مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022 ، قد أثار التسائلات من قبل العديد من الأشخاص ممن يسكنون داخل أراضي المملكة العربية السعودية حول معرفة الأوقات والمواعيد التي يعمل بها البريد السعودي ، وذلك لمعرفة الاوقات المناسبة لإنجاز أيّ خِدمة أو معاملة من الخدمات العديدة التي تهتم بها المؤسّسة ، وهنالك اختلاف في المواعيد الخاصة بالدوامات للبريد السّعودي بين الفروع الكثيرة المنتشرة للمؤسسة في أرجاء المملكة ، تابعوا معنا .
البريد السعودي
تأسست مؤسسة البريد السعودي خلال العام 1926م، وهيَ إحدى المؤسسات الحكومية التي تنتمي إلى قطاعات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقدم المؤسسة مجموعة من الخدمات اللوجستية البريدية التي تعتمدُ في تقديمها على خطط واستراتيجيات طَموحة تستهدفُ بناء منظومة متكاملة من الشبكات المتعددة، إضافةً إلى إنشاء المنظومة الخاصّة بِالعناوين الوطنية الموحدة، وَتقديم العديد من الخدمات البریدیة التي تتسمُ بكونها غیر تقليدية، وذلكَ وفقَ آليةٍ تمكنها من من تقدیم الخدمات اللوجستية وتمكین البرامج الحكوميّة الرقمية والتطبيقات التي تختصّ بالتجارة الإلكترونية، عبرَ الشراكات التي تنشئها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، كما تستهدفُ المؤسسة تطوير التعاملات الإلكترونية للحكومة وتیسیر التبادلات التي تحدثُ في التجارة الإلكترونية.
الأنشطة والمهام الأساسية لمؤسسة البريد السعودي
تتمثّلُ أبرز المهام والأنشطة التي تتولّى مؤسسة البريد السّعودي تنفيذها والتي تهدفُ إليها مِن خلال الخدمات التي تقدّمها المؤسسة فيما يأتي
- تقديم خدمات لوجستية بريدية بالاعتماد على خطة تهدفُ لإنشاء منظومة شبكات متكاملة.
- إنشاء منظومة العناوين الوطنية الموحدة.
- تقديم خدمات البریدیة غیر تقليدية.
- العمل على تمكین البرامج الحكوميّة الرقمية.
- العمل على تمكين التطبيقات الخاصّة بِالتجارة الإلكترونية.
- إنشاء شراكات متعددة من مع مؤسسات القطاعين الخاص وَالعام.
- تطوير تعاملات الرقمية للحكومة.
- تسهيل عمليات التبادل التي تتمّ خلال التجارة الإلكترونية.
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الخدمات الجديدة التي يقدمها مكتب بريد المملكة العربية السعودية
تقدّمُ مؤسسة البريد السّعودي سُبل للأفراد خدماتٍ عدّة وتحرصُ على تسهيل الاستفادة منها من قبل الأفراد، وهيَ الخدمات الآتية
- منصة (SMEs) وهيَ المنصة الإلكترونية التي صممت خصيصًا لخدمة الأفراد والشركات التي تتسمُ بصغر حجمها واختصاصها هوَ شحن الطرود بكلّ سهولة.
- العنوان الوطني ويعدّ العنوان الوطني الهوية الجغرافية والبصمة التي تعبّر عن كلّ فرد من أفراد المجتمع.
- تجاري خدمة تجاري تخصّ الجهات التجارية في السّعودية وتمثّل الخدمة هوية مكانية لهذه الشّركات.
- عالمي تتيحُ خدمة عالمي أمام الأفراد عُنوان أمريكي يرتبطُ بالعنوان الوطني بهدف توصيل المشتريات.
- ربط الشحنات تختصّ خدمة ربط الشحنات بربط أيٍ من الشحنات الواردة دوليًا إضافةً إلى تحديث عناوين الشحنات النهائيّة.
- إعادة توجيه تمكّنُ الخدمة الأفراد من تحويل الشحنات التي تكونُ مقيدة للاستلام إلى محطات الطرود أو العنوان الوطني
- أوفر هي خدمة مختصة في إيصال الطرود وَالرسائل ومع تقديم عروض وتخفيضات على التوصيل.
- تجهيز شحنة خدمة تختصّ بِإعداد الطلبات المرتبطة بِتجهيز الشحنات.
- صناديق البريد العادية عبارة عن صندوق يتسم بكونه قابل للقفل والعنونة بآلية مميزة وهوَ موجود في مباني مكتب البريد.
