مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 فِيْ مصر.. تفاصيل قرار يسعد الملايين

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم السبت، مواعيد صرف رواتب شهر سبتمبر 2022 للعاملين فِيْ الجهاز الإداري للدولة.

وزعت وزارة المالية المصرية جهات صرف الرواتب على يومين، بالإضافة إلَّى 3 أيام إضافِيْة يمكن خلالها سداد مدفوعات أي جهة لم تدفع رواتب موظفِيْها خلال اليومين المحددين.

مَوعِد صرف رواتب شهر سبتمبر فِيْ مصر

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، فِيْ تصريح سابق لوزارة المالية، إنه تقرر البدء فِيْ دفع رواتب شهر سبتمبر للعاملين فِيْ 33 وزارة وهِيْئة يوم الأربعاء 21 سبتمبر، ثم البدء فِيْ صرفها بعد ذلك. 33 وزارة ومصلحة يوم الخميس 22 سبتمبر وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 25 و 26 و 27 سبتمبر.

سلطات الرواتب يوم الأربعاء 21 سبتمبر

حددت وزارة المالية وكالات الرواتب وهِيْ وزارات الصحة، التكافل الاجتماعي، التوريد، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون البرلمان، الداخلية، الأوقاف. والثقافة والآثار والإسكان والتجارة. الصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والنفط، والجهات التابعة لهذه الوزارات (دوائر وهِيْئات الخدمة العامة والاقتصاد).

كَمْا يشمل دافعو رواتب شهر سبتمبر مديريات الخدمات فِيْ المحافظات الشؤون الصحية، والتكافل الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والمواصلات، والعمالة، والإسكان والمرافق.

كَمْا تضم ​​قائمة الهِيْئات والهِيْئات المستقلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، و الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب.

وجهات التبادل يوم الخميس 22 سبتمبر

الوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والشؤون الخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (الخدمة العامة). والمصالح والهِيْئات الاقتصادية).

مديريات الخدمات فِيْ المحافظات التربية، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة، مكاتب جميع المحافظات، مديريات التنظيم والإدارة، والجامعات فِيْ مختلف المحافظات.

الهِيْئات والهِيْئات المستقلة القضاء، النيابة العامة، النيابة الإدارية، هِيْئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هِيْئة الرقابة الإدارية، هِيْئة الرقابة المالية، المحكَمْة الدستورية العليا، دار الفتوى المصرية، الانتخابات العليا. اللجنة، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهُورية، وباقي الهِيْئات الأخرى.

الأحد والاثنين والثلاثاء 25 و 26 و 27 سبتمبر

جميع الوزارات والهِيْئات التي لم تدفع رواتب موظفِيْها خلال اليومين الماضيين.