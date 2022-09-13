مواعيد عرض مسلسل مرزوقة الساعة كم،اثارث ضجة واسعة للغاية في الساعات الماضية حول نزول اول حلقتين من المسلسل الدرامي السوري مسلسل مرزوقة عبر المنصات الإلكترونية والتي لاقى شهرة كبيرة بالخليج العربي والكثير من الأشخاص يتسائلون عن موعد عرض مسلسل مرزوقة على شاشات التلفزيون حيث لاقى مسلسل مرزوقة إقبالاً كبيراً خصوصاً أنه يتناول قصة واقعية بالمجتمع الخليجي ويشمل على جو من الإثارة والتشويق.

مسلسل مرزوقة ويكيبيديا

ومسلسل مرزوقة من المسلسلات التي ظهرت مؤخرا على منصة شاهد ومجموعة قنوات ام بي سي، ومن أبرز المعلومات عن المسلسل ما يلي

اسم العمل سلسلة مرزوقة الجزء الأول.

نوع العمل دراما، كوميديا.

مكان التصوير السعودية.

مكان التصوير السعودية.

العرض الأول 11 سبتمبر 2022 م

تأليف علاء حمزة.

اسم المنتج حسن عسيري.

اسم المخرج عمر الديني.

مهندس صوت منذر حجازي.

– مدة كل حلقة 37 دقيقة.

عدد حلقات المسلسل 20 حلقة.

موعد العرض من الأحد إلى الخميس.

الشركة المنتجة MBC Studios Group.

اللغة العمل باللغة العربية بلهجة القصيم السعودية.

قصة مسلسل مرزوقة

مسلسل مرزوقة من المسلسلات الدرامية ذات الطابع الكوميدي، ويدور المسلسل حول فتاة اسمها مرزوقة تحاول بكل جهدها أن تأخذ حقها من زوجها بعد أن تعرض للخيانة منه مع صديقتها المقربة لطيفة التي رأت في منزلها وتقترب من زوجها، وتبدأ الأحداث الحقيقية للمسلسل عندما تفصل مرزوقة نيابة عن زوجها، لتستخدم جمالها في جذب الرجال وخداعهم لأخذ أموالهم منهم، راغبة في ذلك. تصبح الفتاة الغنية في المدينة.

اوقات مسلسل مرزوقة كم الساعة

يُعرض مسلسل مرزوقة في تمام الساعة 600 مساءً بتوقيت السعودية على قناة MBC يوميًا من الأحد إلى الخميس، وقبل أربع وعشرين ساعة من عرضه على التلفزيون، يعرض يوميًا على منصة شاهد VIP الإلكترونية بحلقتين فقط، و تم الآن عرض 3 حلقات من المسلسل، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا في الخليج العربي، لأنها تتناول قصة جديدة وواقعية حدثت داخل المجتمع السعودي.

مواعيد إعادة عرض مسلسل مرزوقة

قررت قنوات ام بي سي إعادة حلقات المسلسل يوميا من الأحد إلى الخميس الساعة 500 صباحا بتوقيت السعودية، وستتكرر جميع حلقات الأسبوع يوم الخميس ابتداء من الساعة 100 صباحا بتوقيت السعودية، ويمكن عرض جميع حلقات المسلسل. شاهد عبر منصة شاهد نت الالكترونية بجودة عالية.

أبطال مسلسل مرزوقة

يضم مسلسل مرزوقة نخبة من الممثلين في الخليج العربي، وطاقم المسلسل هم على النحو التالي

الممثلة الصاعدة ريم العبد الله.

الفنانة فوز العبد الله.

الفنانة روان العلي.

الفنانة نجود احمد.

الفنان شبيب الخليفة.

الممثل عبدالله الحمادي.

الممثل بدر محسن.

النجم محمد الطوان.

الممثل عبدالله المالكي.

الممثل محمد السلطان.

الممثلة ندى الشهري.

الفنان فهد البطل.

الفنان محمد الرفيدي.

الممثلة فاطمة شريف.

الممثل وائل غازي.

الممثل جبران الجبران.

الفنانة سماح الزيدان.

المثال الأخير هو شمعة محمد.

الفنانة نور حسين.

الفنان محمد السعيد.

الفنانة رجاء الهادي.

رابط مشاهدة حلقات مسلسل مرزوقة

قدمت منصة Shahid VIP رابطها الخاص لمشاهدة جميع حلقات المسلسل قبل عرضها على قنوات MBC على مدار 24 ساعة، حيث تعرض المنصة حلقتين منه يوميًا من الأحد إلى الخميس، مع تمنيات لمتابعيها بمشاهدة الحلقات الممتعة كاملة. من الإثارة والتشويق ويمكنكم مشاهدة المسلسل عبر شاهد VIP.

مسلسل مرزوقة من افضل وابرز المسلسلات الدرامية الناجحة وهو قصة واقعية في المجتمع الخليجي والتي يدول هذا المسلسل حول فتاة تدعى مرزوقة تحاول بكل قوتها أن تأخذ حقها من زوجها بعد أن تعرضت للغدر والخيانة من قبله مع صديقتها القريبة منها لطيفة التي رآتها في بيتها تقترب من زوجها وهو من المسلسلات المشوقة والمثيرة للجدل.