- صناديق البريد الرقمية تعد هذه الصناديق بمثابة عناوين بريدية ثابتة وَآمنة تتضمنُ رمز ورقم بريدي يمكن العميل من استلام المواد البريدية.
مميزات البريد السعودي الممتاز
يعرفُ البريد السعودي الممتاز بأنّه خِدمة رقمية مقدمة من مؤسسة البريد السعودي لتمكين الأفراد من إتمام عملية التسليم بشكلٍ موثوق وبتكاليف ماليّة أقل لِمختلف الرسائل والطرود والمطبوعات، إضافةً إلى تسليمها في الأوقات المناسبة وتقديم الحلول التي تتسم بكونها فعّالة في مجال تكلفة التوزيع المحلي والدولي، وذلكَ من خلال مجموعة من الخدمات المتنوعة الفعالة، إلّا أنّ الاستفادة من هذهِ الخدمة تتطلبُ تجنّب شَحن الأسلحة والألعاب النارية والذخائر والمخدّرات، كما يمنع شحن المواد الكيميائية والبترولية وَالمواد الغذائية، ومِن بين المحظورات في خدمة البريد الممتاز الحيوانات وَالأدوية والمواد غير الأخلاقية.
مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022
تختلفُ مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022 بينَ كلّ فرع والآخر من أفرع مؤسسة البريد السّعودي في المملكة العربية السّعودية، كما تختلفُ أوقات دوام الفروع بين أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس وَأوقات الدّوام في يوم السبت.
أوقات عمل البريد السعودي 1444
تعملُ مُعظم فروع البريد السّعودي من يوم الأحد وحتّى الخميس بدءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتّى الساعة الثامنة مساءً، بينما يبدأ دوام يوم السّبت بدءً من الساعة الرابعة مساءً وحتّى الساعة الثامنة مساءً، ويُمكن التعرف إلى المواعيد التفصيلية لدوام الفروع من خلال خدمة البحث عن الفروع عبرَ موقع البريد السعودي ““.
ساعات عمل مكتب بريد المملكة العربية السعودية
تمتدُ ساعات العمل في مُعظم مكاتب فروع البريد السّعودي إلى اثني عشرَ ساعة بدءً من الثامنة صباحًا وحتّى الساعة الثامنة مساءً، وفيما يأتي نتعرّفُ إلى ساعات الدّوام لكلّ فرع من فروع مؤسسة البريد السّعودي في المملكة بشكلٍ مفصّل.
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فروع البريد السعودي
تتضحُ في الجدول الآتي مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022 لمختلف فروع البريد السعودي في المملكة
|فرع البريد السعودي
|أوقات الدّوام (الأحد_الخميس)
|أوقات الدّوام يوم السّبت
|الجمش
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|الجلة وتبراك
|من 800 إلى 1415
|800 إلى 1430
|بريد حي الوادي
|من 800 إلى 2045
|1600 إلى 2045
|الخرج
|من 800 إلى 2145
|400 إلى 845
|شقراء
|من 800 إلى 2100
|1600 إلى 2100
|الدوادمي
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|عفيف
|من 800 إلى 2045
|من 400 إلى 2045
|الافلاج
|من 800 إلى 2045
|1600 إلى 2045
|المجمعة
|من 800 إلى 2145
|من 1600 إلى 2145
|الزلفي
|من 800 إلى 2045
|1600 إلى 2045
|حوطة سدير
|800 إلى 2045
|من 800 إلى 2045
|الغاط
|من 800 إلى 2045
|من 000 إلى 143
|الارطاوية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|السليل
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1430
|وادي الدواسر
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|القويعية
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|حريملاء
|من 730 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|ضرما
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|ثادق
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1430
|عرجاء
|من 800 إلى 1430
|من 800 إلى 143
|المزاحمية
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|أشيقر
|من 1000 إلى 1500
|من 800 إلى 1500
|البرة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|البجادية
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 143
|الحريق
|من 800 إلى 1415
|_
|رماح
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|الدرعية
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|حوطة بني تميم
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2030
|الرين
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 100
|عرقة
|من 800 إلى 1415
|_
|عروى
|من 800 إلى 1415
|800 إلى 143
|ملهم
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|البديع الشمالي
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 130
|نفي
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|الروضة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|تمير
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 143
|ساجر
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|جلاجل
|من 800 إلى 1415
|_
|القصب
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مرات
|من 730 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|تمرة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|سنام
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|العيينة والجبيلة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|نعام
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الرويضة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مزعل
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|القرين
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|الملز
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2100
|المرسلات
|من 800 إلى 2045
|1600 إلى 2045
|البديعة – الرياض
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الشفاء
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|النسيم
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الدلم
|من 800 إلى 2100
|من 1600 إلى 2045
|بريد مكة – الجروشي مول
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|القنفذة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|القوز
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|حلي
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|العرضية الشمالية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|العرضية الجنوبية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|المظليف
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الليث
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الجائزة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|أضم
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|رابغ
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|مستورة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|خليص
