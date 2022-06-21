موافقة فورية بالتقسيط 100 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي

تعتبر الموافقة الفورية على أقساط شهرية ميسرة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة من أهم المزايا التمويلية المتاحة لشركة البيت الأهلي للتمويل ، حيث نجحت الشركة في تقديم العديد من العروض التمويلية ومنها الحصول على تمويل شخصي للمستهلك. يوفر أفضل تمويل شخصي فوري مع إجراءات سهلة بدون ضامن دين بمبلغ تمويل يتراوح من 5000 ريال سعودي إلى 100 ألف ريال سعودي بشروط وضوابط معلنة من خلال بيت التمويل الأهلي في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك توفير فترة عمل مناسبة مع إثبات الدخل الشهري الثابت المطلوب من جميع العملاء ، من أجل الحصول على تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون كفيل مع فترة سداد ميسرة بموافقة الشركة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

الشروط اللازمة للتمويل الاستهلاكي الشخصي للأفراد في الشركة

تقدم شركة البيت الأهلي للتمويل أفضل تمويل شخصي بموافقة فورية على أقساط لمدة لا تتجاوز 60 شهرًا. كما يتميز التمويل بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، ولكن لن يتم تقديم هذا التمويل إلا بعد مطابقة الشروط والأحكام المطلوبة في الفترة الحالية على النحو التالي:

يتطلب التمويل الشخصي للمستهلك أن يكون عمر مقدم الطلب 21 عامًا على الأقل وما فوق ، وحتى 60 عامًا فقط.

أيضًا ، يجب توفير فترة زمنية في الوظيفة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان مقدم الطلب يعمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي في المملكة العربية السعودية.

كما يجب توفير فترة عمل تبدأ من 6 أشهر لجميع العملاء العاملين في القطاع الخاص في المملكة للموافقة الفورية على التمويل الشخصي للشركة.

يبدأ الدخل الشهري المطلوب من خمسة آلاف ريال سعودي فأكثر مع شركة الأهلي للتمويل العقاري.

أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل