مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022 ، قد أثار التسائلات من قبل العديد من الأشخاص ممن يسكنون داخل أراضي المملكة العربية السعودية حول معرفة الأوقات والمواعيد التي يعمل بها البريد السعودي ، وذلك لمعرفة الاوقات المناسبة لإنجاز أيّ خِدمة أو معاملة من الخدمات العديدة التي تهتم بها المؤسّسة ، وهنالك اختلاف في المواعيد الخاصة بالدوامات للبريد السّعودي بين الفروع الكثيرة المنتشرة للمؤسسة في أرجاء المملكة ، تابعوا معنا .

البريد السعودي

تأسست مؤسسة البريد السعودي خلال العام 1926م، وهيَ إحدى المؤسسات الحكومية التي تنتمي إلى قطاعات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقدم المؤسسة مجموعة من الخدمات اللوجستية البريدية التي تعتمدُ في تقديمها على خطط واستراتيجيات طَموحة تستهدفُ بناء منظومة متكاملة من الشبكات المتعددة، إضافةً إلى إنشاء المنظومة الخاصّة بِالعناوين الوطنية الموحدة، وَتقديم العديد من الخدمات البریدیة التي تتسمُ بكونها غیر تقليدية، وذلكَ وفقَ آليةٍ تمكنها من من تقدیم الخدمات اللوجستية وتمكین البرامج الحكوميّة الرقمية والتطبيقات التي تختصّ بالتجارة الإلكترونية، عبرَ الشراكات التي تنشئها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، كما تستهدفُ المؤسسة تطوير التعاملات الإلكترونية للحكومة وتیسیر التبادلات التي تحدثُ في التجارة الإلكترونية.

الأنشطة والمهام الأساسية لمؤسسة البريد السعودي

تتمثّلُ أبرز المهام والأنشطة التي تتولّى مؤسسة البريد السّعودي تنفيذها والتي تهدفُ إليها مِن خلال الخدمات التي تقدّمها المؤسسة فيما يأتي

تقديم خدمات لوجستية بريدية بالاعتماد على خطة تهدفُ لإنشاء منظومة شبكات متكاملة.

إنشاء منظومة العناوين الوطنية الموحدة.

تقديم خدمات البریدیة غیر تقليدية.

العمل على تمكین البرامج الحكوميّة الرقمية.

العمل على تمكين التطبيقات الخاصّة بِالتجارة الإلكترونية.

إنشاء شراكات متعددة من مع مؤسسات القطاعين الخاص وَالعام.

تطوير تعاملات الرقمية للحكومة.

تسهيل عمليات التبادل التي تتمّ خلال التجارة الإلكترونية.

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الخدمات الجديدة التي يقدمها مكتب بريد المملكة العربية السعودية

تقدّمُ مؤسسة البريد السّعودي سُبل للأفراد خدماتٍ عدّة وتحرصُ على تسهيل الاستفادة منها من قبل الأفراد، وهيَ الخدمات الآتية

منصة (SMEs) وهيَ المنصة الإلكترونية التي صممت خصيصًا لخدمة الأفراد والشركات التي تتسمُ بصغر حجمها واختصاصها هوَ شحن الطرود بكلّ سهولة.

العنوان الوطني ويعدّ العنوان الوطني الهوية الجغرافية والبصمة التي تعبّر عن كلّ فرد من أفراد المجتمع.

تجاري خدمة تجاري تخصّ الجهات التجارية في السّعودية وتمثّل الخدمة هوية مكانية لهذه الشّركات.

عالمي تتيحُ خدمة عالمي أمام الأفراد عُنوان أمريكي يرتبطُ بالعنوان الوطني بهدف توصيل المشتريات.

ربط الشحنات تختصّ خدمة ربط الشحنات بربط أيٍ من الشحنات الواردة دوليًا إضافةً إلى تحديث عناوين الشحنات النهائيّة.

إعادة توجيه تمكّنُ الخدمة الأفراد من تحويل الشحنات التي تكونُ مقيدة للاستلام إلى محطات الطرود أو العنوان الوطني

أوفر هي خدمة مختصة في إيصال الطرود وَالرسائل ومع تقديم عروض وتخفيضات على التوصيل.