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الظبية
|من 800 إلى 1415
|_
|الجموم
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|هدى الشام
|من 800 إلى 1415
|_
|مدركة
|من 800 إلى 1415
|_
|السيل الكبير
|من 800 إلى 1430
|من 800 إلى 1500
|الهدا
|من 800 إلى 1415
|_
|بريد الطائف
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|المحاني
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 143
|قيا بالحارث
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الحوية
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|المكتب الرئيس بجازان
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|البريد المركزي بسكاكا
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|القريات
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|دومة الجندل
|من 800 إلى 1415
|من 1600 إلى 2145
|طبرجل
|من 800 إلى 1415
|من 1600 إلى 2045
|النبك أبو قصر
|من 800 إلى 1415
|_
|منفذ الحديثة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|العيساوية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|صوير
|من 800 إلى 1415
|_
|بالجرشي
|من 800 إلى 2145
|_
|الدوحة- الخبر
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2100
|مدينة الملك فهد السكنية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مدينة الملك فهد العسكرية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|عبدالله فؤاد
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|بريد الخبر
| من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|العقربية – الخبر
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|المستشفى الجامعي
|من 730 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|قاعدة الملك عبدالعزيز-الخبر
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|المبرز
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|السلمانية
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الشقيق – الهفوف
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|العيون
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|القارة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|العمران
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الطرف
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الصالحية
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|جامعة الملك فيصل
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|البطحاء – الهفوف
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|حرض
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|سلوى
|من 800 إلى 1415
|–
|بريد القطيف
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|العوامية
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|دارين
|من 800 إلى 1415
|–
|تاروت
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الجش
|–
|–
|عنك
|من 800 إلى 2045
|–
|سيهات
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|صفوى
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|ام الساهك
|من 800 إلى 1415
|–
|بريد الجبيل
|من 800 إلى 1415
|–
|الجبيل الصناعية
|من 800 إلى 2000
|من 800 إلى 1500
|رأس تنوره
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|بقيق
|من 800 إلى 2045
|–
|بريد الخفجي
|من 900 إلى 1400
|من 900 إلى 1400
|بريد النعيرية
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|السعيرة
|من 800 إلى 1415
|–
|الرقعي
|من 800 إلى 1415
|–
|قرية العليا
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|بريد حفر الباطن
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|القيصومة
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|بريد حائل الرئيسي
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|بقعاء
|من 800 إلى 1415
|–
|الشنان
|من 800 إلى 1415
|–
|الغزالة- حائل
|من 800 إلى 1415
|–
|الحائط- حائل
|من 800 إلى 1415
|–
|جبة
|
|–
|الشملي
|من 800 إلى 1415
|–
|موقق
|من 800 إلى 1415
|–
|الروضة- حائل
|من 800 إلى 1415
|–
|سميراء- حائل
|من 800 إلى 1415
|–
|الخطة
|من 800 إلى 1415
|–
|تربة -حائل
|من 800 إلى 1415
|–
|القرى
|من 800 إلى 2045
|–
|المندق
|من 800 إلى 1545
|من 800 إلى 1500
|المخواة
|من 800 إلى 2030
|من 1600 إلى 2045
|العقيق
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|قلوة
|من 800 إلى 2145
|من 415 إلى 2145
|الشعراء
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الحجرة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1415
|بني حسين
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|بيدة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|غامد الزناد
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|صبياء
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|صامطة
|من 800 إلى 2100
|من 1600 إلى 2100
|أبو عريش
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|فيفا الشرقية
|من 730 إلى 1430
|من 730 إلى 1430
|الدائر (بني مالك)
|من 800 إلى 1415
|–
|العارضة
| من 800 إلى 1415
|–
|أحد المسارحة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|بيش
|من 800 إلى 1415
|–
|ضمد
|من 800 إلى 1415
|–
|فرسان
|من 800 إلى 1415
|–
|الدرب (القياس)
|من 800 إلى 1415
|–
|الريث
|من 800 إلى 1415
|–
|الخوبة (الحرث)
|من 800 إلى 1415
|–
|موسم
|من 800 إلى 1415
|–
|عيبان
|من 800 إلى 1415
|–
|البريد المركزي بأبها
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|جامعة الملك خالد
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|المسقي
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|المنسك
|من 730 إلى 2100
|من 800 إلى 1500
|وسط البلد
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|بريد خميس مشيط
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|القاعدة الجوية- أبها
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|بريد شباعة بخميس مشيط
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|الرونة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|وادي بن هشبل
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|تندحة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|المضة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|خيبر الجنوب
