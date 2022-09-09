مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 فِيْ مصر .. تفاصيل قرار الحكومة

يبحث العديد من المتقاعدين فِيْ مصر عَنّْ مواعيد صرف معاشات أكتوبر 2022، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

يبلغ عدد المستحقين للمعاشات فِيْ مصر حوالي 10.5 مليون شهريا.

مواقع دفع معاش أكتوبر

يدفع المواطن المصري الذي يستحق معاش أكتوبر معاشه عَنّْ طريق مكاتب البريد المنتشرة فِيْ جميع أنحاء الجمهُورية ومن البنوك وأجهزة الصراف الآلي.

مواعيد دفع معاش أكتوبر

جدول صرف المعاشات لشهر أكتوبر 2022

سيتم دفع معاشات مستحقى معاش 1000 جنيه فى 1 و 2 أكتوبر 2022.

تُدفع معاشات المستحقين لمعاش تقاعدي قدره 2000 جنيه يومي 3 و 4 أكتوبر 2022.

فِيْ الخامس والسادس من أكتوبر يتم صرف معاشات تقاعدية تزيد عَنّْ 2000 جنيه.

زيادة المعاشات وقيمتها

وبحسب الزيادة التي تمت الموافقة عليها فِيْ أبريل الماضي، فقد تمت زيادة المعاشات على النحو التالي

ومن أنفق ألف جنيه تزداد قيمة معاشه بعد الزيادة إلَّى 1130 جنيهاً.

من أنفق 2000 جنيه يزيد معاشه بعد الزيادة إلَّى 2260 جنيهاً.

من أنفق 3000 جنيه يرتفع معاشه إلَّى 3390 جنيه.

ومن ينفق 4000 جنيه يعاشر 4520 جنيه.

من أنفق 5000 جنيه يعاقب 5650 جنيه.

– من أنفق 6000 جنيه يقاضى معاشًا قدره 6780 جنيهًا.

وافق مجلس النواب المصري فِيْ مارس الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة 2023-2024، وتخصيص 191 مليار جنيه لصناديق التقاعد، مما يسمح بزيادة بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافِيْة من أبريل إلَّى يونيو 8 مليارات. جنيه أو رطل للوزن.