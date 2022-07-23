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مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022

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مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022
مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022

مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022 ، قد أثار التسائلات من قبل العديد من الأشخاص ممن يسكنون داخل أراضي المملكة العربية السعودية حول معرفة الأوقات والمواعيد التي يعمل بها البريد السعودي ، وذلك لمعرفة الاوقات المناسبة لإنجاز أيّ خِدمة أو معاملة من الخدمات العديدة التي تهتم بها المؤسّسة ، وهنالك اختلاف في المواعيد الخاصة بالدوامات للبريد السّعودي بين الفروع الكثيرة المنتشرة للمؤسسة في أرجاء المملكة ، تابعوا معنا .

البريد السعودي

تأسست مؤسسة البريد السعودي خلال العام 1926م، وهيَ إحدى المؤسسات الحكومية التي تنتمي إلى قطاعات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقدم المؤسسة مجموعة من الخدمات اللوجستية البريدية التي تعتمدُ في تقديمها على خطط واستراتيجيات طَموحة تستهدفُ بناء منظومة متكاملة من الشبكات المتعددة، إضافةً إلى إنشاء المنظومة الخاصّة بِالعناوين الوطنية الموحدة، وَتقديم العديد من الخدمات البریدیة التي تتسمُ بكونها غیر تقليدية، وذلكَ وفقَ آليةٍ تمكنها من من تقدیم الخدمات اللوجستية وتمكین البرامج الحكوميّة الرقمية والتطبيقات التي تختصّ بالتجارة الإلكترونية، عبرَ الشراكات التي تنشئها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، كما تستهدفُ المؤسسة تطوير التعاملات الإلكترونية للحكومة وتیسیر التبادلات التي تحدثُ في التجارة الإلكترونية.

الأنشطة والمهام الأساسية لمؤسسة البريد السعودي

تتمثّلُ أبرز المهام والأنشطة التي تتولّى مؤسسة البريد السّعودي تنفيذها والتي تهدفُ إليها مِن خلال الخدمات التي تقدّمها المؤسسة فيما يأتي

  • تقديم خدمات لوجستية بريدية بالاعتماد على خطة تهدفُ لإنشاء منظومة شبكات متكاملة.
  • إنشاء منظومة العناوين الوطنية الموحدة.
  • تقديم خدمات البریدیة غیر تقليدية.
  • العمل على تمكین البرامج الحكوميّة الرقمية.
  • العمل على تمكين التطبيقات الخاصّة بِالتجارة الإلكترونية.
  • إنشاء شراكات متعددة من مع مؤسسات القطاعين الخاص وَالعام.
  • تطوير تعاملات الرقمية للحكومة.
  • تسهيل عمليات التبادل التي تتمّ خلال التجارة الإلكترونية.

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الخدمات الجديدة التي يقدمها مكتب بريد المملكة العربية السعودية

تقدّمُ مؤسسة البريد السّعودي سُبل للأفراد خدماتٍ عدّة وتحرصُ على تسهيل الاستفادة منها من قبل الأفراد، وهيَ الخدمات الآتية

  • منصة (SMEs) وهيَ المنصة الإلكترونية التي صممت خصيصًا لخدمة الأفراد والشركات التي تتسمُ بصغر حجمها واختصاصها هوَ شحن الطرود بكلّ سهولة.
  • العنوان الوطني ويعدّ العنوان الوطني الهوية الجغرافية والبصمة التي تعبّر عن كلّ فرد من أفراد المجتمع.
  • تجاري خدمة تجاري تخصّ الجهات التجارية في السّعودية وتمثّل الخدمة هوية مكانية لهذه الشّركات.
  • عالمي تتيحُ خدمة عالمي أمام الأفراد عُنوان أمريكي يرتبطُ بالعنوان الوطني بهدف توصيل المشتريات.
  • ربط الشحنات تختصّ خدمة ربط الشحنات بربط أيٍ من الشحنات الواردة دوليًا إضافةً إلى تحديث عناوين الشحنات النهائيّة.
  • إعادة توجيه تمكّنُ الخدمة الأفراد من تحويل الشحنات التي تكونُ مقيدة للاستلام إلى محطات الطرود أو العنوان الوطني
  • أوفر هي خدمة مختصة في إيصال الطرود وَالرسائل ومع تقديم عروض وتخفيضات على التوصيل.
  • تجهيز شحنة خدمة تختصّ بِإعداد الطلبات المرتبطة بِتجهيز الشحنات.
  • صناديق البريد العادية عبارة عن صندوق يتسم بكونه قابل للقفل والعنونة بآلية مميزة وهوَ موجود في مباني مكتب البريد.
  • صناديق البريد الرقمية تعد هذه الصناديق بمثابة عناوين بريدية ثابتة وَآمنة تتضمنُ رمز ورقم بريدي يمكن العميل من استلام المواد البريدية.

