مواعيد ملاهي الشلال بجدة الجديدة 1444 ، قد أثار الهام الكثير من الافراد ممن يقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على مواعيد ملاهي الشلال الجديدة 1444 في مدينة جدة ، و تعتبر ملاهي الشلال بجدة من أجمل المنتزهات الترفيهية داخل المملكة لذلك يزورها الكثيرون للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والألعاب الكهربائية الموجودة فيها والتي تناسب الكبار والصغار، تابعوا معنا .

مدينة ملاهي الشلال بجدة

حديقة الشلال هي المكان المثالي لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة. تعد هذه المدينة من أكبر الأماكن الترفيهية في المملكة العربية السعودية، حيث تم إنشاؤها على مساحة 60 ألف متر مربع. كما تتميز بموقعها المتميز حيث تمتد على طول كورنيش جدة، وتحتوي مدينة الملاهي على العديد من الألعاب المميزة، على سبيل المثال لا الحصر، نيو نوبل، وأفعوانية، والتزلج على الجليد، وركوب الزوارق حول البحيرة. كما توفر مدينة الملاهي إمكانية الاستمتاع بالعشاء في أرقى المطاعم الصينية أو اللبنانية. الجدير بالذكر أن المدينة يزورها بنحو مليون زائر سنويًا. كما خضعت لتغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف أن تصبح “أفضل مدينة ملاهي في المملكة العربية السعودية”.

مدينة ملاهي الشلال بجدة

تفتح حديقة الشلال الترفيهية أبوابها للزوار في جميع أيام الأسبوع من الخامسة مساءً حتى الواحدة صباحًا. كما تخصص المدينة يومًا محددًا لكل مما يلي

يوم المرأة كل أربعاء من الخامسة حتى الواحدة صباحا.

حلبة التزلج على الجليد والألعاب الإلكترونية في مدينة ملاهي الشلال طوال أيام الأسبوع من الخامسة مساءً حتى الواحدة صباحًا.

أسعار دخول مدينة ملاهي الشلال بجدة 2022

يتم تحديد أسعار الدخول إلى مدينة ملاهي الشلال وفقًا للأنشطة داخل المدينة الترفيهية. وتتراوح أسعار دخول ملاهي الشلال بجدة 2022 بين 35 ريالاً و 75 ريالاً سعودياً. نعرض لكم أدناه أسعار الدخول إلى مدينة ملاهي الشلال

سعر تذكرة الدخول اليومية 35 ريال سعودي.

سعر تذكرة دخول صالة التزلج 24.15 ريال لمدة 30 دقيقة.

سعر تذكرة النبيله 17.25 ريال سعودي.

سعر تذكرة لعبة Flying Falcon 20 ريال سعودي.

سعر تذكرة القارب 35 ريالاً سعودياً مقابل 15 ريالاً سعودياً

أسعار الألعاب الإلكترونية تتراوح من 6 ريال سعودي حتى 20 ريال سعودي.

سعر تذكرة Skyfall 23 ريال سعودي.

سعر تذكرة فلاي المنيا تبدأ من 65 ريال سعودي.

سعر تذكرة دخول صالة البولينج 30 ريال سعودي.

سعر تذكرة السينما خماسية الأبعاد 25 ريال سعودي.

سعر تذكرة السوار لجميع الألعاب 75 ريال سعودي.

كيفية حجز تذكرة دخول إلى مدينة ملاهي الشلال في جدة

توفر حديقة الشلال الترفيهية في جدة خدمة الحجز عبر الإنترنت من خلال موقع المنتزه الترفيهي، أو من خلال موقع فيرجن ميغاستور، وسنشرح لك كيفية حجز تذكرة بالتفصيل أدناه

كيفية حجز تذكرة دخول إلى مدينة ملاهي الشلال بجدة عبر الإنترنت

يمكنك حجز تذكرة الدخول إلى مدينة ملاهي الشلال من خلال الموقع الإلكتروني كالتالي

دخول الموقع الرسمي لمدينة الشلال الترفيهية بجدة.

انقر فوق “حول الشلال”.

اضغط على “احجز مكانك معنا”.

املأ النموذج الذي يظهر أمامك.

انقر فوق ‘إرسال.

سيتم الاتصال بك على رقم الهاتف المحمول المسجل لإكمال عملية الحجز.

كيفية حجز تذكرة دخول إلى منتزه الشلال، فيرجن ميغاستور

كما تتيح حديقة الشلال الترفيهية إمكانية شراء التذاكر من موقع فيرجن ميغاستور على النحو التالي

دخول الموقع الرسمي لمدينة الشلال الترفيهية بجدة.

انقر فوق علامة التبويب التذاكر.

انقر فوق احجز الآن.

ستذهب إلى موقع ويب فيرجن ميغاستور.

اختر التذكرة المناسبة.

انقر فوق احجز الآن.

أكمل الخطوات المطلوبة لإتمام عملية شراء التذكرة.

أنشطة ترفيهية داخل مدينة ملاهي الشلال بجدة

تقدم مدينة الشلال عددًا كبيرًا من الألعاب والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تناسب البالغين والأطفال. فيما يلي نقدم أهم الأنشطة الترفيهية داخل مدينة ملاهي الشلال

العاب عائلية

تقدم مدينة ملاهي الشلال عددًا من الألعاب الترفيهية المناسبة للعائلات، وهي

القراصنة سفينة كبيرة تتأرجح بحيث يستمتع الركاب بالصراخ مع كل أرجوحة. هذه اللعبة تحظى بشعبية لدى العائلات والأطفال.

