مواعيد دوام اسواق عبدالله العثيم يوم الجمعة ، لقد تسائل الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على أوقات دوام اسواق عبدالله العثيم وذلك من يوم الجمعة وتعد السلسلة متاجر اسواق عبدالله العثيم من الأسواق التي إمتازت بالشهرة وهي من أكبر المحلات لبيع المنتجات الغذائية المصنعة وغير المصنعة والتجزئة والجملة ، تابعوا معنا .

أسواق عبدالله العثيم

أسواق عبدالله العثيم هي سلسلة متاجر ومراكز ضخمة في المملكة العربية السعودية متخصصة في تقديم المنتجات الغذائية، وكل ما يتعلق بالمنزل. العثيم – رحمه الله – ورحمه الله، وكان المقر الأول للمؤسسة في حلة القاسمان بمنطقة البطحاء ضمن منطقة العمل التجاري، والمؤسسة المتخصصة في التصنيع والصناعات. تجارة المواد الغذائية، حتى إنشاء شركة أسواق العثيم عام 1401 هـ الموافق 1908 م، وتوسعت السلسلة حتى أصبحت الأولى في عالم تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية.

ساعات عمل أسواق عبدالله العثيم

سلسلة محلات عبدالله العثيم وأسواقها تبدأ ساعات العمل يوميا من السابعة صباحا حتى الثانية صباحا لجميع الأسواق والزوايا، ومن السادسة صباحا حتى الثانية عشرة صباحا لفروع الجملة حيث يقوم منظموا تحرص سلسلة عبدالله العثيم على تقديم أفضل خدمة عملاء على مدار الساعة، وتتخصص أسواق العثيم في تقديم أجود أنواع المواد الغذائية بأسعار أقل من منافسيها مما جعلها علامة تجارية مميزة وفريدة من نوعها.

مواعيد عمل أسواق عبد الله العثيم يوم الجمعة

تبدأ ساعات عمل أسواق عبد العثيم في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة والنصف صباحاً 1030 صباحاً، وتعود للعمل بعد صلاة الجمعة حتى الساعة 200 بعد الظهر. منتصف الليل حيث تهتم سلسلة عبدالله العثيم بتقديم كافة خدماتها للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة بما في ذلك الجمعة.

فروع أسواق العثيم في السعودية

سلسلة عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية توفر 288 فرعا موزعة في جميع أنحاء المملكة. تهتم أسواق العثيم بتوفير كافة مستلزمات الخامات الغذائية للمواطنين والمقيمين بأفضل الأنواع وأفضل الأسعار. يمكنك العثور على أقرب فرع إليك وجميع فروع عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط التالي ““.

طرق التواصل مع أسواق عبدالله العثيم السعودية

في السطور التالية، سوف نقدم لكم طرق التواصل مع خدمة عملاء أسواق العثيم

رقم خدمة العملاء 966920000702.

أسواق العثيم على تويتر “.

أسواق العثيم على فيسبوك ““.

أسواق العثيم إنستغرام “.

البريد الإلكتروني [email protected]

رابط الموقع الرسمي لأسواق العثيم othaimmarkets.com

تقدم متاجر ومراكز عبدالله العثيم خدمة البيع عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي الذي يمكنك الوصول إليه مباشرة “”، ويمكنك طلب جميع المنتجات بسهولة وإضافتها إلى عربة التسوق. .

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم حول التفاصيل التي تتعلق بتعرف على مواعيد دوام اسواق عبدالله العثيم يوم الجمعة ،ورابط الموقع الرسمي لأسواق العثيم othaimmarkets.com ، و طرق التواصل مع أسواق عبدالله العثيم السعودية .