مميزات البريد السعودي الممتاز

يعرفُ البريد السعودي الممتاز بأنّه خِدمة رقمية مقدمة من مؤسسة البريد السعودي لتمكين الأفراد من إتمام عملية التسليم بشكلٍ موثوق وبتكاليف ماليّة أقل لِمختلف الرسائل والطرود والمطبوعات، إضافةً إلى تسليمها في الأوقات المناسبة وتقديم الحلول التي تتسم بكونها فعّالة في مجال تكلفة التوزيع المحلي والدولي، وذلكَ من خلال مجموعة من الخدمات المتنوعة الفعالة، إلّا أنّ الاستفادة من هذهِ الخدمة تتطلبُ تجنّب شَحن الأسلحة والألعاب النارية والذخائر والمخدّرات، كما يمنع شحن المواد الكيميائية والبترولية وَالمواد الغذائية، ومِن بين المحظورات في خدمة البريد الممتاز الحيوانات وَالأدوية والمواد غير الأخلاقية.

مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022

تختلفُ مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022 بينَ كلّ فرع والآخر من أفرع مؤسسة البريد السّعودي في المملكة العربية السّعودية، كما تختلفُ أوقات دوام الفروع بين أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس وَأوقات الدّوام في يوم السبت.

أوقات عمل البريد السعودي 1444

تعملُ مُعظم فروع البريد السّعودي من يوم الأحد وحتّى الخميس بدءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتّى الساعة الثامنة مساءً، بينما يبدأ دوام يوم السّبت بدءً من الساعة الرابعة مساءً وحتّى الساعة الثامنة مساءً، ويُمكن التعرف إلى المواعيد التفصيلية لدوام الفروع من خلال خدمة البحث عن الفروع عبرَ موقع البريد السعودي ““.

ساعات عمل مكتب بريد المملكة العربية السعودية

تمتدُ ساعات العمل في مُعظم مكاتب فروع البريد السّعودي إلى اثني عشرَ ساعة بدءً من الثامنة صباحًا وحتّى الساعة الثامنة مساءً، وفيما يأتي نتعرّفُ إلى ساعات الدّوام لكلّ فرع من فروع مؤسسة البريد السّعودي في المملكة بشكلٍ مفصّل.

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فروع البريد السعودي

تتضحُ في الجدول الآتي مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022 لمختلف فروع البريد السعودي في المملكة

