى الأولوية في القبول لأولئك الذين يشغلون مقاعد أكاديمية في المستويين الأول والثاني في العام الحالي.

يتم تسجيل كل من الطلاب من أم سعودية والطلاب الخليجيين مباشرة من خلال قائد رياض الأطفال.

معايير التسجيل لرياض الأطفال الحكومية 1444

ومن بين ما تم الإعلان عنه عبر نوافذ وزارة التربية، المستندات التالية مطلوبة لإتمام عملية التسجيل في رياض الأطفال الحكومية، وهي

إرفاق شهادة التطعيمات الأساسية، ويجب أن تكون الشهادة كاملة.

يجب إرفاق الكشف الطبي بعد إجرائه بمركز صحي معتمد أو من خلال إحدى الوحدات الصحية بالمدرسة.

يجب إرفاق صورة من السجل الشخصي للعائلة على أن يتم إضافة الطفل من خلاله.

في حالة عدم توفر السجل العائلي بسبب التلف، يمكن لولي الأمر استبداله بنسخة مصدقة من شهادة ميلاد الطفل.

في حالة عدم وجود شهادة ميلاد الطفل، يمكن استبدالها بإحضار خطاب العمر.

يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة لعملية التسجيل لإتمام المطابقة مع البيانات الإلكترونية.

الشرط الأساسي للقبول في رياض الأطفال الحكومية هو استيفاء شرط السن.

يتم تحديد واختيار مكان روضة الأطفال الذي سيتم تسجيل الطفل من خلاله بناءً على مكان إقامة الطفل أو مكان إقامة معيل الطفل.

بالنسبة للأطفال غير المضافين في خلاصة القيد والذين ليس لديهم شهادات ميلاد، يجب إرسال أسمائهم إلى مكتب التعليم للتأكد من حقهم في التسجيل في روضة أطفال عامة.

كيفية تسجيل الوالدين في نظام نور 1444

يعتبر تسجيل الدخول عبر منصة نور مطلباً أساسياً لتسجيل الأطفال في رياض الأطفال الحكومية لعام 1444 هـ. يمكنك فتح حساب شخصي لولي الأمر عبر نور التعليمية وفق الخطوات التالية

الوصول المباشر إلى صفحة نظام نور.

الضغط على أيقونة (رابط التسجيل للوالد الجديد).

أدخل البيانات الشخصية لولي الأمر على النحو التالي رقم الهوية أو رقم إقامة الوصي. يتم ملء اسم المستخدم المقترح، وهو رقم المعرف، تلقائيًا بواسطة النظام، ويمكن للوالد تعديله.

اضغط على زر (التالي).

أدخل رقم هوية الطالب أو رقم الإقامة.

تحديد درجة القرابة بين الولي والطالب.

تحديد تاريخ ميلاد الطالب.

انقر فوق (تسجيل).

انقر فوق خيار “حفظ”.

رابط تسجيل روضة الأطفال الحكومية 1444

تعتبر رياض الأطفال الحكومية من المؤسسات التعليمية التي تتبع وزارة التربية والتعليم السعودية مباشرة، وتلعب هذه المؤسسات دورًا مميزًا في إعداد الطفل وتنمية شخصيته العلمية لمتابعة نشاطه بنشاط في المراحل الابتدائية، حيث يحرص الكثير من أولياء الأمور على ذلك. لمتابعة تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال الحكومية المنتشرة على كامل أراضي المملكة يمكنكم زيارة الرابط الرسمي للتسجيل عبر الإنترنت حيث يمكن الاطلاع على شروط وتعليمات التسجيل بعد القيام بذلك. التأكد من استيفاء شرط العمر للطفل الذي يرغب في التسجيل.

مواعيد تسجيل الروضات الحكومية 1444 ، يتم تسجيل الأطفال في رياض الأطفال الحكومية التي تم اعتمادها رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية عبر منصة نور التي أعلنت عن فتح باب القبول للتسجيل في رياض الأطفال ، وحيث يقتصر التسجيل على الفئات العمرية دون غيرها .