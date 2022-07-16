مواعيد مباريات العين في الدوري الإماراتي الموسم الجديد

نعرض لكم جدول المباريات الأولى لفريق نادي العين لكرة القدم في الموسم الجديد لدوري الإمارات.

فاز الفريق الكروي الأول لنادي العين بلقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

جدول مباريات العين في الدوري الإماراتي للموسم الجديد

الدور الاول .. عجمان – العين المقبل 2 أو 3 سبتمبر

الدور الثاني .. الظفرة ضد العين 9-10 سبتمبر

الدور الثالث .. الجزيرة ضد العين 15-16 سبتمبر

اليوم الرابع. اتحاد كلباء ضد العين، 1-2 أكتوبر

الدور الخامس .. دبا الفجيرة ضد العين 7-8 أكتوبر

اليوم السادس. العين ضد الوحدة، 15-16 أكتوبر

الجولة السابعة .. الفوز على العين 22-23 أكتوبر

الجولة الثامنة .. شباب الأهلي ضد العين يومي 28 و 29 أكتوبر

الجولة 9. خورفكان ضد العين 5 و 6 نوفمبر

الجولة العاشرة. الشارقة vs. العين، 11-12 نوفمبر

اليوم الحادي عشر. بني ياس ضد العين 15-16 نوفمبر

الجولة 12. الوصل ضد العين 20 و 21 نوفمبر

الجولة الثالثة عشرة .. البطائح ضد العين 22 و 23 يناير