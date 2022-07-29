مواعيد مباريات منتخب مصر المتبقية في تصفيات أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تغييرات جديدة في مواعيد المباريات المتبقية لتصفيات كأس إفريقيا للأمم، والتي ستقام في ساحل العاج خلال شهري يناير وفبراير 2024.

مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم إفريقيا

أرسل الكاف المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية إلى القارات، من أجل توفير فرصة أكبر للفرق للعب المباريات الودية استعدادًا لكأس العالم 2022.

وإليكم مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم إفريقيا بعد التعديلات الأخيرة

– مصر ضد مالاوي المقرر إجراؤها في 19 سبتمبر المقبل، في اليوم الثالث من مرحلة المجموعات من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والتي ستكون حسب التقويم الجديد خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023.

– مالاوي × مصر، المقرر لها 27 سبتمبر المقبل، في اليوم الرابع من مرحلة المجموعات من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والتي ستكون حسب التقويم الجديد خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023.

– غينيا – مصر، المقرر عقدها في 20 مارس 2023، في اليوم الخامس من مباريات مرحلة المجموعات من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والتي ستكون وفق الجدول الزمني الجديد خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2023.

– مصر × إثيوبيا، المقرر لها 28 مارس 2023، في اليوم الخامس من مرحلة المجموعات من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والتي ستكون حسب التقويم الجديد خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر 2023.

اتفاقية مجموعة مصر

اثيوبيا 3 نقاط مالاوي 3 نقاط غينيا 3 نقاط مصر 3 نقاط