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|بيشة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|النقيع بيشة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|صمخ
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|بلقرن
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1300
|البشائر
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1300
|آل سلمة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1300
|سراة عبيدة
|من 800 إلى 1415
|من 000 إلى 000
|الجوة أبها
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|بني عمرو
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|بريد تنومة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1300
|أحد رفيدة
|من 730 إلى 2100
|من 1600 إلى 2045
|الواديين
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1300
|طريب
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|العرين
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|ظهران الجنوب
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|الحرجة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|محايل عسير
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2100
|بحر أبو سكينة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|قنا
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|المجاردة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|بارق
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1330
|حيد عبس
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|باللحمر
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مركز باللسمر
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1300
|رجال اللمع
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|القحمة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|البرك
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|تثليث
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|الأمواه
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|البريد المركزي بعرعر
|من 800 إلى 1415
|–
|رفحاء
|من 800 إلى 1415
|من 1600 إلى 2045
|طريف
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|العويقلية
|من 800 إلى 1415
|–
|منفذ جديدة عرعر
|من 800 إلى 1415
|من 1600 إلى 2045
|النماص
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|المكتب الرئيسي بمدينة بريدة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|بريد البكيرية
|من 800 إلى 2045
|–
|المذنب
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|البدائع – البدائع
|من 800 إلى 1415
|–
|صبيح
|من 800 إلى 1415
|–
|الدليمية
|من 800 إلى 1415
|–
|أبانات
|من 800 إلى 1415
|–
|المطار
|من 800 إلى 1415
|–
|الخبراء
|من 800 إلى 1415
|–
|رياض الخبراء
|من 800 إلى 1415
|–
|الرس
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|العالية
|من 800 إلى 1415
|–
|الوجه
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|تيماء
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|أملج
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|ضباء
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|البريد المركزي بالمدينة المنورة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الخالدية
|من 800 إلى 2045
|–
|ينبع البحر
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|ينبع الصناعية
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|بدر
|من 800 إلى 2045
|–
|خيبر
|من 800 إلى 1415
|–
|المهد
|من 800 إلى 2045
|–
|العلا
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|الصويدرة
|من 800 إلى 1415
|–
|المسيجيد
|من 800 إلى 1415
|–
|القبلتين
|من 800 إلى 2045
|–
|الجامعة الاسلامية
|من 800 إلى 1415
|–
|الخرمة
|من 800 إلى 1415
|–
|البريد المركزي بنجران
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|حقل
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|تربة – الطائف
|من 800 إلى 2045
|–
|شرورة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|جادة الامير فهد بن سلطان
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 143
|جامعة الملك عبدالعزيز قسم البنات
|من 800 إلى 1415
|–
|قبة
|من 800 إلى 2045
|–
|القوارة
|من 800 إلى 1415
|–
|الشماسية
|من 800 إلى 1415
|–
|النبهانية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الذيبية
|من 800 إلى 1415
|–
|ضرية
|من 800 إلى 1415
|–
|عقلة الصقور
|من 800 إلى 2045
|–
|الفوارة
|من 800 إلى 1415
|–
|عيون الجواء
|من 800 إلى 1415
|–
|الأسياح
|من 800 إلى 1415
|–
|طريق الملك عبدالعزيزالمليداء
|من 800 إلى 1415
|–
|الصفا
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 2045
|حي الملك فيصل الموطاء
|من 800 إلى 2045
|–
|دخنة
|من 800 إلى 1415
|–
|العمار
|من 800 إلى 1415
|–
|قصيباء
|من 800 إلى 1415
|
|البصر
|من 800 إلى 1415
|–
|أبا الورود
|من 800 إلى 1415
|–
|بريد الأحساء
|800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الصناعية الثانية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|حداد بني مالك
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|ميسان بالحارث
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|ترعة ثقيف
|من 800 إلى 1415
|–
|البريد المركزي بالباحة
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|صالة صناديق أبا السعود
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|يدمة
|من 800 إلى 1415
|من 1600 إلى 2045
|ثار
|من 800 إلى 1415
|–
|بدر الجنوب
|من 800 إلى 1415
|–
|حبونا
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|جاش
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|العوالي
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|رنية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|بحرة
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|الفريش
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|عسفان
|من 800 إلى 1500
|–
|ثول
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|البريد المركزي بجدة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|البرزة
|من 800 إلى 1415
|–
|العليا
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|البريد المركزي بالرياض
