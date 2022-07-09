مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد

يستعد المنتخب المصري لكرة اليد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية الخامس والعشرين الذي تستضيفه مصر في الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري، وستقام البطولة في قاعتي حسن مصطفى وأكتوبر الدوليتين.

وتأتي مصر في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب والكاميرون.

ويبدأ المنتخب المصري لكرة اليد مشواره أمام الكاميرون في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين 11 يوليو، ويبثها أون تايم سبورتس 1 بتعليق خالد خيري.

وبعد ذلك، يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي، الساعة 800 مساء الأربعاء 13 يوليو، على أن تبث المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق خالد خيري.

ستتأهل المجموعتان الأولى والثانية من كل مجموعة إلى ربع النهائي، وستكون مبارياتهما على النحو التالي

الأول من المجموعة الأولى والثاني من المجموعة الثانية

الأول من المجموعة الثانية مع الثاني من المجموعة الأولى

الأول من المجموعة الثالثة والثاني من المجموعة الرابعة

الأول من المجموعة الرابعة والثاني من المجموعة الثالثة

ستقام مباريات ربع النهائي في 16 يوليو

يشار إلى أن المنتخب المصري حقق اللقب سبع مرات آخرها في نسخة 2022، بينما كان المنتخب التونسي أنجح فريق بـ 10 مرات.