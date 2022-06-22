موافقة فورية بعد 3 ساعات فقط.. أفضل تمويل شخصي في السعودية للمقيمين والسعوديين يصل إلى 2 مليون ريال

إذا كنت تخطط للزواج أو إجازة عائلية ، أو تعليم أطفالك في أفضل المدارس والجامعات ، أو شراء سيارة جديدة ، يمكنك الاستفادة من التمويل الشخصي من ساب للسعوديين والمقيمين 1443 هـ والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق رغباتك وأحلامك بفوائد مجزية.

شروط التمويل الشخصي من ساب للسعوديين والمقيمين 1443

واختر ساب بنك في المملكة العربية السعودية ، شروط التمويل الشخصي من ساب للسعوديين والمقيمين عام 1443 هـ ، ويأتي كالتالي:

يتم التقديم على التمويل عن طريق الهاتف 8001248888 أو من خلال الفرع فقط.

أن لا يقل عمر العميل عن 21 سنة ولا يزيد عن 58 سنة للقطاع الحكومي و 60 سنة للقطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب الأساسي للسعوديين وغير السعوديين 3 آلاف ريال سعودي.

الحد الأدنى للراتب الإجمالي للسعوديين يبدأ من 4،000 ريال سعودي ، وللغير السعوديين يبدأ من 7،000 ريال سعودي.

ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة الحالية عن شهر للسعوديين وثلاثة أشهر لغير السعوديين.

الرسوم الإدارية 1.15٪ من مبلغ التمويل أو 5،750 ريال سعودي أيهما أقل.

مزايا القرض الشخصي من بنك ساب السعودي

يتضمن القرض الشخصي من البنك السعودي ساب عددا من المزايا نذكرها كالتالي:

تتناسب أقساط السداد مع الدخل الشهري للعميل لمدة تصل إلى 5 سنوات.

من الممكن سداد الديون المستحقة مع أطراف أخرى.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20٪ من التمويل الأصلي.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن الحصول عليها بموافقة فورية في غضون 3 ساعات ، في حالة استكمال جميع المستندات المطلوبة.

مبلغ التمويل يصل إلى مليوني ريال سعودي.

في حالة الوفاة أو العجز الدائم يتم الإعفاء من الدين بعد تقديم المستندات المطلوبة للبنك.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي من بنك ساب السعودي

أما المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على تمويل شخصي من البنك السعودي ساب فهي كالتالي: