مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1444 ، قد تسائل العديد من الأباء والأمهات حول تاريخ التسجيل للطلاب الجدد للالتحاق في المرحلة الابتدائية الصف الأول ، والتعرف على الأوراق المطلوبة من أجل العمل على الحاق ابنائهم وتسجيلهم في الصف الاول الابتدائي ، حيث عملت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على وضع نظام إلكتروني يستطيع من خلاله أولياء الأمور العمل على تسجيل طلاب من ابنائهم في المرحلة الابتدائية من خلال نظام نور الذي يعد من الأنظمة المهمة والمتقدمة وزارة التربية والتعليم السعودية ، تابعوا معنا .

تاريخ التسجيل لأول ابتدائي 1444

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية موعد تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1444 هـ، اعتباراً من 7/10/1443 هـ ويستمر حتى 17/03/1444 هـ. .

واشترطت في بيانها على أولياء أمور الطلاب الجدد الذين ليس لديهم حساب في نظام نور التعليمي التسجيل في النظام حتى يتمكنوا من تسجيل الطلاب في النظام، حيث سهلت وزارة التربية والتعليم إنشاء نظام جديد. حساب ولي الأمر في نظام نور التعليمي.

من المهم أن يقوم أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم إلكترونياً سواء أبناء المواطنين أو المقيمين في المملكة، بحيث يحصل الطالب على مقعده بالمدرسة خلال الفترة الزمنية المتاحة وقبل شغل المقاعد.

مواعيد التسجيل لطلاب الصف الأول 1444

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، مطلع عام 2022، الجداول الزمنية لاستقبال الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي في جميع المدارس ومختلف مناطق المملكة.

يبدأ التسجيل في كل مرحلة على حدة، وينتهي التقديم في كل مرحلة إما بملء الشواغر بالمدرسة للطلاب الجدد، أو في وقت إغلاق نافذة التقديم التي تتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 1444، ولكن ينصح دائما أن يسجل الطالب حسب المرحلة التي ينتمي إليها. والمراحل التي بدأت في تسجيل الطلاب هي

المدارس الخاصة والدولية والأجنبية والخاصة التي تتقدم للبرامج الدولية يبدأ التسجيل من 16/9/1443 ويستمر طالما يوجد مقاعد حتى 17/3/1444 هـ.

مرحلة رياض الأطفال تبدأ من 28/10/1443 هـ وتبقى مفتوحة طوال العام.

خريجو رياض الأطفال الحكومية والخاصة ابتداء من تاريخ 27/11/1443 هـ وحتى شغل جميع الشواغر حتى 17/3/1444 هـ.

خريجي روضات المدارس الدولية والأجنبية والنظام الدولي المتقدم للالتحاق بها تبدأ في 23/1/1444 هـ وتنتهي في 17/3/1444 هـ.

حساب سن القبول لطلبة الصف الأول 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن السن المطلوب للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس التعليم العام حُدِّد بست سنوات من تاريخ بداية العام الدراسي الجديد، واستبعاد من هم دون هذا السن بحد أقصى. تسعين يوما فقط. تم توضيح النقاط التالية

يجب تسجيل الأطفال دون هذا العمر في رياض الأطفال، ثم التسجيل في العام الدراسي التالي إذا كانوا قد بلغوا السن المطلوب.

يتم تنظيم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 11 عامًا والذين لم يلتحقوا بالمدرسة بعد لتسجيلهم في الفصول الدراسية المناسبة لأعمارهم بعد التأكد من امتلاك الطلاب للمهارات والمعرفة التي تؤهلهم للانضمام إلى الفصل بعد إجراء الاختبارات المقدمة من قبل إدارة الإمتحانات والقبول بالوزارة.

إذا لم يتمكن الطالب من اجتياز هذه الاختبارات، يتم تسجيله في الصف الأول الابتدائي.

خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي 1444

يتم تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي المستوفين لشروط القبول بالمدارس من حيث العمر إلكترونيًا من خلال نظام نور التعليمي من خلال حساب ولي أمر الطالب، ومن المهم أن يكون لديه حساب على نظام نور التعليمي، وإذا لم يكن لديه حساب على النظام المذكور أعلاه، فيجب إنشاء الحساب من خلال الخطوات التالية

الدخول في نظام نور التعليمي.

أدخل اسم مستخدم الأمر.

أدخل كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول”.

حدد “نموذج تسجيل طالب جديد”.

املأ بيانات الطالب.

أدخل بيانات الوالدين.

اختر المدرسة التي تريد تسجيل الطالب فيها.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

قم بتأكيد الطلب.

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نظام نور تسجيل الصف الأول 1444

قبل سرد خطوات التسجيل، من المهم ملاحظة ضرورة وجود حساب لولي الأمر من خلال منصة نور لتتمكن من تسجيل الطفل في الصف الأول، ويمكن تسجيل طلاب الصف الأول باتباع الخطوات التالية

ندخل نظام نور التعليمي “”.

نكتب اسم المستخدم.

ندخل كلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

ندخل إلى صفحة تسجيل الأطفال لتسجيل طلاب السنة الأولى.

اختر “تسجيل طالب جديد”.

اكتب معرف الطالب أو رقم تصريح الإقامة.

تحديد العلاقة بين الطالب وولي الأمر.

تحديد عمل الولي.

أدخل بيانات التسجيل لطلاب السنة الأولى وهي

جنسية. جنسية الأم رقم جواز السفر. رقم السجل المدني. تاريخ انتهاء الهوية. مصدر الهوية. الاسم الاول للطالب باللغة العربية. اسم الاب بالعربي. اسم الجد بالعربي. اسم العائلة بالعربي. الجنس تاريخ الولادة. الاسم الاول للطالب بالانجليزية. اسم الاب بالانجليزية. اسم الجد بالانجليزية. اسم العائلة باللغة الإنجليزية. نوع الإقامة. ملكية السكن. الإدارية. مدينة حيّ. شارع رئيسي. شارع فرعي. رقم الدار. هاتف المنزل. رقم الهاتف المحمول. العنوان الوطني. رمز بريدي.

أدخل معلومات المدرسة التي تريد التسجيل فيها لطلاب السنة الأولى، وهي نوع المدرسة. الادارة. مكتب التعليم. إرفاق المستندات المطلوبة. التأكيد.



رابط التسجيل بالصف الأول 1444

يمكن تسجيل الطلاب الجدد إلكترونيًا من خلال المنصة، وهو نظام أطلقته وزارة التربية والتعليم السعودية لتلقي طلبات التسجيل. يمكن الوصول إلى رابط تسجيل الصف الأول “” مع الأخذ في الاعتبار أن تسجيل الوالدين يفتح في أوقات معينة، ولا يظل مفتوحًا دائمًا.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1444 ، حيث ملت وزارة التربية والتعليم على تنظيم قبول الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية في المملكة العربية السعودية ، بحيث يتم بعدها فتح باب التسجيل للفئات التالية ، كما تم إتاحة التسجيل إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المدارس .