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|البريد المركزي بالدمام
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|حي الإتصالات بالدمام
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الفيصلية – الهفوف
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الكامل
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|شرائع المخطط
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|المساعدية
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|جبل النور
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الششة
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 2100
|العمرة
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 143
|الصناعية – العاصمة المقدسة
|من 800 إلى 2045
|ن 1600 إلى 2045
|السحن بني سعد
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الزيما
|من 800 إلى 1415
|–
|المسفلة
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|الغزاوي
|من 800 إلى 2100
|من 1600 إلى 2100
|الحفائر
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|بريد القادسية
|من 730 إلى 2045
|من 400 إلى 2000
|حي الزهور
|من 800 إلى 1430
|من 1600 إلى 2045
|الصناعية
|من 800 إلى 1415
|–
|الحقو
|من 800 إلى 1415
|–
|الشقيق – جازان
|من 800 إلى 1415
|–
|الموية
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|الأرطاوي
|من 800 إلى 1415
|800 إلى 1500
|الهدار
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 2045
|حلبان
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الخاصرة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الشعرا
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|نصاب
|من 800 إلى 1415
|–
|روضة الهباس
|من 800 إلى 1415
|–
|الريان
|من 800 إلى 1415
|–
|الحائر
|من 800 إلى 1415
|من 900 إلى 1400
|الكلية الحربية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|حي الأمير عبدالمجيد
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|المدينة الجامعية
|من 800 إلى 1400
|من 800 إلى 1500
|بريد الخالدية
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|السلامة
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|البغدادية
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|حي الجامعة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|قاعدة الملك عبدالله الجوية
|من 800 إلى 1415
|–
|خالد بن الوليد
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|النزهة
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|البوادي
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|مركز القليبة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|مركز البدع
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|حالة عمار
|من 800 إلى 1415
|–
|المصانع الحربية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|بريد عنيزة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|حي مشرفة
|من 800 إلى 2045
|–
|السفانية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|النسيج
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2100
|الجابرية
|من 800 إلى 1415
|800 إلى 1500
|العيص
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الصناعية الأولى
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|المحمدية
|من 800 إلى 1415
|–
|السفارات
|من 800 إلى 2100
|–
|المطار – حائل
|من 800 إلى 1415
|–
|المنتزه
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|سماح
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|مكتب بريد القاعد
|من 800 إلى 1415
|–
|العيدابي – جازان
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|هروب
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مليجة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الصرار
|من 800 إلى 1415
|–
|الخضراء
|من 800 إلى 1415
|–
|حرمة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مدينة سلطان
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الحناكية
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|مستشفى القطيف المركزي
|من 800 إلى 1415
|–
|الجمعة
|من 800 إلى 1415
|–
|صلاصل
|من 800 إلى 1415
|–
|الزغيين
|من 800 إلى 1415
|–
|جامعة الملك سعود
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الصحاف
|من 800 إلى 1415
|–
|مكتب حنيذ
|من 800 إلى 1415
|–
|نطاع
|من 800 إلى 1415
|–
|مكتب غنوى
|من 800 إلى 1415
|–
|الفريده
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|ام عقلا
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الرفيعة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مركز الشيحيه
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الطوال
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مركز بريد المضايا
|من 800 إلى 1415
|–
|الحرم
|من 800 إلى 1415
|–
|مكتب بريد ناوان
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مكتب بريد معشوقه
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الوديعة
|من 800 إلى 1500
|–
|الشفا
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|لوقة
|من 800 إلى 1415
|–
|التمياط
|من 800 إلى 1415
|–
|لينة
|من 800 إلى 1415
|–
|العميق
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|العفج
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مكتب بريد عنان
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الناصفة – الرين
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مكتب بريد الحصاة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مكتب بريد القاعية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|مكتب بريد ماسل
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|القرارة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|الحنابج
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مكتب بريد الحوميات
|من 730 إلى 2100
|من 800 إلى 1500
|مكتب بريد الثندوة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مكتب بريد شوية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الفقير
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|أبو راكة
|من 800 إلى 1415
|–
|وادي آل مبارك
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|العين
