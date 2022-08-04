مواعيد مباريات النصر في الموسم الجديد من الدوري السعودي

نتابع لكم جدول مباريات الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، في الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي 2022-2023، كما أعلنت اليوم لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

مواعيد مباراة النصر في دوري المحترفين السعودي للموسم الجديد

الجولة الأولى … ضد الوحدة، يوم السبت 27 أغسطس الساعة 800 بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية .. مقابل التعاون يوم 3 سبتمبر الساعة 600 بتوقيت القاهرة.

الدور الثالث .. مقابل ضمك يوم 10 سبتمبر الساعة 800 بتوقيت القاهرة.

الجولة الرابعة .. ضد الباطن يوم 15 سبتمبر الساعة 640 بتوقيت القاهرة.

الدور الخامس .. مقابل الاتحاد يوم الاحد 2 اكتوبر الساعة 800 بتوقيت القاهرة.

الدور السادس .. مقابل أبها الجمعة 7 أكتوبر الساعة 530 بتوقيت القاهرة.

الجولة السابعة .. ضد العدالة يوم 11 أكتوبر الساعة 730 بتوقيت القاهرة.

الجولة الثامنة .. ضد الفيحاء، يوم الأحد 16 أكتوبر، الساعة 445 صباحا بتوقيت القاهرة.

اليوم 9 .. مقابل. الرائد 15-17 ديسمبر.

الجولة العاشرة … ضد الهلال، 25-26 ديسمبر.

الاعتداء الحادي عشر .. على الخليج 30-31 ديسمبر.

الجولة الثانية عشرة .. مقابل. الطائي، 5-7 يناير

الجولة الثالثة عشر … ضد الشباب 12-14 يناير

الجولة الرابعة عشرة .. مقابل الاتفاقية 19-21 يناير

الجولة 15 … ضد الفاتح 2-4 شباط

يذكر أن فريق النصر الأول لكرة القدم أنهى الموسم الماضي منافسات الدوري السعودي للمحترفين ليحتل المركز الثالث برصيد 61.