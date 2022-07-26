موافقة فورية ب20 ألف ريال للسعودي والمقيم بدون الحاجة إلى كفِيْل وبلا رسوم

حاليًا، أحصل على موافقة فورية تصل إلى 20000 ريال سعودي عندما أرسل إلكترونياً إلى التمويل الشخصي المقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. أن يكون العميل سعودي أو مقيم دائم فِيْ المملكة ولكن يتم منحه لي بشُروطْ وضوابط معلنة داخل الشركة ويسمح بالحصول على قرض بدون ضمانات تصل إلى 20 ألف ريال إذا كان المتقدم سعودي الجنسية، أو إذا كان مقدم الطلب يحمل جنسية أخرى ويقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويحصل على تمويل بدون كفِيْل سعودي يصل إلى 10 آلاف كذلك، وبالمثل، من خلال الامتثال لجميع الإجراءات والشُروطْ اللازمة، يحصل العميل على تمويل شخصي فوري على أقساط دون رسوم إدارية لمدة لا تتجاوز ستة وثلاثين شهرًا كحد أقصى للدفع لجميع العملاء من خلال شركة اليسر للتمويل فِيْ المملكة المتحدة

الشُروطْ المعلنة للحصول على الموافقة الفورية عند التقدم للحصول على تمويل من شركة اليسر

شركة اليسر للتمويل قدمت جميع المزايا المالية التي جعلت المواطنين السعوديين والمقيمين يرغبون فِيْ التقدم للحصول على التمويل الأصغر الشخصي المملوك للشركة. قدم تمويلًا بحد أدنى 2000 ريال سعودي وحتى 20000 ريال سعودي مع فترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 3 سنوات متتالية كحد أقصى، مع ضوابط وشُروطْ محددة، على النحو التالي مع كافة التفاصيل

يتطلب قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة توفِيْر الحد الأدنى المطلوب للراتب الشهري، والذي يمكن أن يبدأ من 5000 ريال سعودي أو أكثر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع العملاء المقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أو المملكة، أي المتقدمين للحصول على التمويل، تقديم فترة خدمة داخل الشركة تبدأ من ثلاثة أشهر على الأقل.

بالإضافة إلى أن العمر المناسب للتطبيق الإلكتروني للتمويل الأصغر فِيْ شركة اليسر يتراوح من 22 إلى 60 عامًا فقط.

وبالمثل، يمكن للجيش التقدم بطلب للحصول على قرض من شركة اليسر حتى سن التقاعد فِيْ القطاع العسكري فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

جميع مزايا الحصول على قرض برنامج اليسر للإجارة والتمويل

قدمت شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السَعُودِيْة لهذا العام الحالي تمويلًا متناهِيْ الصغر يصل إلى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند الطلب، ولكن بشُروطْ تعلن عنها الشركة والتي يجب الوفاء بها وتقديمها بالكامل للحصول على جميع المزايا. البيانات المالية المقدمة من خلال شركة اليسر للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة هِيْ كَمْا يلي بالتفصيل