فرع البريد السعودي أوقات الدّوام (الأحد_الخميس) أوقات الدّوام يوم السّبت
الجمش من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
الجلة وتبراك من 800 إلى 1415 800 إلى 1430
بريد حي الوادي من 800 إلى 2045 1600 إلى 2045
الخرج من 800 إلى 2145 400 إلى 845
شقراء من 800 إلى 2100 1600 إلى 2100
الدوادمي من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
عفيف من 800 إلى 2045 من 400 إلى 2045
الافلاج من 800 إلى 2045 1600 إلى 2045
المجمعة من 800 إلى 2145 من 1600 إلى 2145
الزلفي من 800 إلى 2045 1600 إلى 2045
حوطة سدير 800 إلى 2045 من 800 إلى 2045
الغاط من 800 إلى 2045 من 000 إلى 143
الارطاوية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
السليل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1430
وادي الدواسر من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
القويعية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
حريملاء من 730 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
ضرما من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
ثادق من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1430
عرجاء من 800 إلى 1430 من 800 إلى 143
المزاحمية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
أشيقر من 1000 إلى 1500 من 800 إلى 1500
البرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
البجادية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 143
الحريق من 800 إلى 1415 _
رماح من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
الدرعية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
حوطة بني تميم من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2030
الرين من 800 إلى 2045 من 800 إلى 100
عرقة من 800 إلى 1415 _
عروى من 800 إلى 1415 800 إلى 143
ملهم من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
البديع الشمالي من 800 إلى 1415 من 800 إلى 130
نفي من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
الروضة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
تمير من 800 إلى 2045 من 800 إلى 143
ساجر من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
جلاجل من 800 إلى 1415 _
القصب من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مرات من 730 إلى 1415 من 800 إلى 1500
تمرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
سنام من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
العيينة والجبيلة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
نعام من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الرويضة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مزعل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
القرين من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
الملز من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2100
المرسلات من 800 إلى 2045 1600 إلى 2045
البديعة – الرياض من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الشفاء من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
النسيم من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الدلم من 800 إلى 2100 من 1600 إلى 2045
بريد مكة – الجروشي مول من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
القنفذة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
القوز من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
حلي من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
العرضية الشمالية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
العرضية الجنوبية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
المظليف من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الليث من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الجائزة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
أضم من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
رابغ من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
مستورة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
خليص من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الظبية من 800 إلى 1415 _
الجموم من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
هدى الشام من 800 إلى 1415 _
مدركة من 800 إلى 1415 _
السيل الكبير من 800 إلى 1430 من 800 إلى 1500
الهدا من 800 إلى 1415 _
بريد الطائف من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
المحاني من 800 إلى 2045 من 800 إلى 143
قيا بالحارث من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الحوية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
المكتب الرئيس بجازان من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
البريد المركزي بسكاكا من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
القريات من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
دومة الجندل من 800 إلى 1415 من 1600 إلى 2145
طبرجل من 800 إلى 1415 من 1600 إلى 2045
النبك أبو قصر من 800 إلى 1415 _
منفذ الحديثة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
العيساوية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
صوير من 800 إلى 1415 _
بالجرشي من 800 إلى 2145 _
الدوحة- الخبر من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2100
مدينة الملك فهد السكنية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مدينة الملك فهد العسكرية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
عبدالله فؤاد من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
بريد الخبر  من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
العقربية – الخبر من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
المستشفى الجامعي من 730 إلى 1415 من 800 إلى 1500
قاعدة الملك عبدالعزيز-الخبر من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
المبرز من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
السلمانية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الشقيق – الهفوف من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
العيون من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
القارة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
العمران من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الطرف من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الصالحية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
جامعة الملك فيصل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
البطحاء – الهفوف من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
حرض من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
سلوى من 800 إلى 1415
بريد القطيف من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
العوامية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
دارين من 800 إلى 1415
تاروت من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الجش
عنك من 800 إلى 2045
سيهات من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
صفوى من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
ام الساهك من 800 إلى 1415
بريد الجبيل من 800 إلى 1415
الجبيل الصناعية من 800 إلى 2000 من 800 إلى 1500
رأس تنوره من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
بقيق من 800 إلى 2045
بريد الخفجي من 900 إلى 1400 من 900 إلى 1400
بريد النعيرية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
السعيرة من 800 إلى 1415
الرقعي من 800 إلى 1415
قرية العليا من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
بريد حفر الباطن من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
القيصومة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
بريد حائل الرئيسي من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
بقعاء من 800 إلى 1415
الشنان من 800 إلى 1415
الغزالة- حائل من 800 إلى 1415
الحائط- حائل من 800 إلى 1415
جبة
الشملي من 800 إلى 1415
موقق من 800 إلى 1415
الروضة- حائل من 800 إلى 1415
سميراء- حائل من 800 إلى 1415
الخطة من 800 إلى 1415
تربة -حائل من 800 إلى 1415
القرى من 800 إلى 2045
المندق من 800 إلى 1545 من 800 إلى 1500
المخواة من 800 إلى 2030 من 1600 إلى 2045
العقيق من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
قلوة من 800 إلى 2145 من 415 إلى 2145
الشعراء من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الحجرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1415
بني حسين من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
بيدة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
غامد الزناد من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
صبياء من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
صامطة من 800 إلى 2100 من 1600 إلى 2100
أبو عريش من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
فيفا الشرقية من 730 إلى 1430 من 730 إلى 1430
الدائر (بني مالك) من 800 إلى 1415
العارضة   من 800 إلى 1415
أحد المسارحة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
بيش من 800 إلى 1415
ضمد من 800 إلى 1415
فرسان من 800 إلى 1415
الدرب (القياس) من 800 إلى 1415
الريث من 800 إلى 1415
الخوبة (الحرث) من 800 إلى 1415
موسم من 800 إلى 1415
عيبان من 800 إلى 1415
البريد المركزي بأبها من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
جامعة الملك خالد من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
المسقي من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
المنسك من 730 إلى 2100 من 800 إلى 1500
وسط البلد من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
بريد خميس مشيط من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
القاعدة الجوية- أبها من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
بريد شباعة بخميس مشيط من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
الرونة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
وادي بن هشبل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
تندحة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
المضة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
خيبر الجنوب من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
بيشة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
النقيع بيشة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
صمخ من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
بلقرن من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1300
البشائر من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1300
آل سلمة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1300
سراة عبيدة من 800 إلى 1415 من 000 إلى 000
الجوة أبها من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
بني عمرو من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
بريد تنومة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1300
أحد رفيدة من 730 إلى 2100 من 1600 إلى 2045
الواديين من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1300
طريب من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
العرين من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
ظهران الجنوب من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
الحرجة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
محايل عسير من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2100
بحر أبو سكينة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
قنا من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
المجاردة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
بارق من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1330
حيد عبس من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
باللحمر من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مركز باللسمر من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1300
رجال اللمع من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
القحمة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
البرك من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
تثليث من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
الأمواه من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
البريد المركزي بعرعر من 800 إلى 1415
رفحاء من 800 إلى 1415 من 1600 إلى 2045
طريف من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
العويقلية من 800 إلى 1415
منفذ جديدة عرعر من 800 إلى 1415 من 1600 إلى 2045
النماص من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
المكتب الرئيسي بمدينة بريدة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
بريد البكيرية من 800 إلى 2045
المذنب من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
البدائع – البدائع من 800 إلى 1415
صبيح من 800 إلى 1415
الدليمية من 800 إلى 1415
أبانات من 800 إلى 1415
المطار من 800 إلى 1415
الخبراء من 800 إلى 1415
رياض الخبراء من 800 إلى 1415
الرس من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
العالية من 800 إلى 1415
الوجه من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
تيماء من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
أملج من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
ضباء من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
البريد المركزي بالمدينة المنورة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الخالدية من 800 إلى 2045
ينبع البحر من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
ينبع الصناعية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
بدر من 800 إلى 2045
خيبر من 800 إلى 1415
المهد من 800 إلى 2045
العلا من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
الصويدرة من 800 إلى 1415
المسيجيد من 800 إلى 1415
القبلتين من 800 إلى 2045
الجامعة الاسلامية من 800 إلى 1415
الخرمة من 800 إلى 1415
البريد المركزي بنجران من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