برج سامبا هو برج صغير يأخذ الركاب في منطاد على شكل جندول بارتفاع 6.5 متر. يمكن للمسافرين تدوير الجندول يدويًا وفي نفس الوقت تدوير وسط البرج بثمانية أذرع عند الصعود والنزول.

سمبريرو عبارة عن جولة بأربعة أذرع وفي نهاية كل ذراع جندول. يدور الجندول مع الدوران المركزي للعبة بأكملها.

أمازون وهي جولة في أنهار الأمازون حيث يستمتع الركاب في قارب مصمم لأربعة أشخاص.

ألعاب أطفال

تقدم مدينة ملاهي الشلال مجموعة كبيرة من ألعاب الأطفال، ومن أبرزها ما يلي

مصد السيارة إنه ممتص صدمات للسيارة، والسائقون أحرار في التحرك حول مسار 24 م × 12 م والاصطدام بالآخرين.

غواصة مجنونة هي كبسولة تمنح الركاب الدوران حول المحور الأفقي وفي وضع رأسي.

Merry Go Round هي لعبة للأطفال تدور مع تحرك الخيول لأعلى ولأسفل بعربتين وهي لعبة شائعة مع الأطفال والآباء.

أكواب T هذه عبارة عن جولة دوارة من الأكواب والصحون بقرص دائري كبير يدور. يمكن للركاب تدوير أكوابهم يدويًا.

جولة في باريس هذا موكب للسيارات هذا العرض للسيارات للأطفال الصغار.

العاب اكشن

كما توفر مدينة ملاهي الشلال مجموعة مميزة من ألعاب الإثارة والتشويق أشهرها ما يلي

Roller Coaster قطار ينطلق بسرعة عالية. ثم تجبر الجاذبية القطار من خلال القوس ودوران الرافعة 2 حيث يتم دفعه لأعلى ثم يتم تحرير القطار مرة أخرى للعودة إلى محطة الانطلاق في الاتجاه المعاكس.

نوبل هي لعبة يندفع فيها الدراجون عموديًا لأعلى بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. تتباطأ كبسولة الدفع ببطء حتى تتوقف عن الهبوط على منصة الإطلاق.

Flying Vortex هذه لعبة تقليدية ضخمة تدور بسلسلة مع مقاعد فردية معلقة بالسلاسل. الإثارة الإضافية لهذه اللعبة هي عندما يتم تسلق اللعبة وإمالتها بزاوية تجعل الركاب يعيشون تجربة الطيران بالطائرة الشراعية.

زيادة الطاقة هذا هو ركوب تشويق متعدد المحاور. هناك 6 أذرع مع زوجان من المقاعد لكل ذراع.

الهدف الخارق هذا هو السقوط الحر والوحيد من نوعه في المنطقة.

مضرب الاتصالات هذه اللعبة عبارة عن رحلة تدور مع ركاب يجلسون في الطائرة مع دوران مركزي وارتفاع عمودي.

تناسب التزلج

تقدم مدينة الشلال حلبة للتزلج على الجليد، وهي اللعبة المفضلة للكبار والصغار، ويحرص زوار المدينة دائمًا على دخولها والاستمتاع بها، مع وجود مدربين متخصصين في هذا المجال للحفاظ على سلامة الزوار.

إجراءات وقائية لمدينة ملاهي الشلال بجدة

وافقت مدينة ملاهي الشلال على بعض الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند زيارة مدينة ملاهي الشلال بجدة حفاظا على سلامة الزوار وسط انتشار فيروس كورونا، ومن أبرزها ما يلي

التحقق الإلزامي من تطبيق توكلنا.

قياس درجة حرارة الزائر قبل دخوله المدينة.

اتبع إجراءات التباعد الاجتماعي داخل المدينة.

ارتدِ قناعًا طوال الزيارة.

استخدم طريقة الدفع الإلكتروني لتجنب الإصابة.

تأكد من غسل يديك لمدة 30 ثانية على الأقل.

تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم أثناء الزيارة.

عند العطس أو السعال. استخدم المناديل الورقية وقم بتغطية منطقة الفم.

تجنب الأماكن المزدحمة لكبار السن.

لا يمكن لأكثر من شخصين الركوب في المصعد.

كما حددت المدينة بعض التعليمات الأخرى للاستمتاع بداخلها وهي كالتالي

عدم إلقاء القمامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

لا يسمح بالتدخين داخل المدينة.

تجنب ارتداء الملابس القصيرة.

يجب ارتداء السوار أثناء الزيارة.

الأطعمة والمشروبات غير مسموح بها.

المحافظة على جميع المرافق الموجودة داخل المدينة.

لا تحضر حيوانات أليفة.

طرق الاتصال بحديقة الشلال الترفيهية

يمكنك التواصل مع Waterfall City من خلال الطرق التالية

رقم الهاتف +96616093993.

الموقع الإلكتروني يمكنك الوصول إلى نموذج الاتصال بنا من خلال الموقع الرسمي لمدينة الشلال “”.

مواقع التواصل الاجتماعي وهي كالتالي

رابط مدينة ملاهي الشلال alshallal.com.sa

يوفر موقع Waterfall City موقعًا إلكترونيًا يمكنك من خلاله التعرف على جميع الأنشطة والفعاليات التي أطلقتها المدينة الترفيهية، كما يمكنك حجز تذكرة إلكترونيًا من خلال الموقع، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على العروض الخاصة وعدد من الخدمات الأخرى، ويمكنك إدخال رابط تسلية الشلال مباشرة “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على مواعيد ملاهي الشلال بجدة الجديدة 1444 ، رابط مدينة ملاهي الشلال alshallal.com.sa ، و طرق الاتصال بحديقة الشلال الترفيهية ، و كيفية حجز تذكرة دخول إلى منتزه الشلال .