مواعيد قص الشعر 2022 للتطويل هذه هي أفضل الأيام لقص الشعر خلال الشهر الإسلامي لتشجيع النمو، بناءً على التقويم القمري لعام 2022.
تقويم قصات الشعر 2022
أفضل الأيام لقص الشعر خلال الشهر القمري لتعزيز النمو وإطالة المسار القمري 2022
27 يناير 2022
28 يناير 2022
23 فبراير 2022
24 فبراير 2022
25 فبراير 2022
26 مارس 2022
27 مارس 2022
28 مارس 2022
23 أبريل 2022
24 أبريل 2022
4 مايو 2022
5 مايو 2022
1 يونيو 2022
28 يونيو 2022
29 يونيو 2022
25 يوليو 2022
26 يوليو 2022
21 أغسطس 2022
22 أغسطس 2022
18 سبتمبر 2022
19 سبتمبر 2022
26 أكتوبر 2022
27 أكتوبر 2022
31 أكتوبر 2022
22 نوفمبر 2022
23 نوفمبر 2022
24 ديسمبر 2022
25 ديسمبر 2022
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