حقل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
تربة – الطائف من 800 إلى 2045
شرورة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
جادة الامير فهد بن سلطان من 800 إلى 2045 من 800 إلى 143
جامعة الملك عبدالعزيز قسم البنات من 800 إلى 1415
قبة من 800 إلى 2045
القوارة من 800 إلى 1415
الشماسية من 800 إلى 1415
النبهانية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الذيبية من 800 إلى 1415
ضرية من 800 إلى 1415
عقلة الصقور من 800 إلى 2045
الفوارة من 800 إلى 1415
عيون الجواء من 800 إلى 1415
الأسياح من 800 إلى 1415
طريق الملك عبدالعزيزالمليداء من 800 إلى 1415
الصفا من 800 إلى 2045 من 800 إلى 2045
حي الملك فيصل الموطاء من 800 إلى 2045
دخنة من 800 إلى 1415
العمار من 800 إلى 1415
قصيباء من 800 إلى 1415
البصر من 800 إلى 1415
أبا الورود من 800 إلى 1415
بريد الأحساء 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الصناعية الثانية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
حداد بني مالك من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
ميسان بالحارث من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
ترعة ثقيف من 800 إلى 1415
البريد المركزي بالباحة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
صالة صناديق أبا السعود من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
يدمة من 800 إلى 1415 من 1600 إلى 2045
ثار من 800 إلى 1415
بدر الجنوب من 800 إلى 1415
حبونا من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
جاش من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
العوالي من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
رنية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
بحرة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
الفريش من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
عسفان من 800 إلى 1500
ثول من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
البريد المركزي بجدة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
البرزة من 800 إلى 1415
العليا من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
البريد المركزي بالرياض من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
البريد المركزي بالدمام من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
حي الإتصالات بالدمام من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الفيصلية – الهفوف من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الكامل من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
شرائع المخطط من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
المساعدية من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
جبل النور من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الششة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 2100
العمرة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 143
الصناعية – العاصمة المقدسة من 800 إلى 2045 ن 1600 إلى 2045
السحن بني سعد من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الزيما من 800 إلى 1415
المسفلة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
الغزاوي من 800 إلى 2100 من 1600 إلى 2100
الحفائر من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
بريد القادسية من 730 إلى 2045 من 400 إلى 2000
حي الزهور من 800 إلى 1430 من 1600 إلى 2045
الصناعية من 800 إلى 1415
الحقو من 800 إلى 1415
الشقيق – جازان من 800 إلى 1415
الموية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
الأرطاوي من 800 إلى 1415 800 إلى 1500
الهدار من 800 إلى 1415 من 800 إلى 2045
حلبان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الخاصرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الشعرا من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
نصاب من 800 إلى 1415
روضة الهباس من 800 إلى 1415
الريان من 800 إلى 1415
الحائر من 800 إلى 1415 من 900 إلى 1400
الكلية الحربية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
حي الأمير عبدالمجيد من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
المدينة الجامعية من 800 إلى 1400 من 800 إلى 1500
بريد الخالدية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
السلامة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
البغدادية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
حي الجامعة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
قاعدة الملك عبدالله الجوية من 800 إلى 1415
خالد بن الوليد من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
النزهة من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
البوادي من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
مركز القليبة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
مركز البدع من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
حالة عمار من 800 إلى 1415
المصانع الحربية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
بريد عنيزة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
حي مشرفة من 800 إلى 2045
السفانية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
النسيج من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2100
الجابرية من 800 إلى 1415 800 إلى 1500
العيص من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الصناعية الأولى من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
المحمدية من 800 إلى 1415
السفارات من 800 إلى 2100
المطار – حائل من 800 إلى 1415
المنتزه من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
سماح من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
مكتب بريد القاعد من 800 إلى 1415
العيدابي – جازان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
هروب من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مليجة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الصرار من 800 إلى 1415
الخضراء من 800 إلى 1415
حرمة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مدينة سلطان من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الحناكية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
مستشفى القطيف المركزي من 800 إلى 1415
الجمعة من 800 إلى 1415
صلاصل من 800 إلى 1415
الزغيين من 800 إلى 1415
جامعة الملك سعود من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الصحاف من 800 إلى 1415
مكتب حنيذ من 800 إلى 1415
نطاع من 800 إلى 1415
مكتب غنوى من 800 إلى 1415
الفريده من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
ام عقلا من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الرفيعة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مركز الشيحيه من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الطوال من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مركز بريد المضايا من 800 إلى 1415
الحرم من 800 إلى 1415
مكتب بريد ناوان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مكتب بريد معشوقه من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الوديعة من 800 إلى 1500