تجهيز شحنة خدمة تختصّ بِإعداد الطلبات المرتبطة بِتجهيز الشحنات.

صناديق البريد العادية عبارة عن صندوق يتسم بكونه قابل للقفل والعنونة بآلية مميزة وهوَ موجود في مباني مكتب البريد.

صناديق البريد الرقمية تعد هذه الصناديق بمثابة عناوين بريدية ثابتة وَآمنة تتضمنُ رمز ورقم بريدي يمكن العميل من استلام المواد البريدية.

مميزات البريد السعودي الممتاز

يعرفُ البريد السعودي الممتاز بأنّه خِدمة رقمية مقدمة من مؤسسة البريد السعودي لتمكين الأفراد من إتمام عملية التسليم بشكلٍ موثوق وبتكاليف ماليّة أقل لِمختلف الرسائل والطرود والمطبوعات، إضافةً إلى تسليمها في الأوقات المناسبة وتقديم الحلول التي تتسم بكونها فعّالة في مجال تكلفة التوزيع المحلي والدولي، وذلكَ من خلال مجموعة من الخدمات المتنوعة الفعالة، إلّا أنّ الاستفادة من هذهِ الخدمة تتطلبُ تجنّب شَحن الأسلحة والألعاب النارية والذخائر والمخدّرات، كما يمنع شحن المواد الكيميائية والبترولية وَالمواد الغذائية، ومِن بين المحظورات في خدمة البريد الممتاز الحيوانات وَالأدوية والمواد غير الأخلاقية.

مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022

تختلفُ مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022 بينَ كلّ فرع والآخر من أفرع مؤسسة البريد السّعودي في المملكة العربية السّعودية، كما تختلفُ أوقات دوام الفروع بين أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس وَأوقات الدّوام في يوم السبت.

أوقات عمل البريد السعودي 1444

تعملُ مُعظم فروع البريد السّعودي من يوم الأحد وحتّى الخميس بدءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتّى الساعة الثامنة مساءً، بينما يبدأ دوام يوم السّبت بدءً من الساعة الرابعة مساءً وحتّى الساعة الثامنة مساءً، ويُمكن التعرف إلى المواعيد التفصيلية لدوام الفروع من خلال خدمة البحث عن الفروع عبرَ موقع البريد السعودي ““.

ساعات عمل مكتب بريد المملكة العربية السعودية

تمتدُ ساعات العمل في مُعظم مكاتب فروع البريد السّعودي إلى اثني عشرَ ساعة بدءً من الثامنة صباحًا وحتّى الساعة الثامنة مساءً، وفيما يأتي نتعرّفُ إلى ساعات الدّوام لكلّ فرع من فروع مؤسسة البريد السّعودي في المملكة بشكلٍ مفصّل.

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فروع البريد السعودي

تتضحُ في الجدول الآتي مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022 لمختلف فروع البريد السعودي في المملكة

فرع البريد السعودي أوقات الدّوام (الأحد_الخميس) أوقات الدّوام يوم السّبت الجمش من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 الجلة وتبراك من 800 إلى 1415 800 إلى 1430 بريد حي الوادي من 800 إلى 2045 1600 إلى 2045 الخرج من 800 إلى 2145 400 إلى 845 شقراء من 800 إلى 2100 1600 إلى 2100 الدوادمي من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 عفيف من 800 إلى 2045 من 400 إلى 2045 الافلاج من 800 إلى 2045 1600 إلى 2045 المجمعة من 800 إلى 2145 من 1600 إلى 2145

الزلفي من 800 إلى 2045 1600 إلى 2045 حوطة سدير 800 إلى 2045 من 800 إلى 2045 الغاط من 800 إلى 2045 من 000 إلى 143 الارطاوية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 السليل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1430 وادي الدواسر من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 القويعية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 حريملاء من 730 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 ضرما من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 ثادق من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1430

عرجاء من 800 إلى 1430 من 800 إلى 143 المزاحمية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 أشيقر من 1000 إلى 1500 من 800 إلى 1500 البرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 البجادية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 143 الحريق من 800 إلى 1415 _ رماح من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 الدرعية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 حوطة بني تميم من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2030 الرين من 800 إلى 2045 من 800 إلى 100

