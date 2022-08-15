مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 بمصر.. التفاصيل كاملة

تبدأ الحكومة المصرية الأسبوع المقبل فِيْ صرف رواتب شهر أغسطس 2022 لموظفِيْ الجهاز الإداري، بحسب بيانات وزارة المالية.

يبلغ عدد العاملين فِيْ الحكومة المصرية والجهاز الإداري للدولة حوالي 6 ملايين موظف فِيْ 66 وزارة ودائرة وجهاز حكومي.

يبحث العديد من الموظفِيْن عَنّْ تواريخ كشوف المرتبات لشهر أغسطس 2022.

أعلنت وزارة المالية المصرية، مواعيد صرف رواتب أغسطس 2022 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وشددت وزارة المالية على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية أثناء صرف رواتب شهر أغسطس 2022، من خلال أجهزة الصراف الآلي.

مواعيد الرواتب لشهر أغسطس 2022

حددت وزارة المالية المصرية مواعيد صرف رواتب أغسطس 2022 على عدة أيام، تبدأ فِيْ 24 أغسطس و 25 أغسطس، لصرف رواتب أغسطس فِيْ 33 وزارة ودائرة وجهات أخرى.

يتم دفع رواتب باقي الموظفِيْن فِيْ الجهاز الإداري الدولي أيام 28 و 29 و 30 أغسطس والأحد والاثنين والثلاثاء.

جدول الرواتب لشهر أغسطس

يتم دفع رواتب 66 وزارة فِيْ يومي 24 و 25 آب وحسب الجدول الزمني المعد من قبل وزارة المالية سيتم صرف الرواتب فِيْ وزارات (البترول – التموين – الاسكان – الاثار – السياحة – شئون مجلس النواب – الثقافة – الصحة. – الاتصالات – الداخلية – التكافل الاجتماعي – الأوقاف – القوى العاملة – البيئة – النقل – الطيران المدني – التجارة والصناعة – الهجرة والشؤون المصرية بالخارج – الطيران المدني – قطاع الأعمال – الإنتاج الحربي)

صرف رواتب المديريات بالمحافظات فِيْ 24 آب 2022

حدد جدول صرف الرواتب المعلن من قبل وزارة المالية مديريات الشؤون الصحية والإسكان والقوى العاملة ومديريات التضامن والطرق والنقل والتموين والتجارة ضمن مَوعِد صرف الرواتب المقرر فِيْ أغسطس 2022 فِيْ 24 من نفس الشهر.

وذكر الجدول المعلن أن الصرف سيتم فِيْ 24 أغسطس أيضا لموظفِيْ مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والصحافة العليا، والهِيْئة الإعلامية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والعام. أمانة مجلس الدفاع الوطني.

الجهات الحكومية تدفع رواتب شهر آب الخميس

نص جدول صرف الرواتب لشهر أغسطس على صرف الرواتب يوم الخميس 25 أغسطس فِيْ الوزارات التالية التعليم للموظفِيْن والمعلمين – الزراعة واستصلاح الأراضي – الكهرباء – الموارد المائية والري – التخطيط – الشؤون الخارجية – التعليم العالي – التنمية المحلية – العدل – الشباب والرياضة – التمويل – الاستثمار والتعاون الدولي.

يتم صرف رواتب شهر آب يوم الخميس فِيْ مديريات المحافظات على النحو التالي

مكاتب جميع المحافظات – مديريات التنظيم والإدارة، والتربية للموظفِيْن والمعلمين – مديريات الشباب والرياضة – مديريات الزراعة – مديريات الطب البيطري مديريات التنظيم والإدارة.

تُدفع رواتب شهر آب للجهات الحكومية المستقلة التالية، رواتب أيام الخميس كالتالي

مجلس الدولة – رئاسة الجمهُورية – الهِيْئة العامة للرقابة المالية – القضاء والنيابة العامة – الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – معهد الخدمات المالية – هِيْئة الرقابة الإدارية – رئاسة مجلس الوزراء – اللجنة العليا للانتخابات – الأزهر – إداري هِيْئة النيابة – دار الفتوى المصرية – هِيْئة قضايا الدولة – المحكَمْة الدستورية العليا – الجامعات.

تدفع وزارة المالية لشهر سبتمبر 2022 رواتب الموظفِيْن فِيْ 66 وزارة وهِيْئة يومي الأربعاء والخميس 21 و 22 سبتمبر، على أن تُدفع رواتب شهر سبتمبر فِيْ جميع الجهات الأخرى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 25 و 26 و 27 سبتمبر 2022.