الشفا من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
لوقة من 800 إلى 1415
التمياط من 800 إلى 1415
لينة من 800 إلى 1415
العميق من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
العفج من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مكتب بريد عنان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الناصفة – الرين من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مكتب بريد الحصاة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مكتب بريد القاعية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
مكتب بريد ماسل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
القرارة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
الحنابج من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مكتب بريد الحوميات من 730 إلى 2100 من 800 إلى 1500
مكتب بريد الثندوة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مكتب بريد شوية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الفقير من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
أبو راكة من 800 إلى 1415
وادي آل مبارك من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
العين من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
مكتب شمال الباحة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
حفيرة صماخ من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الحيانية من 800 إلى 1415
أم ارطاء 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
المكلا من 800 إلى 1415
الخضارة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
فيضة نومان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
أبرقية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
صقرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الجمانية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
فيضة عفيف من 800 إلى 1415
جهام من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
الراجحيه من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
خريمان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
العدامة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1415
عريفجان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
النبوان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
فيضة المفص من 800 إلى 1415 من 800 إلى 143
أم سريحة من 800 إلى 1415
الخروعية من 800 إلى 1415
صبحة من 800 إلى 1415
الخنيقية من 800 إلى 1415
رويغب من 800 إلى 1415
الديرية من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
أوثيلان من 800 إلى 1415 800 إلى 1500
التسرير من 800 إلى 1415 800 إلى 1500
خف من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
المصارير من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
أم سديرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
أم الجماجم من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
ثلاثاء الخرم من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
ذهبان من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
عشيره – الطائف من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
شري من 800 إلى 1415
مربة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
جمعة ربيعة المقاطرة من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
وادي ترج من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
الحليفة السفلى من 800 إلى 1415
الأجفر من 800 إلى 1415
كرا الحائط من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
ظلم من 800 إلى 1415
أم الدوم من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
فيد من 800 إلى 1415
مكتب بريد خباش من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
كدي من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
ابحر الشمالية من 800 إلى 2045 من 800 إلى 1500
العقيق – الطائف من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1500
قرطبة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
مكتب الياسمين من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
حي الملقا من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
حي السلام من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الحمدانية جدة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
حي الملقا من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
حي السلام من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2030
الحمدانية جدة من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
شارع الملك سعود من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
مكتب بريد الكورنيش من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
الطريق الدائري – حائل من 800 إلى 1415 من 800 إلى 1415
محطة قطار المدينة المنورة من 600 إلى 100 من 600 إلى 100
محطة قطار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من 730 إلى 2230 من 730 إلى 2230
محطة قطار مكة المكرمة من 600 إلى 100 من 600 إلى 100
محطة قطار مدينة جدة من 1630 إلى 2330 من 1630 إلى 2330
محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز
السليمي من 800 إلى 1415
شارع الماجد من 800 إلى 2045 من 1600 إلى 2045
مكتب وزارة الداخلية بطريق الدمام من 800 إلى 1415
بريد شرطة منطقة مكة المكرمة
محطة طرود البريد المركزي – الرياض
محطة طرود مكتب الروضة 1 ساعة 24 ساعة 24
محطة طرود مكتب  الشفا – الرياض 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود مكتب العليا – الرياض 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود مكتب النسيم – الرياض 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود مكتب المرسلات – الرياض 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود مكتب الدرعية – الرياض 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود مكتب الملز – الرياض 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود مكتب الصناعية 1 – الرياض 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود الروضة 2 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود مكتب الصحافة – الرياض 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود البريد المركزي – الدمام 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود مكتب حي الاتصالات – الدمام 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود مكتب العقربية- الخبر 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود البريد المركزي-الخبر 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود الخبر الجنوبي 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود مكتب البريد المركزي – الجبيل 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود مكتب الجبيل الصناعية 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود البريد المركزي  – الأحساء 24 ساعة 24 ساعة
محطة طرود البريد المركزي – القطيف 24 ساعة 24 ساعة

