مواعيد مترو الأنفاق فِيْ مصر.. قرار حكومي “مهم”

أعلنت الحكومة المصرية، عودة خطوط المترو لركاب الخط الثالث (العتبة – عدلي منصور) إلَّى وضعها الطبيعي، اعتبارًا من 9 سبتمبر / أيلول.

وقالت وزارة النقل المصرية، فِيْ بيان، إن الجدول الزمني العادي لتشغيل القطارات على الخط الثالث سيعاد بشكل كامل، صباحًا ومساءً، من محطة العتبة إلَّى محطة عدلي منصور.

وأضاف البيان أن القطار الأول ينطلق من محطة العتبة ومحطة عدلي منصور الساعة 515 صباحًا، بينما ينطلق آخر قطار من محطة العتبة باتجاه محطة عدلي منصور الساعة 11.50 مساءً، ويغادر آخر قطار من محطة عدلي منصور فِيْ. اتجاه العتبة الساعة 11.15 مساءا.

العودة إلَّى الأوقات العادية لمترو الأنفاق

وأوضح البيان أن تعديل مواعيد المترو جاء بعد انتهاء أعمال الاختبار الخاصة والاقتراب من افتتاح محطات الخط الأخضر الثالثة، الأمر الذي استدعى تعديل ساعات العمل فِيْ المرحلة الثالثة من المترو.

وقال المتحدث باسم المترو أحمد عبد الهادي، إنه فِيْ حالة وجود أي شكوى، يمكن التواصل مع إدارة المترو عبر الخط الساخن 16084 أو رقم الواتساب 012211116048.

اشتراكات مترو الانفاق

يبحث العديد من المصريين عَنّْ اشتراكات مترو الأنفاق للاستفادة من الخصومات المقدمة، خاصة مع بدء الدراسة للعام الجديد.

نقدم لكَمْ أهم المعلومات الخاصة باستخراج اشتراك المترو الشهري والفئات المستحقة ومعدلات التخفِيْض.

مزايا وأسعار اشتراكات مترو الأنفاق

مقتطفات اشتراك مترو الانفاق لعامة الناس.

أقل تكلفة لمن يستقل المترو يوميًا أو يوميًا تقريبًا.

يتم استخراج الاشتراكات من مكاتب الاشتراك الموجودة فِيْ محطات مترو الأنفاق.

تستخرج البطاقة من حاملها ويمكن استخدامها أكثر من مرة.

– سحب استثمار الاكتتاب من مكاتب الاكتتاب بمحطات المترو بقيمة 25 جنيهاً.

يقوم باستخراج بطاقة ذكية بقيمة 25 جنيهاً لتنزيل الاشتراك عليها.

يمثل الاشتراك عدد الرحلات المسجلة على البطاقة.

تحديد عدد المحطات والمناطق التي يسافر المستفِيْد من خلالها خلال رحلاته.

أسعار الاشتراك فِيْ مترو الانفاق