مواعيد مباريات الوحدة في الدوري الإماراتي الموسم الجديد

نعرض لكم جدول مباريات كرة القدم للفريق الأول بنادي الوحدة في الموسم الجديد لدوري الإمارات.

وأنهى الفريق الكروي الأول لنادي الوحدة الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بعد أن حقق 15 فوزا و 8 تعادلات و 38 خسارة.

مواعيد مباريات الوصل في دوري الإمارات 2022-2023

تبدأ رحلة العنابي في الموسم الجديد يوم 2 سبتمبر حيث سيواجه نادي الوصل في الجولة الأولى.

جدول مباريات الوحدة في الدوري الإماراتي للموسم الجديد

الجولة الأولى .. الوصل ضد الوحدة 2 أو 3 سبتمبر المقبل

الجولة الثانية .. الوحدة vs. اتحاد كلباء، 9-10 سبتمبر

الجولة الثالثة … شباب الأهلي ضد الوحدة … يومي 15 و 16 سبتمبر

الجولة الرابعة .. البطائح مقابل الوحدة 1-2 أكتوبر

الدور الخامس .. النصر ضد الوحدة 7-8 أكتوبر

اليوم السادس. العين ضد الوحدة، 15-16 أكتوبر

الجولة السابعة الظفرة ضد الوحدة، 22-23 أكتوبر

الدور الثامن .. الشارقة ضد الوحدة 28 و 29 أكتوبر

الجولة 9. دبا الفجيرة ضد الوحدة 5 و 6 نوفمبر

الجولة 10. الوحدة ضد الجزيرة يومي 11 و 12 نوفمبر

الجولة الحادية عشر .. خورفكان ضد الوحدة 15-16 نوفمبر

الدور الثاني عشر .. عجمان ضد الوحدة 20-21 نوفمبر

الجولة الثالثة عشر .. بني ياس ضد الوحدة 22-23 يناير