عرقة من 800 إلى 1415 _ عروى من 800 إلى 1415 800 إلى 143 ملهم من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 البديع الشمالي من 800 إلى 1415 من 800 إلى 130 نفي من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 الروضة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 تمير من 800 إلى 2045 من 800 إلى 143 ساجر من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 جلاجل من 800 إلى 1415 _ القصب من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500

مرات من 730 إلى 1415 من 800 إلى 1500 تمرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 سنام من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 العيينة والجبيلة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 نعام من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الرويضة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 مزعل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 القرين من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 الملز من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2100 المرسلات من 800 إلى 2045 1600 إلى 2045

البديعة – الرياض من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الشفاء من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 النسيم من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الدلم من 800 إلى 2100 من 1600 إلى 2045 بريد مكة – الجروشي مول من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 القنفذة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 القوز من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 حلي من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 العرضية الشمالية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 العرضية الجنوبية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500

المظليف من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الليث من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الجائزة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 أضم من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 رابغ من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 مستورة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 خليص من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الظبية من 800 إلى 1415 _ الجموم من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 هدى الشام من 800 إلى 1415 _

مدركة من 800 إلى 1415 _ السيل الكبير من 800 إلى 1430 من 800 إلى 1500 الهدا من 800 إلى 1415 _ بريد الطائف من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 المحاني من 800 إلى 2045 من 800 إلى 143 قيا بالحارث من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الحوية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 المكتب الرئيس بجازان من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 البريد المركزي بسكاكا من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 القريات من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045

دومة الجندل من 800 إلى 1415 من 1600 إلى 2145 طبرجل من 800 إلى 1415 من 1600 إلى 2045 النبك أبو قصر من 800 إلى 1415 _ منفذ الحديثة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 العيساوية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 صوير من 800 إلى 1415 _ بالجرشي من 800 إلى 2145 _ الدوحة- الخبر من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2100 مدينة الملك فهد السكنية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 مدينة الملك فهد العسكرية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500

عبدالله فؤاد من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 بريد الخبر من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 العقربية – الخبر من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 المستشفى الجامعي من 730 إلى 1415 من 800 إلى 1500 قاعدة الملك عبدالعزيز-الخبر من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 المبرز من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 السلمانية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الشقيق – الهفوف من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 العيون من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 القارة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045

العمران من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الطرف من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الصالحية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 جامعة الملك فيصل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 البطحاء – الهفوف من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 حرض من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 سلوى من 800 إلى 1415 – بريد القطيف من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 العوامية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 دارين من 800 إلى 1415 –

تاروت من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الجش – – عنك من 800 إلى 2045 – سيهات من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 صفوى من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 ام الساهك من 800 إلى 1415 – بريد الجبيل من 800 إلى 1415 – الجبيل الصناعية من 800 إلى 2000 من 800 إلى 1500 رأس تنوره من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 بقيق من 800 إلى 2045 –

بريد الخفجي من 900 إلى 1400 من 900 إلى 1400 بريد النعيرية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 السعيرة من 800 إلى 1415 – الرقعي من 800 إلى 1415 – قرية العليا من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 بريد حفر الباطن من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 القيصومة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 بريد حائل الرئيسي من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 بقعاء من 800 إلى 1415 – الشنان من 800 إلى 1415 –

الغزالة- حائل من 800 إلى 1415 – الحائط- حائل من 800 إلى 1415 – جبة – الشملي من 800 إلى 1415 – موقق من 800 إلى 1415 – الروضة- حائل من 800 إلى 1415 – سميراء- حائل من 800 إلى 1415 – الخطة من 800 إلى 1415 – تربة -حائل من 800 إلى 1415 – القرى من 800 إلى 2045 –

المندق من 800 إلى 1545 من 800 إلى 1500 المخواة من 800 إلى 2030 من 1600 إلى 2045 العقيق من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 قلوة من 800 إلى 2145 من 415 إلى 2145 الشعراء من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الحجرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1415 بني حسين من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 بيدة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 غامد الزناد من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 صبياء من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045

