مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 فِيْ مصر.. جدول وزارة المالية

يحظى مَوعِد صرف رواتب شهر أغسطس فِيْ مصر باهتمام عدد كبير من الموظفِيْن فِيْ القطاع الحكومي.

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية المصرية، فإن صرف رواتب شهر أغسطس 2022 للموظفِيْن والعاملين فِيْ الدولة يبدأ من 24 أغسطس وحتى 30 من نفس الشهر، وفقًا لجدول معتمد لمختلف الوزارات والهِيْئات.

تاريخ صرف الراتب فِيْ أغسطس 2022

حددت وزارة المالية يوم 24 آب / أغسطس 2022 صرف رواتب لعدد من الجهات، وهِيْ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، وأمانة مجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة. ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب وعدد من المديريات فِيْ المحافظات المختلفة.

وشملت المديريات الشؤون الصحية والتكافل الاجتماعي، والطرق والمواصلات، والعمالة، والإسكان والمرافق.

يتم دفع رواتب شهر أغسطس للموظفِيْن فِيْ وزارات البترول، السياحة، البيئة، الطيران المدني، التجارة والصناعة، الإسكان والثقافة، الأوقاف، الداخلية، شئون البرلمان، قطاع الأعمال العام، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الإنتاج العسكري، القوى العاملة، الاتصالات. والنقل والتموين والتكافل الاجتماعي والصحة.

حسب جدول وزارة المالية رواتب الهِيْئات المستقلة والتي تشمل القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهِيْئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وهِيْئة الرقابة الإدارية والهِيْئة العامة للرقابة المالية.، والمحكَمْة الدستورية العليا، ودار الفتوى، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، يتم دفعها. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهُورية وباقي السلطات.

بتاريخ 25 آب صرفت رواتب الموظفِيْن فِيْ مديريات الخدمات بالمحافظات. أما المديريات التي تصرف لها رواتب شهر أغسطس، فقد تمثلت فِيْ مكاتب جميع المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات فِيْ مختلف المحافظات، والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة.

كَمْا يتم صرف رواتب وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والشؤون الخارجية والشباب والرياضة والمالية.

وأوضحت وزارة المالية أنه يتم دفع الرواتب لباقي الجهات المختلفة فِيْ 28 و 29 و 30 أغسطس 2022.