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|مكتب شمال الباحة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|حفيرة صماخ
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الحيانية
|من 800 إلى 1415
|–
|أم ارطاء
|800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|المكلا
|من 800 إلى 1415
|–
|الخضارة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|فيضة نومان
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|أبرقية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|صقرة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الجمانية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|فيضة عفيف
|من 800 إلى 1415
|–
|جهام
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|الراجحيه
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|خريمان
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|العدامة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1415
|عريفجان
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|النبوان
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|فيضة المفص
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 143
|أم سريحة
|من 800 إلى 1415
|–
|الخروعية
|من 800 إلى 1415
|–
|صبحة
|من 800 إلى 1415
|–
|الخنيقية
|من 800 إلى 1415
|–
|رويغب
|من 800 إلى 1415
|–
|الديرية
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|أوثيلان
|من 800 إلى 1415
|800 إلى 1500
|التسرير
|من 800 إلى 1415
|800 إلى 1500
|خف
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|المصارير
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|أم سديرة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|أم الجماجم
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|ثلاثاء الخرم
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|ذهبان
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|عشيره – الطائف
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|شري
|من 800 إلى 1415
|–
|مربة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|جمعة ربيعة المقاطرة
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|وادي ترج
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|الحليفة السفلى
|من 800 إلى 1415
|–
|الأجفر
|من 800 إلى 1415
|–
|كرا الحائط
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|ظلم
|من 800 إلى 1415
|–
|أم الدوم
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|فيد
|من 800 إلى 1415
|–
|مكتب بريد خباش
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|كدي
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|ابحر الشمالية
|من 800 إلى 2045
|من 800 إلى 1500
|العقيق – الطائف
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1500
|قرطبة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|مكتب الياسمين
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|حي الملقا
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|حي السلام
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الحمدانية جدة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|حي الملقا
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|حي السلام
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2030
|الحمدانية جدة
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|شارع الملك سعود
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|مكتب بريد الكورنيش
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|الطريق الدائري – حائل
|من 800 إلى 1415
|من 800 إلى 1415
|محطة قطار المدينة المنورة
|من 600 إلى 100
|من 600 إلى 100
|محطة قطار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
|من 730 إلى 2230
|من 730 إلى 2230
|محطة قطار مكة المكرمة
|من 600 إلى 100
|من 600 إلى 100
|محطة قطار مدينة جدة
|من 1630 إلى 2330
|من 1630 إلى 2330
|محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز
|–
|–
|السليمي
|من 800 إلى 1415
|–
|شارع الماجد
|من 800 إلى 2045
|من 1600 إلى 2045
|مكتب وزارة الداخلية بطريق الدمام
|من 800 إلى 1415
|–
|بريد شرطة منطقة مكة المكرمة
|–
|–
|محطة طرود البريد المركزي – الرياض
|
|
|محطة طرود مكتب الروضة 1
|ساعة 24
|ساعة 24
|محطة طرود مكتب الشفا – الرياض
|24 ساعة
|24 ساعة
|محطة طرود مكتب العليا – الرياض
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|24 ساعة
|محطة طرود مكتب النسيم – الرياض
|24 ساعة
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|محطة طرود مكتب المرسلات – الرياض
|24 ساعة
|24 ساعة
|محطة طرود مكتب الدرعية – الرياض
|24 ساعة
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|محطة طرود مكتب الملز – الرياض
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|محطة طرود مكتب الصناعية 1 – الرياض
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|محطة طرود الروضة 2
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|24 ساعة
|محطة طرود مكتب الصحافة – الرياض
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|محطة طرود البريد المركزي – الدمام
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|24 ساعة
|محطة طرود مكتب حي الاتصالات – الدمام
|24 ساعة
|24 ساعة
|محطة طرود مكتب العقربية- الخبر
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|محطة طرود البريد المركزي-الخبر
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|محطة طرود الخبر الجنوبي
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|محطة طرود مكتب البريد المركزي – الجبيل
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|محطة طرود مكتب الجبيل الصناعية
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|محطة طرود البريد المركزي – القطيف
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|24 ساعة
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خدمة البريد السعودي أون لاين
تشملُ خدمات البريد السّعودي المقدّمة إلكترونيًا عن طريق الإنترنت العديد من الخِدمات المميزة كتجهيز الشحنات وإرسالها وتتبع الشحنات وربطها وتغيير وجهتها، إضافةً إلى خدمات أخرى كالعنوان الوطني وأوفر ووصل، وفيما يأتي نتعرّفُ إلى واحِدة من أكثر خدمات المؤسسة إقبالًا من قبل الأفراد، وهي تجهيز الطرود لإرسالها خارج المملكة.