صامطة من 800 إلى 2100 من 1600 إلى 2100 أبو عريش من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 فيفا الشرقية من 730 إلى 1430 من 730 إلى 1430 الدائر (بني مالك) من 800 إلى 1415 – العارضة من 800 إلى 1415 – أحد المسارحة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 بيش من 800 إلى 1415 – ضمد من 800 إلى 1415 – فرسان من 800 إلى 1415 – الدرب (القياس) من 800 إلى 1415 –

الريث من 800 إلى 1415 – الخوبة (الحرث) من 800 إلى 1415 – موسم من 800 إلى 1415 – عيبان من 800 إلى 1415 – البريد المركزي بأبها من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 جامعة الملك خالد من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 المسقي من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 المنسك من 730 إلى 2100 من 800 إلى 1500 وسط البلد من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 بريد خميس مشيط من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500

القاعدة الجوية- أبها من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 بريد شباعة بخميس مشيط من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 الرونة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 وادي بن هشبل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 تندحة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 المضة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 خيبر الجنوب من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 بيشة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 النقيع بيشة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 صمخ من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500

بلقرن من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1300 البشائر من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1300 آل سلمة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1300 سراة عبيدة من 800 إلى 1415 من 000 إلى 000 الجوة أبها من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 بني عمرو من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 بريد تنومة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1300 أحد رفيدة من 730 إلى 2100 من 1600 إلى 2045 الواديين من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1300 طريب من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500

العرين من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 ظهران الجنوب من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 الحرجة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 محايل عسير من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2100 بحر أبو سكينة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 قنا من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 المجاردة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 بارق من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1330 حيد عبس من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 باللحمر من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500

مركز باللسمر من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1300 رجال اللمع من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 القحمة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 البرك من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 تثليث من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 الأمواه من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 البريد المركزي بعرعر من 800 إلى 1415 – رفحاء من 800 إلى 1415 من 1600 إلى 2045 طريف من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 العويقلية من 800 إلى 1415 –

منفذ جديدة عرعر من 800 إلى 1415 من 1600 إلى 2045 النماص من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 المكتب الرئيسي بمدينة بريدة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 بريد البكيرية من 800 إلى 2045 – المذنب من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 البدائع – البدائع من 800 إلى 1415 – صبيح من 800 إلى 1415 – الدليمية من 800 إلى 1415 – أبانات من 800 إلى 1415 – المطار من 800 إلى 1415 –

الخبراء من 800 إلى 1415 – رياض الخبراء من 800 إلى 1415 – الرس من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 العالية من 800 إلى 1415 – الوجه من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 تيماء من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 أملج من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 ضباء من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 البريد المركزي بالمدينة المنورة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الخالدية من 800 إلى 2045 –

ينبع البحر من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 ينبع الصناعية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 بدر من 800 إلى 2045 – خيبر من 800 إلى 1415 – المهد من 800 إلى 2045 – العلا من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 الصويدرة من 800 إلى 1415 – المسيجيد من 800 إلى 1415 – القبلتين من 800 إلى 2045 – الجامعة الاسلامية من 800 إلى 1415 –

الخرمة من 800 إلى 1415 – البريد المركزي بنجران من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 حقل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 تربة – الطائف من 800 إلى 2045 – شرورة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 جادة الامير فهد بن سلطان من 800 إلى 2045 من 800 إلى 143 جامعة الملك عبدالعزيز قسم البنات من 800 إلى 1415 – قبة من 800 إلى 2045 – القوارة من 800 إلى 1415 – الشماسية من 800 إلى 1415 –

النبهانية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الذيبية من 800 إلى 1415 – ضرية من 800 إلى 1415 – عقلة الصقور من 800 إلى 2045 – الفوارة من 800 إلى 1415 – عيون الجواء من 800 إلى 1415 – الأسياح من 800 إلى 1415 – طريق الملك عبدالعزيزالمليداء من 800 إلى 1415 – الصفا من 800 إلى 2045 من 800 إلى 2045 حي الملك فيصل الموطاء من 800 إلى 2045 –

دخنة من 800 إلى 1415 – العمار من 800 إلى 1415 – قصيباء من 800 إلى 1415 البصر من 800 إلى 1415 – أبا الورود من 800 إلى 1415 – بريد الأحساء 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الصناعية الثانية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 حداد بني مالك من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 ميسان بالحارث من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 ترعة ثقيف من 800 إلى 1415 –

