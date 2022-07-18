مواعيد رحَلْات قطار سار القصيم الرياض وحجز التذاكر عبر موقع الخطوط الحديدية السَعُودِيْة

جدول قطار سار القصيم الرياض. من السهل حجز تذكرة قطار SAR من خلال موقع الويب للسكك الحديدية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحطة والمرور بالكثير من المتاعب. كَمْا يسهل التعرف على مواعيد السفر وأسعار التذاكر من خلال الإنترنت، حيث أن الموقع يفِيْد المواطنين ويسعى لتوفِيْر الوقت والجهد، ويعتبر قطار الرياض القصيم من أسرع القطارات التي تقدم خدمات ممتازة للمواطنين من أجل الأمان والراحة. رحَلْة مريحة.

خطوات حجز تذاكر قطار سار القصيم الرياض

أصبح حجز تذاكر القطارات من أسهل الأمور الممكنة بعد أن أنشأت شركة Saar Railway Corporation موقعها الإلكتروني الخاص والتي يمكنك من خلالها حجز التذاكر باتباع بعض الخطوات التالية

يتطلب تسجيل الدخول إلى الموقع إضافة بعض المعلومات، مثل الاسم ورقم الهُوية الوطنية وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

– ضرورة تحديد محطة الترحيل “الرياض” ومحطة الوصول “القصيم” وتحديد زمن السفر.

يجب تحديد عدد التذاكر وفئات الركاب، البالغين والأطفال.

حدد الدرجة السياحية أو درجة الأعمال واختر طريقة الدفع المناسبة.

جدول قطار سار القصيم الرياض

يمر قطار سار القصيم الرياض بعدة محطات فِيْ طريقه ويغادر الرياض الساعة 930 صباحًا ثم يصل إلى محطة المجمعة 10.48 دقيقة وينتظر لمدة دقيقتين قبل مغادرته مرة أخرى. تصل القصيم الساعة 1159 صباحًا وتغادر الساعة 12 9. يكَمْل قطار SAR وجهته للوصول إلى حائل الساعة 14.00. من السهل بالتأكيد تحميل تطبيق سار على الهُواتف الذكية لتتبع التواريخ ومعرفة أسعار التذاكر، ونجد أن هذا التطبيق أصبح التطبيق الأكثر استخدامًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والذي من خلاله حجز تذاكر السفر، منذ أن أصبح القطار هُو التطبيق الأكثر استخدامًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. أفضل الوسائل للمواطنين لسرعتها وأسعارها المناسبة.

أسعار تذاكر قطار الرياض بالقصيم بالريال السعودي

وجدنا قطارًا ناجحًا يأتي فِيْ فئتين يختلف كل منهما عن الآخر فِيْ سعر التذكرة والسعة، كَمْا يختلف سعر التذكرة أيضًا حسب ما إذا كان ذهابًا وإيابًا أو ذهابًا وإيابًا. الكبار 110 ريال بينما الأطفال 55 ريالا للدرجة الاقتصادية، ودرجة رجال الأعمال 200 ريال سعودي للكبار و 100 ريال للصغار. تقدم سار خصومات لذوي الاحتياجات الخاصة وخصومات أخرى للطلاب. تعتبر أسعار التذاكر مثالية للمواطنين بسبب الخدمة المقدمة والوقت الذي يوفره القطار الذي يستغرق أقل من نصف الوقت بالسيارة.