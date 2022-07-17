يستعرض “كورة 365” مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري لموسم 2022-2022 الحالي.

أصبح أول فريق كرة قدم لنادي الزمالك الأقرب للفوز بلقب الدوري المصري هذا الموسم 2022-2022.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة بعد فوزه يوم أمس 2-0 على غزل المحلة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة بعد فوزه على الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

9 مباريات المتبقية للزمالك في الدوري المصري الممتاز هي كالتالي

الزمالك – سموحة (24 يوليو 2022)

المستقبل – الزمالك (28 يوليو 2022)

الزمالك – بيراميدز (1 أغسطس 2022)

الجونة – الزمالك (5 أغسطس 2022)

الزمالك – مصر للمقاصة (8 أغسطس 2022)

فاركو – الزمالك (19 أغسطس 2022)

الزمالك – اتحاد الإسكندرية (23 أغسطس 2022)

المصري البورسعيدي – الزمالك (26 أغسطس 2022)

الزمالك – الشركة الشرقية (29 أغسطس 2022)

فوز الزمالك في المباريات التسع المتبقية من مسابقة الدوري يعني أنه سيحتفظ باللقب المحلي، حتى لو فاز الأهلي بمبارياته الـ 11 المتبقية.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي الكأس

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة قوية مع نظيره الأهلي في نهائي كأس مصر “القديم”.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ستبدأ فعاليات المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.