البريد المركزي بالباحة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 صالة صناديق أبا السعود من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 يدمة من 800 إلى 1415 من 1600 إلى 2045 ثار من 800 إلى 1415 – بدر الجنوب من 800 إلى 1415 – حبونا من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 جاش من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 العوالي من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 رنية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 بحرة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500

الفريش من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 عسفان من 800 إلى 1500 – ثول من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 البريد المركزي بجدة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 البرزة من 800 إلى 1415 – العليا من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 البريد المركزي بالرياض من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 البريد المركزي بالدمام من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 حي الإتصالات بالدمام من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الفيصلية – الهفوف من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045

الكامل من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 شرائع المخطط من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 المساعدية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 جبل النور من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الششة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 2100 العمرة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 143 الصناعية – العاصمة المقدسة من 800 إلى 2045 ن 1600 إلى 2045 السحن بني سعد من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الزيما من 800 إلى 1415 – المسفلة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500

الغزاوي من 800 إلى 2100 من 1600 إلى 2100 الحفائر من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 بريد القادسية من 730 إلى 2045 من 400 إلى 2000 حي الزهور من 800 إلى 1430 من 1600 إلى 2045 الصناعية من 800 إلى 1415 – الحقو من 800 إلى 1415 – الشقيق – جازان من 800 إلى 1415 – الموية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 الأرطاوي من 800 إلى 1415 800 إلى 1500 الهدار من 800 إلى 1415 من 800 إلى 2045

حلبان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الخاصرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الشعرا من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 نصاب من 800 إلى 1415 – روضة الهباس من 800 إلى 1415 – الريان من 800 إلى 1415 – الحائر من 800 إلى 1415 من 900 إلى 1400 الكلية الحربية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 حي الأمير عبدالمجيد من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 المدينة الجامعية من 800 إلى 1400 من 800 إلى 1500

بريد الخالدية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 السلامة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 البغدادية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 حي الجامعة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 قاعدة الملك عبدالله الجوية من 800 إلى 1415 – خالد بن الوليد من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 النزهة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 البوادي من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 مركز القليبة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 مركز البدع من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045

حالة عمار من 800 إلى 1415 – المصانع الحربية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 بريد عنيزة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 حي مشرفة من 800 إلى 2045 – السفانية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 النسيج من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2100 الجابرية من 800 إلى 1415 800 إلى 1500 العيص من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الصناعية الأولى من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 المحمدية من 800 إلى 1415 –

السفارات من 800 إلى 2100 – المطار – حائل من 800 إلى 1415 – المنتزه من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 سماح من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 مكتب بريد القاعد من 800 إلى 1415 – العيدابي – جازان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 هروب من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 مليجة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الصرار من 800 إلى 1415 – الخضراء من 800 إلى 1415 –

حرمة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 مدينة سلطان من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الحناكية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 مستشفى القطيف المركزي من 800 إلى 1415 – الجمعة من 800 إلى 1415 – صلاصل من 800 إلى 1415 – الزغيين من 800 إلى 1415 – جامعة الملك سعود من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الصحاف من 800 إلى 1415 – مكتب حنيذ من 800 إلى 1415 –

نطاع من 800 إلى 1415 – مكتب غنوى من 800 إلى 1415 – الفريده من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 ام عقلا من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الرفيعة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 مركز الشيحيه من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الطوال من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 مركز بريد المضايا من 800 إلى 1415 – الحرم من 800 إلى 1415 – مكتب بريد ناوان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500

مكتب بريد معشوقه من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الوديعة من 800 إلى 1500 – الشفا من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 لوقة من 800 إلى 1415 – التمياط من 800 إلى 1415 – لينة من 800 إلى 1415 – العميق من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 العفج من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 مكتب بريد عنان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الناصفة – الرين من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500

مكتب بريد الحصاة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 مكتب بريد القاعية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 مكتب بريد ماسل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 القرارة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 الحنابج من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 مكتب بريد الحوميات من 730 إلى 2100 من 800 إلى 1500 مكتب بريد الثندوة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 مكتب بريد شوية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الفقير من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 أبو راكة من 800 إلى 1415 –

وادي آل مبارك من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 العين من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 مكتب شمال الباحة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 حفيرة صماخ من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الحيانية من 800 إلى 1415 – أم ارطاء 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 المكلا من 800 إلى 1415 – الخضارة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 فيضة نومان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 أبرقية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500

صقرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الجمانية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 فيضة عفيف من 800 إلى 1415 – جهام من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 الراجحيه من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 خريمان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 العدامة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1415 عريفجان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 النبوان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143 فيضة المفص من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143

أم سريحة من 800 إلى 1415 – الخروعية من 800 إلى 1415 – صبحة من 800 إلى 1415 – الخنيقية من 800 إلى 1415 – رويغب من 800 إلى 1415 – الديرية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 أوثيلان من 800 إلى 1415 800 إلى 1500 التسرير من 800 إلى 1415 800 إلى 1500 خف من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 المصارير من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500

أم سديرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 أم الجماجم من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 ثلاثاء الخرم من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 ذهبان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 عشيره – الطائف من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 شري من 800 إلى 1415 – مربة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 جمعة ربيعة المقاطرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 وادي ترج من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 الحليفة السفلى من 800 إلى 1415 –

الأجفر من 800 إلى 1415 – كرا الحائط من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 ظلم من 800 إلى 1415 – أم الدوم من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 فيد من 800 إلى 1415 – مكتب بريد خباش من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 كدي من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 ابحر الشمالية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500 العقيق – الطائف من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500 قرطبة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045

مكتب الياسمين من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 حي الملقا من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 حي السلام من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الحمدانية جدة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 حي الملقا من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 حي السلام من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2030 الحمدانية جدة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 شارع الملك سعود من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 مكتب بريد الكورنيش من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 الطريق الدائري – حائل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1415

محطة قطار المدينة المنورة من 600 إلى 100 من 600 إلى 100 محطة قطار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من 730 إلى 2230 من 730 إلى 2230 محطة قطار مكة المكرمة من 600 إلى 100 من 600 إلى 100 محطة قطار مدينة جدة من 1630 إلى 2330 من 1630 إلى 2330 محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز – – السليمي من 800 إلى 1415 – شارع الماجد من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045 مكتب وزارة الداخلية بطريق الدمام من 800 إلى 1415 – بريد شرطة منطقة مكة المكرمة – – محطة طرود البريد المركزي – الرياض

محطة طرود مكتب الروضة 1 ساعة 24 ساعة 24 محطة طرود مكتب الشفا – الرياض 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود مكتب العليا – الرياض 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود مكتب النسيم – الرياض 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود مكتب المرسلات – الرياض 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود مكتب الدرعية – الرياض 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود مكتب الملز – الرياض 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود مكتب الصناعية 1 – الرياض 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود الروضة 2 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود مكتب الصحافة – الرياض 24 ساعة 24 ساعة

محطة طرود البريد المركزي – الدمام 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود مكتب حي الاتصالات – الدمام 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود مكتب العقربية- الخبر 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود البريد المركزي-الخبر 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود الخبر الجنوبي 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود مكتب البريد المركزي – الجبيل 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود مكتب الجبيل الصناعية 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود البريد المركزي – الأحساء 24 ساعة 24 ساعة محطة طرود البريد المركزي – القطيف 24 ساعة 24 ساعة

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خدمة البريد السعودي أون لاين

تشملُ خدمات البريد السّعودي المقدّمة إلكترونيًا عن طريق الإنترنت العديد من الخِدمات المميزة كتجهيز الشحنات وإرسالها وتتبع الشحنات وربطها وتغيير وجهتها، إضافةً إلى خدمات أخرى كالعنوان الوطني وأوفر ووصل، وفيما يأتي نتعرّفُ إلى واحِدة من أكثر خدمات المؤسسة إقبالًا من قبل الأفراد، وهي تجهيز الطرود لإرسالها خارج المملكة.

