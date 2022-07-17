مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

يستعرض “كورة 365” مواعيد المباريات المتبقية للأهلي في الدوري المصري لموسم 2022-2022 الحالي.

تضاءلت فرص الأهلي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته أمام بيراميدز في الجولة 25 أمس.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

وخسر الأهلي أمام بيراميدز 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 25 من البطولة.

جاءت ثنائية بيراميدز عبر فخر الدين بن يوسف وإريك تراوري حيث خسر ريد جيني 3 نقاط ثمينة في الجولة.

جدول الدوري المصري

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة بعد فوزه يوم أمس 2-0 على غزل المحلة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة بعد فوزه على الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

مواعيد المباريات المتبقية للأهلي في الدوري

الأهلي × الجونة – الجولة 26 – الأحد 24 يوليو – 1830

مصر للمقاصة × الأهلي – الجولة 27 – الأربعاء 27 يوليو – 900 مساءً

المقاولون العرب × الأهلي – مؤجل من الجولة 21 – السبت 30 يوليو – 900 مساءً

الأهلي × فاركو – الجولة 28 يوم 2 أو 3 أغسطس

اتحاد الإسكندرية × الأهلي – الجولة 29 يوم 6 أو 7 أغسطس

الأهلي × المصري – الجولة 30 – الأربعاء 10 أغسطس – 900 مساءً

الأهلي × الإسماعيلي – مؤجل من الجولة 18 – الأربعاء 20 يوليو – 900 مساءا.

الشركة الشرقية × الأهلي – الجولة 31 – السبت 20 أغسطس – 900 مساءً

الأهلي × إنبي – الجولة 32 في 23 أو 24 أغسطس

طلائع الجيش × الأهلي – الجولة 33 في 26 أو 27 أغسطس

الأهلي × سيراميكا – الجولة 34 في 29 أو 30 أغسطس.

يحتاج الأهلي للفوز بكل ما تبقى من مبارياته حيث يفشل غريمه التقليدي الزمالك في بعض مبارياته للفوز بلقب الدوري.

جدير بالذكر أن الزمالك هو صاحب النسخة الأخيرة من الدوري الممتاز 2022-2022.