البريد السعودي الطرود خارج المملكة
تقدّم مؤسسة البريد السّعودي خدمة تجهيز الشّحنة من أجل إرسالها بخصم يصلُ إلى 10% على القيمة الأساسيّة للشحنة، وتقدّمُ المؤسسة هذه الخدمة إلكترونيًا لتجنيب الأفراد أوقات الانتظار الطويلة داخل الفروع، إلّا أنّ الاستفادة من الخدمة تتطلبُ وُجود حساب للعملاء في سبل أونلاين.
كيفية إرسال طرد بريدي من المملكة العربية السعودية
يتمّ إرسال طرد بريدي من المملكة العربية السعودية إلى أيّ مكان في العالم عبرَ البريد السّعودي باتباع الخطوات الآتية
- الدّخول إلى حساب المستخدم في سبل ““.
- إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاك حساب عبرَ الموقع.
- الدّخول إلى خِدمة تجهيز الشحنة.
- تحديد معلومات الشّحنة كالوزن والنّوع.
- إدخال بيانات المُرسل إليه.
- تحديد الفرع الأقرب لتسليم الشّحنة.
- طباعة الفاتورة وتقديها لموظّف الفرع.
ما هي مدة توصيل البريد السعودي خارج المملكة العربية السعودية
بحسب ما أوضحتهُ مؤسسة البريد السّعودي عبرَ حسابها على “تويتر” فإنّ المدّة الزمنية التي يستغرقها وصول طرد واصل عالمي بعدَ أن يتمّ تسجيله في النظام هيَ أربعة عشر يومًا، وذلكَ ضِمن ردّها على استفسارات العملاء بهذا الخصوص، حيثُ تردُ استفسارات كثيرة حولَ خدمات المؤسسة إلى جانب السؤال عَن مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022.
ممنوعات الشحن في البريد السعودي
تبيّنُ مؤسسة البريد السّعودي عبرَ موقعها الرسمي على الإنترنت مختلف المواد التي يُحظر شحنها عن طريق المؤسسة، وهيَ كالآتي
- المواد السامة والمعدية كَمبيدات الآفات والمواد الكيميائية الزراعية ومركبات الزئبق والبكتيريا والفيروسات.
- السوائل القابلة للاشتعال كَالقداحات المشتعلة بالبنزينوال وقود الخاصّ بِالقداحات، ودهان الزيت والغراء والعطور قابلة للاشتعال
- المواد السائلة الحارقة كَالبطاريات السائلة وَالزئبق وحمض الهيدروكلوريك
- المواد القابلة للإشتعال والمشعة كَأعواد الثقاب والحطب والفحم وأنواع المواد المشعة الممنوعة دوليًا كافّة.
- الغازات المضغوطة كَإسطوانات الغاز والتعبئة والقداحات بِالبوتان وقنينات الغوص، إضافةً إلى غاز التخييم وَالبوتان وَعبوات الاسبراي.
- المتفجرات ومنها الألعاب النارية والذخيرة والمفرقعات النارية والبارود، وصواريخ الإنذار والإضاءة.
- المواد المؤكسدة ومن أمثلة ذلك المواد الكيميائية المؤكسدة والبروكسيدات ومساحيق التبييض.
- مواد أخرى حليب الأطفال وَالقطع الأثرية والتاريخية، وكذلكَ الأدوية التي يتم تصنيعها وطنيًا دونَ تسجيلها، أو الأدوية المعاد تصديرها.
- بضائع خطرة مختلفة ومن أمثلة ذلك السلع الممغنطة والمحركات وأكسيد الكربون الصلب، وبطاريات الليثيوم.
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الأحكام والشروط الخاصة بالبريد السعودي
فيما يأتي أهمّ الأحكام والشروط الخاصّة باستخدام المنصّة الإلكترونيّة لِلبريد السّعودي والاستفادة من الخدمات المقدّمة من خلالها
- الامتناع عَن تحميل أيٍ من البرمجيات أو المواد أو المعلومات الأخرى التي لا يمتلكها الفرد أو تلكَ التي لا يمتلكَ ترخيصًا خاصًا بها.
