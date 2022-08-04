مواعيد مباريات اتحاد جدة في الموسم الجديد من الدوري السعودي

نستعرض جدول مباريات الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة، في الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي 2022-2023، كما أعلنت اليوم لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

مواعيد مباريات الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد 2022-2023

الجولة الأولى .. الاتحاد في مواجهة العدل يوم 26 أغسطس الساعة 545 بتوقيت القاهرة

الجولة الثانية .. مقابل الاتفاقية، يوم السبت 3 سبتمبر الساعة 800 بتوقيت القاهرة.

الدور الثالث .. مقابل الرائد، يوم الجمعة 9-9-2022، الساعة 800 مساء بتوقيت القاهرة.

الاعتداء الرابع .. على الخليج يوم 15 سبتمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الدور الخامس .. أمام النصر يوم الأحد 2-10-2022 الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الدور السادس .. ضد الفتح يوم 7-10-2022 الساعة 800 مساء بتوقيت القاهرة.

الدور السابع .. مقابل ضمك، يوم الثلاثاء 10-11-2022، الساعة 450 بتوقيت القاهرة.

الجولة الثامنة .. ضد الوحدة، في 16 أكتوبر 2022، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة التاسعة … ضد الشباب 15-17 ديسمبر 2022.

الجولة العاشرة … ضد التعاون يومي 25 و 26 ديسمبر 2022.

الجولة الحادية عشرة .. ضد أبها يومي 30 و 31 ديسمبر 2022.

اليوم الثاني عشر … ضد الهلال في الفترة من 5 إلى 7 يناير 2023.

الجولة الثالثة عشرة .. ضد الباطن من 12 إلى 14 يناير 2023.

الجولة الرابعة عشرة .. ضد الفيحاء في الفترة من 19 إلى 21 يناير 2023.

الجولة الخامسة عشر .. ضد الطائي 2-4 فبراير 2023.

أنهى اتحاد جدة، أول فريق كرة قدم، الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين، واحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة.