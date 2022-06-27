مواعيد قص الشعر 2022 للتطويل هذه هي أفضل الأيام لقص الشعر خلال الشهر الإسلامي لتشجيع النمو، بناءً على التقويم القمري لعام 2022.

تقويم قصات الشعر 2022

أفضل الأيام لقص الشعر خلال الشهر القمري لتعزيز النمو وإطالة المسار القمري 2022

27 يناير 2022

28 يناير 2022

23 فبراير 2022

24 فبراير 2022

25 فبراير 2022

26 مارس 2022

27 مارس 2022

28 مارس 2022

23 أبريل 2022

24 أبريل 2022

4 مايو 2022

5 مايو 2022

1 يونيو 2022

28 يونيو 2022

29 يونيو 2022

25 يوليو 2022

26 يوليو 2022

21 أغسطس 2022

22 أغسطس 2022

18 سبتمبر 2022

19 سبتمبر 2022

26 أكتوبر 2022

27 أكتوبر 2022

31 أكتوبر 2022

22 نوفمبر 2022

23 نوفمبر 2022

24 ديسمبر 2022

25 ديسمبر 2022

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