مواعيد عرض مسلسل العين بالعين الساعة كم ، تصدر محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي البحث حول مسلسل العين بالعين والذي يعد من الاعمال الفنية اللبنانية والذي حظية بملايين من المشاهدات والمتابعين داخل الوطن العربي ، ويأتي المسلسل من المسلسلات الدرامية اللبنانية النادرة ، وهو يعطي طابع درامي يحتوي في طياته أكشن في عالم الجريمة والتحقيق والإثارة ، تابعوا معنا .

قصة مسلسل “عين عين”

مسلسل العين في العين دراما اجتماعية على شكل أكشن في عالم الجريمة والتحقيق والإثارة، حيث تدور الأحداث حول شخصية رئيسية هي المصورة نورا التي أوكلت إليها إحدى السيدات مهمة توثيق خيانة زوجها لها من خلال تصويره سرا، الوضع الذي سمح لها بتوثيق جريمة قتل وقعت تحت عينيها، وأثناء التحقيقات انقلبت الموازين وانقلبت الدائرة عليها، لجعل نورا موضوع اشتباه الأجهزة الأمنية التي بدأت التحقيق في القضية، خاصة وأن كاميرات المراقبة وثقت دخول نورا وخروجها إلى مسرح الجريمة وخروجها منه وقت ارتكابها.

سلسلة العين للعيون ويكيبيديا

المسلسل اللبناني العين في العين اللبنانية من بين الأعمال اللبنانية الحديثة. تشهد الدراما اللبنانية نهضة قوية ومنافسة شديدة مع الساحات العربية الأخرى من حيث الجودة وحجم الإنتاج والأفكار الجديدة وغيرها من المعطيات. يمكن تلخيص بيان العمل بشكل عام على النحو التالي

اسم الوظيفة عين بالعين.

تصنيف المسلسل جريمة أكشن ودراما اجتماعية.

بلد الانتاج لبنان.

البيئة التصويرية المجتمع اللبناني المعاصر.

اسم المؤلف سلام كسيري.

اسم المخرجة رندة علم.

عدد الحلقات 15 حلقة.

مدة كل حلقة 40 دقيقة بدون شارة.

العرض الأول 21 أغسطس 2022 م.

لغة العمل العربية هي لهجة لبنانية.

أبطال العمل قائمة نجوم لبنان.

الدور الرئيسي نورا المحكوم الهارب.

مواعيد عرض مسلسل العين في العين كم الساعة

أعلنت منصة Shahid VIP عن نيتها عرض العمل منذ إطلاقها، وستعرض حلقاتها في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت السعودية، ثم سيكون بالإمكان متابعة الحلقة الجديدة لمشتركي المنصة في أي وقت هم مثل بعد العرض الأول والحصري على المنصة. من المسلسل حتى الآن، هناك ست حلقات، بمعدل حلقة يومية من الأحد إلى الثلاثاء، وعرضت حتى الآن ست حلقات وصفت بالنار بحسب تقييم التعليقات على الحلقات المعروضة.

البرومو الترويجي لمسلسل “العين العين”

أطلقت قناة شهيد VIP إعلانها الرسمي عن عملها اللبناني الجديد “العين في العين” منذ 17 آب / أغسطس الماضي 20 – 22 ميلادية.

مسلسل العين بالعين طاقم العمل

يشهد مسلسل العين في العين التجربة التمثيلية الثانية للفنان اللبناني الوسيم رامي عياش، بعد تجربته الأولى في مسلسل “2022” وفي دور ثانوي، حيث تختلف تجربته الجديدة في امتلاكه لدور كبير بين شخصيات العمل مع الممثلين سيرين عبد النور، وطاقم العمل يضم عداهم الأسماء التالية

طوني عيسى.

مجدي مشموشي.

كريستين شويري.

دانا حلبي.

يوسف حداد.

رودريغ سليمان.

سامي ابو حمدان.

ختم اللحام.

جوي باربر.

مواعيد عرض مسلسل العين بالعين الساعة كم ، تعرفنا على أن المسلسل العين يالعين احد المسلسلات اللبنانية ذا طابع اثارة في الجريمة والتحقيق ، تدور الأحداث حول شخصية رئيسية هي المصورة نورا التي أوكلت إليها إحدى السيدات مهمة توثيق خيانة زوجها ، وتعرفنا على أسماء الشخصيات الفنية داخل المسلسل .