البريد السعودي الطرود خارج المملكة

تقدّم مؤسسة البريد السّعودي خدمة تجهيز الشّحنة من أجل إرسالها بخصم يصلُ إلى 10% على القيمة الأساسيّة للشحنة، وتقدّمُ المؤسسة هذه الخدمة إلكترونيًا لتجنيب الأفراد أوقات الانتظار الطويلة داخل الفروع، إلّا أنّ الاستفادة من الخدمة تتطلبُ وُجود حساب للعملاء في سبل أونلاين.

كيفية إرسال طرد بريدي من المملكة العربية السعودية

يتمّ إرسال طرد بريدي من المملكة العربية السعودية إلى أيّ مكان في العالم عبرَ البريد السّعودي باتباع الخطوات الآتية

الدّخول إلى حساب المستخدم في سبل ““.

إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاك حساب عبرَ الموقع.

الدّخول إلى خِدمة تجهيز الشحنة.

تحديد معلومات الشّحنة كالوزن والنّوع.

إدخال بيانات المُرسل إليه.

تحديد الفرع الأقرب لتسليم الشّحنة.

طباعة الفاتورة وتقديها لموظّف الفرع.

ما هي مدة توصيل البريد السعودي خارج المملكة العربية السعودية

بحسب ما أوضحتهُ مؤسسة البريد السّعودي عبرَ حسابها على “تويتر” فإنّ المدّة الزمنية التي يستغرقها وصول طرد واصل عالمي بعدَ أن يتمّ تسجيله في النظام هيَ أربعة عشر يومًا، وذلكَ ضِمن ردّها على استفسارات العملاء بهذا الخصوص، حيثُ تردُ استفسارات كثيرة حولَ خدمات المؤسسة إلى جانب السؤال عَن مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022.

ممنوعات الشحن في البريد السعودي

تبيّنُ مؤسسة البريد السّعودي عبرَ موقعها الرسمي على الإنترنت مختلف المواد التي يُحظر شحنها عن طريق المؤسسة، وهيَ كالآتي

المواد السامة والمعدية كَمبيدات الآفات والمواد الكيميائية الزراعية ومركبات الزئبق والبكتيريا والفيروسات.

السوائل القابلة للاشتعال كَالقداحات المشتعلة بالبنزينوال وقود الخاصّ بِالقداحات، ودهان الزيت والغراء والعطور قابلة للاشتعال

المواد السائلة الحارقة كَالبطاريات السائلة وَالزئبق وحمض الهيدروكلوريك

المواد القابلة للإشتعال والمشعة كَأعواد الثقاب والحطب والفحم وأنواع المواد المشعة الممنوعة دوليًا كافّة.

الغازات المضغوطة كَإسطوانات الغاز والتعبئة والقداحات بِالبوتان وقنينات الغوص، إضافةً إلى غاز التخييم وَالبوتان وَعبوات الاسبراي.

المتفجرات ومنها الألعاب النارية والذخيرة والمفرقعات النارية والبارود، وصواريخ الإنذار والإضاءة.

المواد المؤكسدة ومن أمثلة ذلك المواد الكيميائية المؤكسدة والبروكسيدات ومساحيق التبييض.

مواد أخرى حليب الأطفال وَالقطع الأثرية والتاريخية، وكذلكَ الأدوية التي يتم تصنيعها وطنيًا دونَ تسجيلها، أو الأدوية المعاد تصديرها.

بضائع خطرة مختلفة ومن أمثلة ذلك السلع الممغنطة والمحركات وأكسيد الكربون الصلب، وبطاريات الليثيوم.

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الأحكام والشروط الخاصة بالبريد السعودي

فيما يأتي أهمّ الأحكام والشروط الخاصّة باستخدام المنصّة الإلكترونيّة لِلبريد السّعودي والاستفادة من الخدمات المقدّمة من خلالها

الامتناع عَن تحميل أيٍ من البرمجيات أو المواد أو المعلومات الأخرى التي لا يمتلكها الفرد أو تلكَ التي لا يمتلكَ ترخيصًا خاصًا بها.

الامتناع عن تحميل أيٍ من الملفات التي تحتوى على فيروسات أو معلومات تالفة.