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خدمة البريد السعودي أون لاين

تشملُ خدمات البريد السّعودي المقدّمة إلكترونيًا عن طريق الإنترنت العديد من الخِدمات المميزة كتجهيز الشحنات وإرسالها وتتبع الشحنات وربطها وتغيير وجهتها، إضافةً إلى خدمات أخرى كالعنوان الوطني وأوفر ووصل، وفيما يأتي نتعرّفُ إلى واحِدة من أكثر خدمات المؤسسة إقبالًا من قبل الأفراد، وهي تجهيز الطرود لإرسالها خارج المملكة.

البريد السعودي الطرود خارج المملكة

تقدّم مؤسسة البريد السّعودي خدمة تجهيز الشّحنة من أجل إرسالها بخصم يصلُ إلى 10% على القيمة الأساسيّة للشحنة، وتقدّمُ المؤسسة هذه الخدمة إلكترونيًا لتجنيب الأفراد أوقات الانتظار الطويلة داخل الفروع، إلّا أنّ الاستفادة من الخدمة تتطلبُ وُجود حساب للعملاء في سبل أونلاين.

كيفية إرسال طرد بريدي من المملكة العربية السعودية

يتمّ إرسال طرد بريدي من المملكة العربية السعودية إلى أيّ مكان في العالم عبرَ البريد السّعودي باتباع الخطوات الآتية

  • الدّخول إلى حساب المستخدم في سبل ““.
  • إنشاء حساب جديد في حال عدم امتلاك حساب عبرَ الموقع.
  • الدّخول إلى خِدمة تجهيز الشحنة.
  • تحديد معلومات الشّحنة كالوزن والنّوع.
  • إدخال بيانات المُرسل إليه.
  • تحديد الفرع الأقرب لتسليم الشّحنة.
  • طباعة الفاتورة وتقديها لموظّف الفرع.

ما هي مدة توصيل البريد السعودي خارج المملكة العربية السعودية

بحسب ما أوضحتهُ مؤسسة البريد السّعودي عبرَ حسابها على “تويتر” فإنّ المدّة الزمنية التي يستغرقها وصول طرد واصل عالمي بعدَ أن يتمّ تسجيله في النظام هيَ أربعة عشر يومًا، وذلكَ ضِمن ردّها على استفسارات العملاء بهذا الخصوص، حيثُ تردُ استفسارات كثيرة حولَ خدمات المؤسسة إلى جانب السؤال عَن مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022.

ممنوعات الشحن في البريد السعودي

تبيّنُ مؤسسة البريد السّعودي عبرَ موقعها الرسمي على الإنترنت مختلف المواد التي يُحظر شحنها عن طريق المؤسسة، وهيَ كالآتي

  • المواد السامة والمعدية كَمبيدات الآفات والمواد الكيميائية الزراعية ومركبات الزئبق والبكتيريا والفيروسات.
  • السوائل القابلة للاشتعال كَالقداحات المشتعلة بالبنزينوال وقود الخاصّ بِالقداحات، ودهان الزيت والغراء والعطور قابلة للاشتعال
  • المواد السائلة الحارقة كَالبطاريات السائلة وَالزئبق وحمض الهيدروكلوريك
  • المواد القابلة للإشتعال والمشعة كَأعواد الثقاب والحطب والفحم وأنواع المواد المشعة الممنوعة دوليًا كافّة.
  • الغازات المضغوطة كَإسطوانات الغاز والتعبئة والقداحات بِالبوتان وقنينات الغوص، إضافةً إلى غاز التخييم وَالبوتان وَعبوات الاسبراي.
  • المتفجرات ومنها الألعاب النارية والذخيرة والمفرقعات النارية والبارود، وصواريخ الإنذار والإضاءة.
  • المواد المؤكسدة ومن أمثلة ذلك المواد الكيميائية المؤكسدة والبروكسيدات ومساحيق التبييض.
  • مواد أخرى حليب الأطفال وَالقطع الأثرية والتاريخية، وكذلكَ الأدوية التي يتم تصنيعها وطنيًا دونَ تسجيلها، أو الأدوية المعاد تصديرها.
  • بضائع خطرة مختلفة ومن أمثلة ذلك السلع الممغنطة والمحركات وأكسيد الكربون الصلب، وبطاريات الليثيوم.

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الأحكام والشروط الخاصة بالبريد السعودي

فيما يأتي أهمّ الأحكام والشروط الخاصّة باستخدام المنصّة الإلكترونيّة لِلبريد السّعودي والاستفادة من الخدمات المقدّمة من خلالها