- الامتناع عن تحميل أيٍ من الملفات التي تحتوى على فيروسات أو معلومات تالفة.
- الامتناع عن نشر أو إعلان أو توزيع أي مادة تتضمن تشويهاً للسمعة أو تحتوي على انتهاكا للقوانين أو أيٍ من المواد الإباحية أو البذيئة أو التي تخالفُ مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية والآداب العامّة.
- الامتناع عن الاشتراك في أنشطة غير مشروعة عن طريق موقع مؤسسة البريد السعودي.
- الامتناع عن استخدام أيٍّ من الوسائل أو البرامج التي تتضمنُ إجراء اعتراض التشغيل السليم لموقع المؤسسة.
- الامتناع عن عن أيّ إجراءات تفرض حملاً غير مناسبًا لبنية موقع البريد السعودي التحتية.
- لا يتحمّل الموقع مسؤوليّة الخسارة أو التلف لبيانات المستخدم أو جهاز الحاسب الخاصّ به عندَ حدوثهِ خلال الاتصال بموقع المؤسسة.
- لا يتحمّل موقع مؤسسة البريد السّعودي المسؤوليّة عن أيّ ضرر قد يترتب على استخدام الموقع أو زيارته أو الاعتماد على ما وردَ فيه من بيانات أو آراء أو إعلانات.
- لا يتحمل الموقع مسؤوليّة ما قد يحدث من تأخير في التشغيل أو تعثّر في الاتصال أو أيٍ من المشكلات الأخرى عندَ الدخول إلى شبكة الإنترنت، وعليهِ يقرّ المستخدم بعدم اتخاذ إجراءات ضد المؤسسة وتأمينها من المسئولية.
- يحقّ للمؤسسة إنهاء حق المستخدم في دخول موقع المؤسسة وفقَ تقديرها دونَ إشعار عندَ مخالفة أحكام وشروط الاستخدام، أو عندَ صدور أيّ سلوك آخر وفقَ تقدير المؤسسة.
- تعدّ المواد المتوفرة في البوابة الإلكتروني كافّة حتّى الرسوم التصويرية للمعلومات والبرمجيات موادًا محمية بِحقوق الملكية.
- يوافقُ المستخدم على الخضوع للسلطات القضائية السعودية عندَ حدوث الخلافات أو المطالبات المرتبة على استخدام موقع المؤسسة.
حجز موعد البريد السعودي
لا تقدّمُ مؤسسة البريد السعودي سُبل خِدمة حجز المواعيد الإلكترونيّة، إنّما تتطلبُ بعض الخدمات المقدّمة عبرَ المنصّة الإلكترونيّة التوجّه إلى الفرع الأقرب من فروع البريد السّعودي لاستكمال الاستفادة مِن الخِدمة، وهُنا تكمنُ أهميّة التعرف إلى مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022.
طريقة التواصل مع خدمة عملاء البريد السعودي إلكترونيًا
يستطيعُ عُملاء البريد السّعودي التواصل مع مركز خدمة العُملاء في المؤسسة إلكترونيًا باتباع الطريقة الآتية
- الانتقال إلى نموذج الدعم الفني الخاصّ بِخدمة العُملاء مباشرًة ““.
- تعبئة بيانات النموذج، وهيَ
- نوع الطلب.
- الخدمة.
- نوع العميل.
- الاسم الكامل.
- رقم الجوال.
- البريد الالكتروني.
- التفاصيل
- النقر على أيقونة “إرسال”.
طرق التواصل مع البريد السعودي
تقدّم مؤسسة البريد السّعودي طرقًا عدّة لتمكين العملاء من التواصل بِسهولة من المؤسسة لتقديم الاستفسارات والشّكاوى حال وجودِها، وفيما يأتي أهمّ طرق التواصل التي تتيحها المؤسسة أمام الأفراد
- حساب خدمة العملاء لمؤسسة البريد السعودي على تويتر ““.
- الرقم المجاني للمؤسسة 19992
- الرقم الخاصّ بالتواصل من خارج المملكة +966112898888
- نموذج التواصل مع خدمة العملاء عبرَ موقع المؤسسة الإلكتروني ““.
وفي الختام لمقالنا ذها نكون قد شرحنا لكم أبرز المعلومات حول التعرف على مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022 ، و طريقة التواصل مع خدمة عملاء البريد السعودي إلكترونيًا ، و ممنوعات الشحن في البريد السعودي ، و مميزات البريد السعودي الممتاز .