الامتناع عن نشر أو إعلان أو توزيع أي مادة تتضمن تشويهاً للسمعة أو تحتوي على انتهاكا للقوانين أو أيٍ من المواد الإباحية أو البذيئة أو التي تخالفُ مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية والآداب العامّة.

الامتناع عن الاشتراك في أنشطة غير مشروعة عن طريق موقع مؤسسة البريد السعودي.

الامتناع عن استخدام أيٍّ من الوسائل أو البرامج التي تتضمنُ إجراء اعتراض التشغيل السليم لموقع المؤسسة.

الامتناع عن عن أيّ إجراءات تفرض حملاً غير مناسبًا لبنية موقع البريد السعودي التحتية.

لا يتحمّل الموقع مسؤوليّة الخسارة أو التلف لبيانات المستخدم أو جهاز الحاسب الخاصّ به عندَ حدوثهِ خلال الاتصال بموقع المؤسسة.

لا يتحمّل موقع مؤسسة البريد السّعودي المسؤوليّة عن أيّ ضرر قد يترتب على استخدام الموقع أو زيارته أو الاعتماد على ما وردَ فيه من بيانات أو آراء أو إعلانات.

لا يتحمل الموقع مسؤوليّة ما قد يحدث من تأخير في التشغيل أو تعثّر في الاتصال أو أيٍ من المشكلات الأخرى عندَ الدخول إلى شبكة الإنترنت، وعليهِ يقرّ المستخدم بعدم اتخاذ إجراءات ضد المؤسسة وتأمينها من المسئولية.

يحقّ للمؤسسة إنهاء حق المستخدم في دخول موقع المؤسسة وفقَ تقديرها دونَ إشعار عندَ مخالفة أحكام وشروط الاستخدام، أو عندَ صدور أيّ سلوك آخر وفقَ تقدير المؤسسة.

تعدّ المواد المتوفرة في البوابة الإلكتروني كافّة حتّى الرسوم التصويرية للمعلومات والبرمجيات موادًا محمية بِحقوق الملكية.

يوافقُ المستخدم على الخضوع للسلطات القضائية السعودية عندَ حدوث الخلافات أو المطالبات المرتبة على استخدام موقع المؤسسة.

حجز موعد البريد السعودي

لا تقدّمُ مؤسسة البريد السعودي سُبل خِدمة حجز المواعيد الإلكترونيّة، إنّما تتطلبُ بعض الخدمات المقدّمة عبرَ المنصّة الإلكترونيّة التوجّه إلى الفرع الأقرب من فروع البريد السّعودي لاستكمال الاستفادة مِن الخِدمة، وهُنا تكمنُ أهميّة التعرف إلى مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022.

طريقة التواصل مع خدمة عملاء البريد السعودي إلكترونيًا

يستطيعُ عُملاء البريد السّعودي التواصل مع مركز خدمة العُملاء في المؤسسة إلكترونيًا باتباع الطريقة الآتية

الانتقال إلى نموذج الدعم الفني الخاصّ بِخدمة العُملاء مباشرًة ““.

تعبئة بيانات النموذج، وهيَ نوع الطلب. الخدمة. نوع العميل. الاسم الكامل. رقم الجوال. البريد الالكتروني. التفاصيل

النقر على أيقونة “إرسال”.

طرق التواصل مع البريد السعودي

تقدّم مؤسسة البريد السّعودي طرقًا عدّة لتمكين العملاء من التواصل بِسهولة من المؤسسة لتقديم الاستفسارات والشّكاوى حال وجودِها، وفيما يأتي أهمّ طرق التواصل التي تتيحها المؤسسة أمام الأفراد

حساب خدمة العملاء لمؤسسة البريد السعودي على تويتر ““.

الرقم المجاني للمؤسسة 19992

الرقم الخاصّ بالتواصل من خارج المملكة +966112898888

نموذج التواصل مع خدمة العملاء عبرَ موقع المؤسسة الإلكتروني ““.

وفي الختام لمقالنا ذها نكون قد شرحنا لكم أبرز المعلومات حول التعرف على مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022 ، و طريقة التواصل مع خدمة عملاء البريد السعودي إلكترونيًا ، و ممنوعات الشحن في البريد السعودي ، و مميزات البريد السعودي الممتاز .