  • الامتناع عَن تحميل أيٍ من البرمجيات أو المواد أو المعلومات الأخرى التي لا يمتلكها الفرد أو تلكَ التي لا يمتلكَ ترخيصًا خاصًا بها.
  • الامتناع عن تحميل أيٍ من الملفات التي تحتوى على فيروسات أو معلومات تالفة.
  • الامتناع عن نشر أو إعلان أو توزيع أي مادة تتضمن تشويهاً للسمعة أو تحتوي على انتهاكا للقوانين أو أيٍ من المواد الإباحية أو البذيئة أو التي تخالفُ مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية والآداب العامّة.
  • الامتناع عن الاشتراك في أنشطة غير مشروعة عن طريق موقع مؤسسة البريد السعودي.
  • الامتناع عن استخدام أيٍّ من الوسائل أو البرامج التي تتضمنُ إجراء اعتراض التشغيل السليم لموقع المؤسسة.
  • الامتناع عن عن أيّ إجراءات تفرض حملاً غير مناسبًا لبنية موقع البريد السعودي التحتية.
  • لا يتحمّل الموقع مسؤوليّة الخسارة أو التلف لبيانات المستخدم أو جهاز الحاسب الخاصّ به عندَ حدوثهِ خلال الاتصال بموقع المؤسسة.
  • لا يتحمّل موقع مؤسسة البريد السّعودي المسؤوليّة عن أيّ ضرر قد يترتب على استخدام الموقع أو زيارته أو الاعتماد على ما وردَ فيه من بيانات أو آراء أو إعلانات.
  • لا يتحمل الموقع مسؤوليّة ما قد يحدث من تأخير في التشغيل أو تعثّر في الاتصال أو أيٍ من المشكلات الأخرى عندَ الدخول إلى شبكة الإنترنت، وعليهِ يقرّ المستخدم بعدم اتخاذ إجراءات ضد المؤسسة وتأمينها من المسئولية.
  • يحقّ للمؤسسة إنهاء حق المستخدم في دخول موقع المؤسسة وفقَ تقديرها دونَ إشعار عندَ مخالفة أحكام وشروط الاستخدام، أو عندَ صدور أيّ سلوك آخر وفقَ تقدير المؤسسة.
  • تعدّ المواد المتوفرة في البوابة الإلكتروني كافّة حتّى الرسوم التصويرية للمعلومات والبرمجيات موادًا محمية بِحقوق الملكية.
  • يوافقُ المستخدم على الخضوع للسلطات القضائية السعودية عندَ حدوث الخلافات أو المطالبات المرتبة على استخدام موقع المؤسسة.

حجز موعد البريد السعودي

لا تقدّمُ مؤسسة البريد السعودي سُبل خِدمة حجز المواعيد الإلكترونيّة، إنّما تتطلبُ بعض الخدمات المقدّمة عبرَ المنصّة الإلكترونيّة التوجّه إلى الفرع الأقرب من فروع البريد السّعودي لاستكمال الاستفادة مِن الخِدمة، وهُنا تكمنُ أهميّة التعرف إلى مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022.

طريقة التواصل مع خدمة عملاء البريد السعودي إلكترونيًا

يستطيعُ عُملاء البريد السّعودي التواصل مع مركز خدمة العُملاء في المؤسسة إلكترونيًا باتباع الطريقة الآتية

  • الانتقال إلى نموذج الدعم الفني الخاصّ بِخدمة العُملاء مباشرًة ““.
  • تعبئة بيانات النموذج، وهيَ
    • نوع الطلب.
    • الخدمة.
    • نوع العميل.
    • الاسم الكامل.
    • رقم الجوال.
    • البريد الالكتروني.
    • التفاصيل
  • النقر على أيقونة “إرسال”.

طرق التواصل مع البريد السعودي

تقدّم مؤسسة البريد السّعودي طرقًا عدّة لتمكين العملاء من التواصل بِسهولة من المؤسسة لتقديم الاستفسارات والشّكاوى حال وجودِها، وفيما يأتي أهمّ طرق التواصل التي تتيحها المؤسسة أمام الأفراد

  • حساب خدمة العملاء لمؤسسة البريد السعودي على تويتر ““.
  • الرقم المجاني للمؤسسة 19992
  • الرقم الخاصّ بالتواصل من خارج المملكة +966112898888
  • نموذج التواصل مع خدمة العملاء عبرَ موقع المؤسسة الإلكتروني ““.

 

وفي الختام لمقالنا ذها نكون قد شرحنا لكم أبرز المعلومات حول التعرف على مواعيد واوقات عمل البريد السعودي 1444-2022 ، و طريقة التواصل مع خدمة عملاء البريد السعودي إلكترونيًا ، و ممنوعات الشحن في البريد السعودي ، و مميزات البريد السعودي الممتاز .