مواعيد مباريات الهلال في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين

نعرض لكم مواعيد مباريات الفريق الأول لنادي الهلال لكرة القدم في دوري المحترفين السعودي 2022-2023 النسخة الجديدة.

مواعيد مباراة الهلال في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد

الدور الاول .. الهلال مباراة الخليج يوم الخميس 25 أغسطس

الدور الثاني .. الهلال vs الفيحاء السبت 31 أغسطس

– الدور الثالث .. الهلال ضد الفتح يوم الأحد 4 سبتمبر

الجولة 4. الهلال ضد الوحدة، الجمعة 16 سبتمبر

الجولة الخامسة الهلال ضد التعاون، الأحد 2 أكتوبر

الجولة السادسة .. الهلال مقابل الاتفاق يوم الخميس 6 اكتوبر

– الدور السابع .. الهلال ضد الشباب الاثنين 10 أكتوبر

اليوم الثامن. الهلال ضد الطائي، السبت 15 أكتوبر

الجولة التاسعة الهلال ضد الباطن 15-17 ديسمبر

الجولة العاشرة، الهلال ضد النصر، 25-26 ديسمبر

الجولة 11 الهلال ضد ضمك، 30-31 ديسمبر

الجولة الثانية عشر الهلال مباراة الاتحاد، 5-7 يناير

الجولة الثالثة عشرة .. الهلال مقابل العدل 12-14 يناير

– الجولة 14. الهلال ضد أبها، 19-21 يناير

الجولة 15 الهلال ضد الرائد، 2-4 فبراير

يتطلع فريق الهلال الأول لكرة القدم للاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه الموسم الماضي برصيد 67 نقطة.